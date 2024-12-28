¿ÀÅÄ¤¦¤Î49ºÐ¡¢È´·²¤Î¿À¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿å¶Ì¥Ó¥¥ËÈäÏª¡¡²ÈÂ²¤Ç¥Ï¥ï¥¤Î¹¹Ô¤òËþµÊÃæ¡ÖÃÈ¤«¤¤¤À¤±¤Ç¹¬¤»¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ÀÅÄ¤¦¤Î¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤¬2024Ç¯12·î23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¿åÃå»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÖÇ¯ÌÀ¤±¤Þ¤ÇÃÈ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÃ×¤·¤Þ¤¹¡×
¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÇ¯ÌÀ¤±¤Þ¤ÇÃÈ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤êÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢¿åÃå»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö#¥Ï¥ï¥¤¡×¡Ö#hawaii¡×¡Ö#µæ¶Ë¤Î´¨¤¬¤ê¡×¡Ö#ÃÈ¤«¤¤¤À¤±¤Ç¹¬¤»¡×¡Ö#¹ø¤ÎÄ´»Ò¤âÎÉ¤¤¡×¡Ö²ÈÂ²Î¹¹Ô¡×¤È¥¿¥°¤òÉÕ¤±¡¢¥Ï¥ï¥¤¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¿å¶ÌÌÏÍÍ¤Î¿åÃå¤òÃåÍÑ¡£¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤ËÎ©¤Á¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¡£5ËçÌÜ¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥È¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£