·úÊª¤ÎÃæ¤â³°¤â²½ÀÐ¤Þ¤ß¤ì¤Ê¶âÀ¸»³²½ÀÐ´Û¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡¢Æþ´ÛÎÁ100±ß¤ÇËÜÊª¤Î²½ÀÐ¤¬½ê¶¹¤·¤ÈÊÂ¤Ö
´ôÉì¸©Âç³À»Ô¤Ë¤¢¤ëÆþ´ÛÎÁ100±ß¤Î²½ÀÐÇîÊª´Û¡Ö¶âÀ¸»³²½ÀÐ´Û¡×¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£·úÊª¤ËÆþ¤ëÁ°¤«¤é²½ÀÐ¤¬¥´¥í¥´¥íÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·úÊª¤ÎÆâÉô¤Ë¤â²½ÀÐ¤¬¥Ó¥Ã¥·¥êÊÂ¤Ö¤«¤Ê¤êÌÌÇò¤¤ÇîÊª´¶¤Ç¤·¤¿¡£
¶âÀ¸»³²½ÀÐ´Û | Âç³À»Ô¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡¿¿å¤ÎÅÔ¤ª¤ª¤¬¤
https://www.city.ogaki.lg.jp/0000000664.html
¶âÀ¸»³²½ÀÐ´Û¤Ï´ôÉì¸©Âç³À»Ô¤Î¶âÀ¸»³¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÇîÊª´Û¤Ç¡¢¶âÀ¸»³¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿²½ÀÐ¤¬¿ôÂ¿¤¯Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Æ°¼Ö¤Ç¸þ¤«¤¦¾ì¹ç¤ÏÅì³¤´Ä¾õ¼«Æ°¼ÖÆ»¤ÎÂç³ÀÀ¾¥¤¥ó¥¿¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤éÌó12Ê¬¤ÇÃå¤¤Þ¤¹¡£¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ò»È¤¦¾ì¹ç¤ÏJR¤ÎÈþÇ»ÀÖºä±Ø¤«¤éÅÌÊâ15Ê¬¤«¡¢Ì¾ºå¶áÅ´¥Ð¥¹¤Îµõ¶õÂ¢¸ý¥Ð¥¹Ää¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤Ç¤¹¡£
·úÊª¤òÀµÌÌ¤«¤é¸«¤ë¤È¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£
ÀÐÈê¤Î¼êÁ°¤ËÄ¾³Ñ¤ËÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿Âç¤¤ÊÀÐ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶á¤Å¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÀÐ¤ÎÉ½ÌÌ¤ËÆÃÄ§Åª¤ÊÌÏÍÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÐ¤ÎÂ¦ÌÌ¤Ë¤ÏÀâÌÀ½ñ¤¤¬Å½¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀÐ¤Ë¤Ï¡Ö¥¹¥«¥Á¥Í¥é¡×¤È¡Ö¥¦¥ß¥æ¥ê¡×¤Î²½ÀÐ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÀÆþ¸ý¤¬¸«¤¨¤Æ¤¹¤é¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë²½ÀÐ¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æþ¸ý¤ËÂ³¤¯ºäÆ»¤ò¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ©¤Á»ß¤Þ¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿°ÆÆâ¤òÈ¯¸«¡£
Â¸µ¤Ë²½ÀÐ¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Â¸µ¤ÎÀÐ¤ÏÆÃ¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ìî¤¶¤é¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÌÏÍÍ¤òÈ¯¸«¡£°ÆÆâÈÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Ï´¬³¤ÎÂ¦ÌÌ¤Î²½ÀÐ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Âç¤¤á¤Î´ä¤òÈ¯¸«¡£
½ÄÊý¸þ¤Ë¥¹¥¸¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥¹¥¸1ËÜ1ËÜ¤¬¡Ö¥·¥«¥Þ¥¤¥¢¡×¤È¤¤¤¦µðÂç¤Ê³Îà¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Æþ¸ý¤ËÅþÃå¡£Èâ¤Î¤¿¤á¤ËÀÐ¤¬¥´¥í¥´¥íÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐ¤È¥Ý¥ê¥Ð¥±¥Ä¤È¡ÖÀÐ¤Ë¿å¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦°ÆÆâÉ½¼¨¡£
ÀÐ¤ÏÁ´Éô²½ÀÐ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¿å¤ò¤«¤±¤ë¤Èº½¤Ü¤³¤ê¤¬¼è¤ì¤Æ²½ÀÐ¤¬¸½¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»Å³Ý¤±¤Ç¤¹¡£
É½ÌÌ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡£¤Þ¤ÀÆþ´Û¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë²½ÀÐ¤òÂçÎÌ¤ËÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·úÊª¤ËÆþ¤Ã¤ÆÆþ´Û·ô¤ò¹ØÆþ¡£ÎÁ¶â¤Ï100±ß¤Ç¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿»£±ÆOK¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
´ÛÆâ¤Ë¤Ï¶âÀ¸»³¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿²½ÀÐ¤¬½ê¶¹¤·¤ÈÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í»£±Æ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¦¥ß¥æ¥ê¤Î²½ÀÐ¡£
É½ÌÌ¤«¤é¥Ë¥ç¥í¥Ë¥ç¥í¤ÈÈô¤Ó½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥¦¥ß¥æ¥ê¤Ç¤¹¡£
¸¶À¸¤¹¤ë¥¦¥ß¥æ¥ê¤Î°ì¼ï¡Ö¥È¥ê¥Î¥¢¥·¡×¤ÎÉ¸ËÜ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂÀ¤¤·ÔÉôÊ¬¤¬²½ÀÐ¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤«¤Ê¤ê·Ô¤ÎÂÀ¤¤¥¦¥ß¥æ¥ê¤Î²½ÀÐ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
À¤³¦°ìÂÀ¤¤¥¦¥ß¥æ¥ê¤Î²½ÀÐ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡Ö¥Õ¥º¥ê¥Ê¡×¤Î²½ÀÐ¡£
¥·¥«¥Þ¥¤¥¢¤Î°ìÉôÊ¬¤Î²½ÀÐ¡£
¡Ö¥·¥«¥Þ¥¤¥¢ ¥¢¥«¥µ¥«¥¨¥ó¥·¥¹¡×¤ÎÉü¸µÌÏ·¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤Ê¤êµðÂç¡£
µðÂç¤Ê´¬¤³¡Ö¥¢¥«¥µ¥¥¨¥é¡×¤Î²½ÀÐ¡£¸ü¤µ¤Ï5mm¤Ç¡¢Ä¹¤µ¤Ï40cm¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥«¥µ¥¥¨¥é¤ä¥·¥«¥Þ¥¤¥¢¤Ê¤É¡¢¶âÀ¸»³¤Ç¤ÏÂ¾ÃÏ°è¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤µðÂç¤Ê²½ÀÐ¤¬¿ôÂ¿¤¯¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µðÂçÀ¸Êª¤Î²½ÀÐ¤¬Â¿¤¯¸«¤Ä¤«¤ëÍýÍ³¤ÏÉÔÌÀ¤È¤Î¤³¤È¡£
ÃÏ²¼¤Ë¤âÅ¸¼¨¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÉÌÌ¤â²½ÀÐ¤À¤é¤±¡£·úÊª¼«ÂÎ¤Ï¾®¤µ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢²½ÀÐ¤¬Ì©ÅÙ¹â¤¯Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤êËþÂ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¶âÀ¸»³¤ÏÆâÎ¦¸©¤Î´ôÉì¸©¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë»³¤Ç¤¹¤¬¡¢2²¯6000ËüÇ¯Á°¤ÏÆî¤Î³¤¤Î¥µ¥ó¥´¾Ì¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¥²¥¢ÂçÎ¦¤ÎÀ¾Â¦¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶âÀ¸»³¤ÏÆüËÜ¤Î²½ÀÐ¸¦µæÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥É¥¤¥Ä¤Î³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥®¥å¥ó¥Ù¥ë¤¬1874Ç¯¤Ë¶âÀ¸»³¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿²½ÀÐ¤ò¿·¼ï¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿µºÜÏÀÊ¸¤¬ÆüËÜ¤Î²½ÀÐ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¤â¸Å¤¤ÏÀÊ¸¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥®¥å¥ó¥Ù¥ë¤Ï1873Ç¯¤Ë¥¦¥£¡¼¥ó¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ëü¹ñÇîÍ÷²ñ¤ÇÆüËÜÄí±à¤ÎÅ¸¼¨¤ò¸«¤¿ºÝ¤Ë¡¢ÀÐºÙ¹©¥³¡¼¥Ê¡¼¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÐ¤«¤é²½ÀÐ¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤È¤¤¤¦°ïÏÃ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¶âÀ¸»³²½ÀÐ´Û¤Ë¤Ï¶²Îµ¤Î²½ÀÐ¤ÏÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¶²Îµ¤Î²½ÀÐ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦»Ý¤Î°ÆÆâ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶²Îµ¤Î²½ÀÐ¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢µðÂç¤Ê³Îà¤Î²½ÀÐ¤ä¥¦¥ß¥æ¥ê¤Î²½ÀÐ¤¬´ÛÆâ¤Ë¥Ó¥Ã¥·¥ê¤ÈÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë·úÊª¤Î³°¤Ë¤Þ¤Ç²½ÀÐ¤¬ÂçÎÌ¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤±¤ÐÉ¬¤ºËþÂ¤Ç¤¤ëÇîÊª´Û¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÇÆþ´ÛÎÁ100±ß¤Ê¤Î¤Ï¥³¥¹¥Ñ¤¬ÎÉ¤¹¤®¤Þ¤¹¡£