『ライオン・キング』はじまりの物語であり、ディズニー史上、最も温かく切ない“兄弟の絆”を描いた映画『ライオン・キング:ムファサ』が大ヒット上映中! 本作の超実写プレミアム吹替版の声優を務めた尾上右近さんと松田元太さん(Travis Japan)のインタビュー<後編>をお届けします。

壮大なアフリカの大地を舞台に“生命”をテーマに描き、映画、演劇、音楽と頂点を極めた一大叙事詩『ライオン・キング』。アニメーション映画として1994年に誕生した本作は、映画賞、音楽賞を総なめにし、奇跡の映像美、圧巻の楽曲、心震える感動の物語は全人類を熱狂させました。

そして『ライオン・キング』は進化を遂げ、2019年にはリアルを超えた超実写版『ライオン・キング』として全世界で公開し、ディズニー映画で世界歴代映画興収No.1となる約16.6億ドル(約2,556億円 1ドル153.8円換算:12/16日時点)を記録!

そして今作『ライオン・キング:ムファサ』では、『ライオン・キング』(2019)で、息子シンバを命がけで守った父ムファサ王と、彼の命を奪った“ヴィラン”スカー(タカ)の若き日を描きます。

実はかつて、血のつながりを越えた“兄弟の絆”でむすばれていたというムファサとタカ(スカー)の《衝撃の秘密》が初めて明かされる――。

超実写プレミアム吹替版のキャストに厳しいオーディションを経て選ばれたのは、ムファサ役に尾上右近さん、タカ(スカー)役に松田元太さん。

取材中に「けんけん」(尾上右近さんの本名“けんすけ”からのあだ名)、「げんげん」と呼び合う仲になったお二人。

「伸びの良いディズニーのミュージカル感を意識してオーディションに挑んだ」という松田さん。お二人に今作のオリジナル楽曲や、キャラクターの魅力についてお話を伺いました。



・「ライオン・キング:ムファサ」超実写プレミアム吹替版本予告|2024年12月20日(金)劇場公開

https://youtu.be/q36t7gM9mu8?si=qGpECLx7120rmJvL

「オリジナルの『ライオン・キング』を知っていれば納得するような場面が劇中いろんなところに出てくる」

――ムファサとタカ(スカー)の魅力をどのような部分で感じましたか?

尾上右近(以下、右近):お互いが表と裏の表裏一体だし、光と影でもあり、お互いに作用し続け合う中で、兄と弟という関係値で上から下にというだけじゃなくて与え合うものがあって、影響しあって、お互いの存在をお互いが作っているというのは、兄弟の1つのあり方な気はするんですけど、まさにムファサとタカもそうで。

タカは本当に真っ直ぐ。好きなセリフで、タカが父親に向かって「王子である前に息子だ」と言うんですけど。例えば歌舞伎界でも、その家系に生まれて、自分で選ぶ前から道が決まっていることは、他人から見たら恵まれているかもしれないけれど、本人からしたら、すでに決められていることの窮屈さだったり、厳しさを感じる人もいると思うんです。

決められた道があるタカの一方で、ムファサは孤児で迷子でもあって、後ろ盾がない存在。だけどその分自由だし、自分で道を選べるという豊かさがある。

だから、その人の幸せとか、恵みはその人自身でしか決められないことだと思うんですよ。それがうまく見つけられない中で、ムファサという存在が自分の道をどしどしと歩んでいく姿をタカは見るわけで。

でもムファサもタカを守りたいという一心だし、その兄弟関係が絶妙なドラマを描き出しているなと思います。

松田元太(以下、松田):僕もタカを演じさせてもらって、ムファサの存在が第一にある、というのは大前提で。タカは後のスカーという面もありますけど、やっぱりムファサとの兄弟の絆もあって。タカは王の家系で育ってきた中で、ムファサと出会っていろんなことを経験して生まれたタカの考えがあったり、ムファサに対してリスペクトもたくさん見つけられたり、すごく葛藤していく。

それが、自分の若い時の思考と一瞬重なる部分もあったりして、こういうことを考えているんだろうなと、タカの表情や目つきも全て含めて感じ取って挑みました。

タカを演じた1人として、スカーへと変化していく過程の苦しさがわかるからこそ、彼の一番の味方でありたいと思いました。

タカの優しさや、ムファサへの色々な想いが自分の中でかき乱されて、その結果スカーになってしまう。そんなタカの感情の忙しさの中で、やっぱりムファサの存在の大きさを実感しました。

――お互いを見て、演じる役柄とリンクする部分は感じますか?

右近:げんげんは、やっぱりセンスと人としての芯の強さと、男らしいところ。でも、その裏に優しさと愛くるしさもあるところはタカに近いものがあります。

そして、僕がタカのことをお話しするなんてのはおこがましいぐらい、げんげんのタカに対する愛が深いことも今日聞いていてめちゃくちゃ感じています。

松田:けんけんは、それこそもう、キングというか。でも、「俺が王だ!」というより、「座長」。みんながついていきたくなるし、色々教えていただきたいなと思います。今日初めてお会いしましたけど、振る舞いも言葉も、全てがカッコイイなと尊敬するところがたくさん見つかって、僕自身も大好きになりました。タカもムファサのことが大好きなので、そこは同じ感覚をすごく感じました。

――『ライオン・キング』といえば、やはり楽曲が魅力的ですが、今回オリジナル楽曲ということで、印象に残っていたり、歌って難しかったなどありますか?

右近:やっぱり役の上で歌うということ、その場のシーンの気持ち、機微に従った上で歌うことは難しかったし、楽曲自体も音としても単純に結構難しかったです。

みんなが歌いたくなるような歌でありながらも、結構しっかり音程が複雑で、技術的にも苦戦しました。そんなに歌の経験が豊富なわけでもないから、皆さんに導いてもらいながら、なんとかやれたという感覚でした。

それぞれのキャラクターの関係値がちゃんと見える歌ばかりなので、その説得力を持たせるのも難しいなと思いながらやっていました。

松田:絶対に全ての曲がいいに決まっているので、『ライオン・キング』は。特に今回は、より深く関係性や心情を掘ったような楽曲が多くて。歌詞や、誰が今これを歌っているとか、多分オリジナルの『ライオン・キング』を知っていれば納得するような場面が劇中いろんなところに出てくるので、それがまた歌になって感動しながら観ていただけると思います。

それを、タカとスカーの違いを演じ分けるだけでなく、歌でも表現するというのがすごく難しかったですね。でも、たくさん練習していろんなアドバイスをいただきながら声を入れていきました。

――『ライオン・キング』は雄大な楽曲のイメージもあります。

右近:今回もありますよ! 大地を感じていただける曲になっていると思います。

――好きな楽曲や聴いてほしい楽曲は?

松田:ムファサと、あるキャラクターが歌っている曲が俺もめっちゃ好きで、早くサントラ出ないかなと思っています。

――ムファサとタカのデュエット曲「ブラザー/君みたいな兄弟」もあるんですよね!

右近:そう! その曲もめちゃくちゃいいですよ。本当にいろんな人に共感してもらえると思うし、ムファサとタカの兄弟関係の深さ、絆の深さを感じていただける曲になっていて、幸せな気持ちになると思うし、その分、切ないかもしれないですね。



・特別映像|尾上右近さん・松田元太さんの歌う、劇中歌「ブラザー/君みたいな兄弟」|「ライオン・キング:ムファサ」大ヒット上映中

https://youtu.be/j5smAorMuzA?si=2R_jcJ7is506mBhL



・“右近ムファサ”&“元太タカ”が兄弟の絆を熱唱!劇中歌「ブラザー/君みたいな兄弟」初歌唱映像|「ライオン・キング:ムファサ」12/20(金)公開

https://youtu.be/kNJjXnlUMS0?si=1PKnnNfy3xvDOfcG

もし2人で冒険するならどこに行く?「げんげんとなら、ピンチで笑っちゃうんじゃないかな(笑)」

――お二人の好きなディズニー作品を教えてください。

右近:あ、げんげんは『モアナと伝説の海』です。

松田:はい、モアナが好きです(笑)。

右近:僕は『アラジン』が好きですね。子どものときから好きで、すごくワクワクするんですよね。あと僕はすごく日焼けをすると、単純にアラジンに似ていると言われることが多くて、それもあるかもしれない(笑)。でも歌も好きだし、あのワクワクする世界観とスリリングさが好きです。

松田:けんけんは、『ファインディング・ニモ』も好きです。

右近:ニモも好き(笑)。

――本作は冒険の物語でもありますが、お二人で冒険するとしたらどんなことをしたいですか?

右近:冒険ですか。山と海どっちが好き?

松田:なんでも好きなので、どこでもついて行きたいですね。

右近:でも、それで言ったらやっぱりアフリカですかね。行ってみたくない?

松田:行きたいです。俺ずっとアフリカに行きたいって言っているんですけど、同じように言ってる芸能人の方に初めてお会いできました。

右近:あ、うそ! じゃあもう行くしかない! 誰か私たちをアフリカに連れて行って大自然に放り投げてください(笑)!

いろんな仕事をしたりとか、自分も挑戦して落ち込むことはありますけど、おそらくアフリカに行ったら一番落ち込むと思うんですよ。大自然を目の当たりにしたら、「なんてちっぽけなんだ、俺たちは」って。そういう落ち込み方はとてもいいと思うので、行って体感したいですね。

――この2人だと楽しそう、と思う部分は?

右近:げんげんとなら、なんかピンチで笑っちゃうんじゃないかな(笑)。

松田:そうですね、「もしかしたら猛獣に食われるかも、どうします!?」みたいな(笑)。

右近:笑って死ねるかもしれない(笑)。

――松田さんは先日カリフォルニアのディズニーランドを訪れていましたが、ディズニー声優として行くカリフォルニアディズニーはまた違いましたか?

松田:普通にイチファンとして楽しんじゃいました。でも、より身近に感じる部分はあって。キャストさんとかに「え!日本でスカー役の人!?」って言われて「あざす!」みたいな(笑)。ちょっと嬉しくなって。

右近:それは嬉しいね。

松田:より、世界のディズニーというか、ディズニー作品のすごさを改めて感じましたね。

――ありがとうございました!

松田さんのスカーの演技に驚いたなど、お互いの声の印象についても語ったインタビュー<前編>もあわせてご覧ください!

【インタビュー前編】

「ムファサが怒りよりも落ち込む気持ちがよくわかった」スカーと対立しない未来はあった…?『ライオン・キング:ムファサ』尾上右近&松田元太インタビュー<前編>

https://getnews.jp/archives/3587842



・ミュージカルプレミアダイジェスト映像|「ライオン・キング:ムファサ」大ヒット上映中

https://youtu.be/wDE44UbmpQM?si=fdtkNnlR9fw3yUEk

映画『ライオン・キング:ムファサ』は大ヒット上映中!

尾上右近

ヘアメイク: 西岡達也(Leinwand) スタイリスト: 三島和也(Tatanca)

松田元太

ヘアメイク:宇佐見順子(JOUER) スタイリスト:日夏(YKP)

【衣装】ジャケット\57,200、パンツ\33,000/共にCULLNI(Sian PR)

【問い合わせ先】

Sian PR

〒150-0002

東京都渋谷区渋谷2-2-3 ルカビル 2F~4F

TEL:03-6662-5525

作品情報

『ライオン・キング:ムファサ』

大ヒット公開中

監督:バリー・ジェンキンス

字幕版声優:アーロン・ピエール、ケルヴィン・ハリソン・Jr.、ティファニー・ブーン、マッツ・ミケルセン、ドナルド・グローヴァー、ブルー・アイビー・カーター、ビヨンセ・ノウルズ=カーター、ジョン・カニ、セス・ローゲン、ビリー・アイクナー、プレストン・ナイマン、カギソ・レディガ

超実写プレミアム吹替版声優:尾上右近、松田元太(Travis Japan)、MARIA-E、吉原光夫、和音美桜、悠木碧、LiLiCo、賀来賢人、門山葉子、佐藤二朗、ミキ亜生、駒谷昌男、渡辺謙

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

原題:Mufasa: The Lion King

(C)2024 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.