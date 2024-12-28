¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬¸ì¤Ã¤¿ÍÎÁ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸«¤¿¤¤¿Í¤Ï²¿¿Í¤¤¤ë¤«¡©¡Ê¾ë²¼ÂºÇ·¡¿·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë
¡Ú¾ë²¼ÂºÇ·¡¡·ÝÇ½³¦¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¥È¡¼¥¯¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅâÅÄ¤¨¤ê¤«¤¬¹¥¤¡© Åì½Ð¾»Âç¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ç¸«¤»¤¿¡È¥Õ¥ê¡¼¥º´é¡É
¡¡¤³¤Î1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¡£·ÝÇ½¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î»È¤¤¼Î¤Æ¤¬¸À¤ï¤ì¤Æµ×¤·¤¤¤¬¡¢¤³¤Î1Ç¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÏÃÂê¤¬·ÑÂ³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¤¬½µ´©Ê¸½Õ¤òÁÊ¤¨¤¿·ï¤À¡£
¡¡Ç¯Æ¬¤ËÄóÁÊ¤·¡Êµ»ö¤Ï2023Ç¯12·î27Æü·ÇºÜ¡Ë¡¢¤½¤ÎºÛÈ½¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¤¿¤á»Å»ö¤òµÙ»ß¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÁÊ¤¨¤ò¼è¤ê²¼¤²¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤¿¤À¤·¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¾õÂÖ¤Ç»Å»ö¤ËÌá¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ìÉô¤ÎÅÔ¹ç¤Î¤¤¤¤µ¼Ô¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Íè½Õ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ê²¾¡Ë¡×¤Î¹½ÁÛ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Ëè·î¡¢°ìÄê³Û¤ÎÎÁ¶â¤òÄ§¼ý¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¤ÇÇÛ¿®³èÆ°¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤é¤·¤¤¡£¤Þ¤¢¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ï¥À¥á¤Ê¤Î¤Ç¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢¾¾ËÜ¤¬½÷À¤ËÀÅª¹Ô°Ù¤ò¶¯Í×¤·¤¿¤È¤¹¤ëÊ¸½Õ¤Îµ»ö¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶¯Í×¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥Û¥Æ¥ë¤ÎÉô²°¤Ç¤Î°û¤ß²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖËÍ¤È¤·¤Æ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦»×¤¤¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¤¤¤«¤Ë¤â¶ì¤·¤¯¡¢¤À¤Ã¤¿¤é¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤Ç¥Ù¥Ã¥É¤Î¤¢¤ëÉô²°¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£°û¿©Å¹¤òÂß¤·ÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤½¤ó¤Êµ¿Ìä¤Ë¤Ï¡ÖÊ¸½ÕÂ¦¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ç¹¥¤¾¡¼ê¤ËÏÃ¤»¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤ÆÅú¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²ñ¸«¤ò³«¤«¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÊ¸½ÕÂ¦¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò»ý¤Á½Ð¤·¡¢¡Ö¤³¤Á¤é¤¬ÏÃ¤»¤ëÎÎ°è¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ê¤ë¤È¡¢·ë¶ÉÊ¹¤¯Â¦¤â¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ð¤«¤ê¤¬¤¿¤Þ¤ë¡×¤«¤é¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤ä¡¢ÏÃ¤»¤ëÈÏ°Ï¤Ç²ñ¸«¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¾¾ËÜ¤¬¸À¤¦¡Öº£²ó¤Î¤³¤È¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¡×¤Ø¤ÎÀ¿°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯¡¢¤³¤ì¤·¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¼ý±×¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¸ì¤êÊý¤À¡£µÈËÜ¤Î¸åÇÚ¤ÎÀ¾ÌîÎ¼×¢¤ÎÍÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¡Ê·î980±ß¡Ë¤Î²ñ°÷¤¬Ìó4Ëü¿Í¤È¤µ¤ì¤ë¡£Ç¯´Ö5²¯±ß¤Î¼ýÆþ¤Ë¤Ê¤ë·×»»¤À¡£¹¾Æ¬2:50¤ÎYouTubeÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï450Ëü¿Í¡£¤³¤ì¤ÏÌµÎÁ¤À¤¬¡¢¾¾ËÜ¤Î¥Í¡¼¥à¥Ð¥ê¥å¡¼¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢ÍÎÁ¤Ç¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤Î²ñ°÷¤ò½¸¤á¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡£ËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï100Ëü¿Í¤«¤é·î¡¹1000±ß¤¯¤é¤¤¼è¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð1¥«·î¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï10²¯±ß¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡À©ºîÈñ¤òÂç¤¤¯¤«¤±¤Æ¤â¥â¥ÎÀ¨¤¤²Ô¤®¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÎÈé»»ÍÑ¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£¾¾ËÜ¤Î¤â¤¯¤í¤ß¤ÏÀ®¸ù¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ê¾ë²¼ÂºÇ·¡¿·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë