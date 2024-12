サーティワンが「トムとジェリー」とコラボ。年始の団らんにぴったりなハッピーフレンズや特別セットが登場だって

B-R サーティワン アイスクリームは、2024年12月27日から2025年1月9日まで、全国のサーティワン店舗で「お正月ハッピーフレンズ トムとジェリー」を、1月1日から9日まで「お正月スペシャルセット トムとジェリー」を期間限定で発売。無くなり次第終了です。

記念すべき初コラボ!オリジナルトランプ付きのセットもあるよ

今回登場するのは、いつも元気で、ドタバタ追いかけっこをしている「トムとジェリー」デザインがかわいい商品。ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもと、初コラボレーションしています。

「お正月ハッピーフレンズ トムとジェリー」は、アイスクリームが、ホイップやカラースプレー、チョコレートのトッピングで、「トムとジェリー」に変身。好きなスモールサイズのアイスクリームを選べます。

「お正月スペシャルセット トムとジェリー」は、スモールもしくはレギュラーの好きなアイスクリームを9個選べます。ここでしか手に入らないオリジナルトランプ付き。オリジナルボックスにも「トムとジェリー」のデザインをあしらっています。

・お正月ハッピーフレンズ トムとジェリー

チョコレートでできたトムの隣にジェリーとタフィーのピックを刺すと、トムがジェリーたちを狙っているみたい。思わず写真に撮りたくなるキュートさです。

価格は560円です。

・お正月スペシャルセット トムとジェリー

アイスクリーム8個分の価格で9個選べるお得なセット。

価格はスモールサイズが2560円、レギュラーサイズが3360円です。

他にも、冬限定デザインの「バラエティボックス」も登場します。スモールもしくはレギュラーの好きなアイスクリームを選んで持ち帰りできます。ラインナップは4個、6個、8個、12個です。年末年始の手土産や、暖かい部屋で食べる冬アイスにもぴったり。販売期間は2月中旬までです。

TOM AND JERRY and all related characters and elements(C)& Turner Entertainment Co.(s25)

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部