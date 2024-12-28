²ßÊªÁ¥¤¬²£Å¾¡¡¥³¥ó¥Æ¥Ê¿ô½½¸Ä¤¬¿åË×¡¡¥È¥ë¥³¡¦¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¹Á
¡¡¥È¥ë¥³¡¦¥¤¥¹¥¿¥ó¥Ö¡¼¥ë¤Î¹Á¡£·¹¤¤¤¿²ßÊªÁ¥¤«¤é¡¢É¬»à¤ËÆ¨¤²½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¿Í¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¹Á¤ÎÄêÅÀ¥«¥á¥é¤Ë¡¢»ö¸Î¤Î°ìÉô»Ï½ª¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á¥¤Ë²ßÊª¤òÀÑ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿ºî¶È°÷¤¿¤Á¡£¤¹¤ë¤È¡¢ºî¶È°÷¤¿¤Á¤¬Æ¨¤²¤ë¤Î¤È¤Û¤ÜÆ±»þ¤ËÁ¥¤¬·¹¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¸å¡¢¤ª¤è¤½1Ê¬¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²£Å¾¤·¡¢¥³¥ó¥Æ¥Ê¿ô½½¸Ä¤¬¿åË×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1¿Í¤¬·Ú½ý¤òÉé¤¤¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯12·î28ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë
¡¡¹Á¤ÎÄêÅÀ¥«¥á¥é¤Ë¡¢»ö¸Î¤Î°ìÉô»Ï½ª¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á¥¤Ë²ßÊª¤òÀÑ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿ºî¶È°÷¤¿¤Á¡£¤¹¤ë¤È¡¢ºî¶È°÷¤¿¤Á¤¬Æ¨¤²¤ë¤Î¤È¤Û¤ÜÆ±»þ¤ËÁ¥¤¬·¹¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¸å¡¢¤ª¤è¤½1Ê¬¤«¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²£Å¾¤·¡¢¥³¥ó¥Æ¥Ê¿ô½½¸Ä¤¬¿åË×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1¿Í¤¬·Ú½ý¤òÉé¤¤¡¢ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê¡Ö¥°¥Ã¥É¡ª¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×2024Ç¯12·î28ÆüÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Ë