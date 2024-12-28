Ã¯¤â¤¬ÁÛÄêÆâ¤À¤Ã¤¿¡© B'z¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º½Ð±é¤¬NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î¡È±£¤·¶Ì¡É¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥ï¥±
¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Ï¡¢ÎãÇ¯¤è¤êÈ¯É½¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¤º¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢25Æü¡¢B'z¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¹ÈÇò¶ÊÌÜÊÑ¹¹¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿À¸¤ó¤ÀÀ±Ìî¸»¤Î¤¦¤«¤Ä¤ÈÁÛÁüÎÏÉÔÂ¡Ä±à»Ò²¹±Ç²è¡ØÃÏ¹ö¤Ç¤Ê¤¼°¤¤¡Ù¢ª¡Ø¤Ð¤é¤Ð¤é¡Ù¤Ë
¡¡¥¹¥¿¡¼¥È¼Ò¡Êµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¡Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î½Ð±é¤¬¸«Á÷¤é¤ì¡¢º£Ç¯¤ÏK-POPÍê¤ê¤È¤â¤Ã¤Ñ¤é¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢½Ð¾ì¼Ô¾ðÊó¤ò¾®½Ð¤·¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬ÎãÇ¯¤ÎNHK¥¹¥¿¥¤¥ë¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡Ê70¡Ë¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¥¯¥¤¡¼¥ó¡Ü¥¢¥À¥à¡¦¥é¥ó¥Ð¡¼¥È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÎãÇ¯NHK¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£·î13Æü¤«¤é25Æü¤Ë¤«¤±¤Æ½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìó5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³èÆ°ºÆ³«¤·¤¿À¾Ìî¥«¥Ê¡Ê35¡Ë¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤Ë¡¢¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò¥é¥¤¥Õ¥ï¡¼¥¯¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¶ÌÃÖ¹ÀÆó¡Ê66¡Ë¤È¡¢Ï¢¥É¥é¡Ö¸×¤ËÍã¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö¤µ¤è¡¼¤Ê¤é¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¡ª¡×¤ÎÊÆÄÅ¸¼»Õ¡Ê33¡Ë¤â¹ÈÇò½Ð¾ì·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡ÈÆÃÊÌ¡É´¶¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¸ò¾Ä¤ò½Å¤Í¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¼Â¸½¤Ë»ê¤Ã¤¿¤ÈNHK¤Ï¼«¿®Ëþ¡¹¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢B'z¤ÏÏ¢¥É¥é¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Î¼çÂê²Î¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡ÖÏ¢¥É¥é¤Î¼çÂê²Î¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¹ÈÇò½Ð¾ì¤òÃÇ¤ëÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ê²»³Ú´Ø·¸¼Ô¡Ë¡£
¼±¼Ô¤Ï¡ÈÆÃÊÌÏÈ¡É¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¼«ÂÎ¤Ëµ¿Ìä¼¨¤¹
¡¡½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¡¦¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡Ê28=Æ±¡Ê²¼¡Ë¡Ë¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡ÖÃÎÌ¾ÅÙ¤Î¤Ê¤¤¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤¬½Ð¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡×¤ÈB'z¤Î½Ð¾ì¤Ë°ìÈÌ¤Î»ëÄ°¼Ô¤â´üÂÔ¤·¤¿¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡Ö¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ð¡¼¥¿¡¼¤«¡×¤È¿·ÉÍ¤ËÂÐ¤¹¤ëÎä¤ä¤ä¤«¤Ê°Õ¸«¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±»Ö¼Ò½÷»ÒÂç³Ø¶µ¼ø¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢ÏÀ¡Ë¤Î±Æ»³µ®É§»á¤¬¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤â¡ÈÆÃÊÌÏÈ¡É¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¼«ÂÎ¤ËÈ¿ÂÐ¤Ç¤¹¡£ÂçÊª¤ÏºÇ¸å¤Ë½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÊÑ¤Ê¡È³ÊÉÕ¤±¡É¤¬¤Ê¤µ¤ì¡¢Àè¤Ë¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¶õ¤±¤Æ¤¤¤¿½Ð¾ì¼Ô¤Ë¼ºÎé¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÐÍ¥¤Î°ËÆ£º»è½¤µ¤ó¤È¶¶ËÜ´ÄÆà¤µ¤ó¤Î¡ÈÄ«¥É¥éÂÐ·è¡É¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÊÒÊý¤Ë±Æ¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢ÆÃÊÌ°·¤¤¤Ð¤«¤ê¤Ëµ¤¤ò»È¤¤¡¢Á´ÂÎ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥ª¡¼¥ë¥É¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¹ÈÇò¤Ïº£Ç¯½Ü¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬NHK¥Û¡¼¥ë¤Ë°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤³¤È¤¬Âé¸ïÌ£¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ë»Ê²ñ¼Ô¤È½Ð±é¼Ô¤Î2¤Ä¤ËÌá¤·¡¢³ÊÉÕ¤±¤Î¤Ê¤¤¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê±é½Ð¤Î¤Û¤¦¤¬¸ø¶¦ÊüÁ÷¤¿¤ëNHK¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×
¡¡NHK¤¬»×¤¦¤Û¤É»ëÄ°¼Ô¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡À±Ìî¸»¤Ë¤ÏÁÛÁüÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¹ÈÇò¶ÊÌÜÊÑ¹¹¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿À¸¤ó¤ÀÀ±Ìî¸»¤Î¤¦¤«¤Ä¤ÈÁÛÁüÎÏÉÔÂ¡Ä±à»Ò²¹±Ç²è¡ØÃÏ¹ö¤Ç¤Ê¤¼°¤¤¡Ù¢ª¡Ø¤Ð¤é¤Ð¤é¡Ù¤Ë¡Ä¤Ç¤Ï¡¢¶ÊÌÜ¤ÎÈ¯É½¤Ë»Ï¤Þ¤êº¹¤·ÂØ¤¨¤Ë»ê¤Ã¤¿¥É¥¿¥Ð¥¿·à¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£