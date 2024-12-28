ÊÆ¥ª¡¼¥×¥óAI¡¢±ÄÍø´ë¶È¤ËÅ¾´¹¤Ø¡¡°ÂÁ´ÂÐºö¤Ë±Æ¶Á¤Î²ÄÇ½À¤â
¡¡À¸À®AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖChatGPT¡Ê¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÊÆ¥ª¡¼¥×¥óAI¤Ï27Æü¡¢¼«¤é¤ÎÁÈ¿¥¤ò±ÄÍø´ë¶È¤ËÅ¾´¹¤¹¤ë·×²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÈó±ÄÍø¤ÎËÜÂÎ¤¬±ÄÍøÌÜÅª¤Î»Ò²ñ¼Ò¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤è¤êµð³Û¤Î³«È¯»ñ¶â¤òÄ´Ã£¤·¤ä¤¹¤¤ÁÈ¿¥¤ËºÆÊÔ¤¹¤ë¡£AI¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥óAI¤Ï2015Ç¯¡¢AI¤ò¡Ö¿ÍÎàÁ´ÂÎ¤Ø¤ÎÍø±×¡×¤Ë¤¹¤ëÌÜÉ¸¤ÎÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Í¥¤ì¤¿ÈÆÍÑ¡Ê¤Ï¤ó¤è¤¦¡ËAI¡ÊAGI¡Ë¤ò³«È¯¤¹¤ë¤Ë¤Ïµð³Û¤Î»ñ¶â¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ19Ç¯¤Ë±ÄÍøÌÜÅª¤Î»Ò²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£ÊÆ¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¤Ê¤É¤«¤é½Ð»ñ¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡22Ç¯¤Ë¥Á¥ã¥Ã¥ÈGPT¤òÈ¯É½¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢Â¾¤ÎÂç¼êIT´ë¶È¤âÀ¸À®AI¤Î³«È¯¤òËÜ³Ê²½¡£¶¥Áè¤¬·ã¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥óAI¤Ï¡Ö¼çÍ×´ë¶È¤ÏAI³«È¯¤Ë¿ôÀé²¯¥É¥ë¡Ê¿ô½½Ãû±ß¡Ë¤òÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤â¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Î»ñËÜ¤òÄ´Ã£¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£±ÄÍøÌÜÅª¤Î»Ò²ñ¼Ò¤ò¡¢±ÄÍø´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¸ø±×¤âÄÉµá¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¡¦¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊPBC¡Ë¡×¤ËÅ¾´¹¤µ¤»¡¢»ö¶È±¿±Ä¤Î¼çÂÎ¤Ë¤¹¤ë¡£Èó±ÄÍø¤ÎËÜÂÎ¤ÏÂ¸Â³¤·¡¢±ÄÍø´ë¶È¤Î³ô¼°¤Î¡Ö½ÅÍ×¤Ê»ý¤ÁÊ¬¡×¤òÊÝÍ¤¹¤ë¤¬¡¢»üÁ±»ö¶È¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£