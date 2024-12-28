ÀÐÇË¼óÁê¡¢½°»²Æ±ÆüÁª¡Ö¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤·è¤Þ¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÄÍ½»»°Æ¤ä½ÅÍ×Ë¡°Æ¤ÎÈÝ·è¤òÎã¤Ëµó¤²¤ë
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤Ï£²£¸Æü¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢ÍèÇ¯²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½°±¡¤ò²ò»¶¤·¡¢ÁíÁªµó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë½°»²Æ±ÆüÁª¤Î²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¼óÁê¤ÏÆ±ÆüÁª¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Æ±»þ¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·è¤Þ¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£ÀÐÇËÆâ³Õ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤Î²Ä·è¤ä¡¢£²£°£²£µÇ¯ÅÙÍ½»»°Æ¡¢½ÅÍ×Ë¡°Æ¤ÎÈÝ·è¤òÎã¤Ëµó¤²¡¢¡Ö²æ¡¹¤¬Àµ¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¹ñÌ±¤Ë¡ÊÁªµó¤Ç¡Ë·è¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç»ö¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»²±¡Áª¤ÏÍèÇ¯£··î£²£°ÆüÅê³«É¼¤ÎÆüÄø¤¬ÍÎÏ¡£¼óÁê¤Ï£±£²·î£²£·Æü¤ÎÆÉÇä¿·Ê¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢ÉÔ¿®Ç¤°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Î½°±¡²ò»¶¤Î²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£