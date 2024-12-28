¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¼çÆ³¤Ï½ªßá¡×¡Ä·ÐÃÄÏ¢²ñÄ¹¿Í»ö¤Ë¶âÍ»³¦¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡© ¼¡¤ÏÆüËÜÀ¸Ì¿¤ÎÅû°æµÁ¿®²ñÄ¹¡ÚÀ¯´±ºâ¥¹¥¥ã¥Ë¥ó¥°¡Û
¡ÚÀ¯´±ºâ¥¹¥¥ã¥Ë¥ó¥°¡Û#92
´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¶Ø»ß¤Ë¼«Ì±¡õÂç´ë¶È¤¬ÌÔÈ¿ÂÐ¡Ä¹âµéÅ¹»°Ëæ¤ÎËãÀ¸ÂÀÏº¡¦ºÇ¹â¸ÜÌä¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¤Ë¤Ï¥³¥¹¥È¤«¤«¤ë¡×¤É¤Î¸ý¤¬¡©
À¯³¦ÄÌ¡Ê°Ê²¼=À¯¡Ë¡¡¼¡¤Î·ÐÃÄÏ¢²ñÄ¹¤ËÆüËÜÀ¸Ì¿¤ÎÅû°æµÁ¿®²ñÄ¹¡Ê70¡Ë¤¬¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÆâÄê¤·¤¿¤¬¡¢¶ä¹Ô¡¢ÊÝ¸±¡¢¾Ú·ô¤È¤¤¤¦¶âÍ»³¦¤«¤éºâ³¦¤Î¥È¥Ã¥×¤Ë½¢¤¯¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤½¤¦¤À¤Ê¡©
ºâ³¦ÄÌ¡ÊÆ±=ºâ¡Ë¡¡¤½¤¦¤À¡£·ÐÃÄÏ¢¤ÏÀï¸å¤Î1946Ç¯¤Ë·ÐºÑÉü¶½¤ò¿Ê¤á¤ëÀ¯ÉÜ¤ØÄó¸À¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦ÌÜÅª¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¡¢2002Ç¯¤ËÆü·ÐÏ¢¤È¹çÊ»¤·¤¿¤¬¡¢ÄÌ»»15¿Í¤Î²ñÄ¹¤Î¤¦¤ÁÀ½Â¤¶È½Ð¿È¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤Ï»öÌ³¶É½Ð¿È¤ÎÂè3Âå¡¦¿¢Â¼¹Ã¸áÏº»á¤ÈÅìµþÅÅÎÏ¤ÎÂè7Âå¡¦Ê¿´ä³°»Í»á¤Î2¿Í¤À¤±¤À¡£
´±³¦ÄÌ¡ÊÆ±=´±¡Ë¡¡Ê¿´ä»á°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÍèÇ¯5·îËö¤ÎÅû°æ»á½¢Ç¤¤Ç31Ç¯¤Ö¤ê¤À¡£º£²ó¤Î¿Í»ö¤Ç¡¢À½Â¤¶È¤ËÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë·Ð±Ä¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤¬ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÃì¤À¤È¤¤¤¦»þÂå¤Î½ªßá¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤À¡£
ºâ¡¡¤µ¤¹¤¬¡¢¤è¤¯¤ß¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡£ÎòÂå¤Î·ÐÃÄÏ¢²ñÄ¹¤Ï²½³Ø¡¢ÅÅµ¡¡¢Å´¹Ý¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢ÀºÌ©µ¡³£¤È¡¢¡Ö½Å¸üÄ¹Âç¡×¤Î»º¶È¤ä¹ñºÝ¶¥ÁèÎÏ¤ò¤Ä¤±¤¿ÁÈ¤ßÎ©¤Æ»º¶È¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬¡ÖÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï¡Ø¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡Ù¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¿¡£
´±¡¡¤Ç¤â¡¢¡ÖÅ´¤Ï¹ñ²È¤Ê¤ê¡×¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ï¤È¤Ã¤¯¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢ÅÅµ¡¤â¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¤äÈ¾Æ³ÂÎ¤Ç¿·¶½¹ñ¤Ë¸å¤ì¤ò¤È¤ê¡¢¸£°úÌò¤À¤Ã¤¿¼«Æ°¼Ö¤â¼ã¼Ô¤Î¼«Æ°¼ÖÎ¥¤ì¤ä¿Í¸ý¸º¤Ê¤É¤Ç¤¤¤Þ¤äÆüËÜ¤ÇÂç¤¤ÊÀ®Ä¹¤ÏË¾¤á¤Ê¤¤¡£
À¯¡¡¤À¤«¤é¡¢¤³¤³4Âå¤Î·ÐÃÄÏ¢²ñÄ¹¤Î¤¦¤Á3¿Í¤Þ¤Ç¤¬²½³Ø¤äÁ¡°Ý¤Î¶È³¦½Ð¿È¤ÈÊÐ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
ºâ¡¡¤Þ¤¢¡¢ÍýÍ³¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤À¤¬¡¢¤¢¤ë¶âÍ»³¦¤Î½ÅÄÃ¤Ï¡Ö¤â¤¦¡Ø¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡Ù¤¬ÆüËÜ·ÐºÑ¤ò¼çÆ³¤¹¤ë»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
À¯¡¡¤Ç¤Ï¡¢ÈóÀ½Â¤¶È¤È¤¯¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹»º¶È¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡©
ºâ¡¡¤¤¤ä¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹»º¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¤ÏÄã¤¯¡¢Æ¯¤¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÌäÂê¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÎÏÉÔÂ¤À¡£
´±¡¡»Ä¤ë¤Î¤Ï¶âÍ»³¦¤ÈÁí¹ç¾¦¼Ò¤¯¤é¤¤¤«¡£
ºâ¡¡¾¦¼Ò¤ä¶ä¹Ô¤Ï»°É©¡¢»°°æ¡¢½»Í§¤È¤¤¤¦µìºâÈ¶¿§¤¬¶¯¤¤¤«¤é¡¢ºâ³¦¤Î¤Þ¤È¤áÌò¤Ë¸þ¤«¤Ê¤¤¡£ºâÈ¶¿§¤¬¤Ê¤¯ÊÝ¸±¶È³¦¥È¥Ã¥×¤ÎÆüËÜÀ¸Ì¿¤«¤é¡Öºâ³¦ÁíÍý¡×¤¬½Ð¤ë¤Î¤â¡¢»þÂå¤Î»ºÊª¤À¤í¤¦¡£
¡Ê¹½À®¡áÎµ¹§Íµ¡¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë