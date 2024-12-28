¿·³ã¤¬º£µ¨²ÃÆþ¤ÎGKµÈËþÂç²ð¤È·ÀÌó¹¹¿·¡Ä¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç1»î¹ç¥×¥ì¡¼¡Ö¿·³ã¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï28Æü¡¢GKµÈËþÂç²ð(31)¤È¤Î·ÀÌó¹¹¿·¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
µÈËþ¤Ï¿ÀÂ¼³Ø±à¹âÅùÉô¤«¤é¼¯²°ÂÎ°éÂç³Ø¤Ø¤È¿Ê³Ø¡£2015Ç¯¤ËÆÊÌÚSC¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢2017Ç¯¤Ë¤Ï¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£»³¸ý¤Ç7¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¿·³ã¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Î½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
µÈËþ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤âÇ®¤¤±þ±ç¤ÇÁª¼ê¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëºÇ¹â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÏÈùÎÏ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¤½¤·¤Æº£Ç¯¤â¤¢¤È¾¯¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¡ª¡×
µÈËþ¤Ï¿ÀÂ¼³Ø±à¹âÅùÉô¤«¤é¼¯²°ÂÎ°éÂç³Ø¤Ø¤È¿Ê³Ø¡£2015Ç¯¤ËÆÊÌÚSC¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤È¡¢2017Ç¯¤Ë¤Ï¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¡£»³¸ý¤Ç7¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¿·³ã¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Î½ÐÈÖ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
µÈËþ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤âÇ®¤¤±þ±ç¤ÇÁª¼ê¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëºÇ¹â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ÏÈùÎÏ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¤½¤·¤Æº£Ç¯¤â¤¢¤È¾¯¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¡ª¡×