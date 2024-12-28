2025Ç¯1·î¤Ë°úÂà¡ª¹¬¤»¤Î²«¿§¤¤¿·´´Àþ¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¡×¤È¤Ï¡£Ç¯»Ï¤Îµ¢¾ÊU¥¿¡¼¥óÃæ¤ËÁø¶ø¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤â
¡Ö¿·´´Àþ¤Î¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¡Ê¿·´´ÀþÅÅµ¤µ°Æ»Áí¹ç»î¸³¼Ö¡Ë¡£¹âÂ®¤ÇÁö¤ê¤Ê¤¬¤éÀþÏ©¤ä²ÍÀþ¤Î¾õÂÖ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÁ´¤Ê±¿¹Ô¤È²÷Å¬¤Ê¾è¤ê¿´ÃÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤À¡£
2001Ç¯¤«¤éÅì³¤Æ»¡¦»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Î¸¡Â¬Áö¹Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿JRÅì³¤½êÂ°¤Î¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¡ÊT4ÊÔÀ®¡Ë¤Ï¡¢Ï·µà²½¤Î¤¿¤á¡¢2025Ç¯1·î¤ò¤â¤Ã¤Æ°úÂà¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡ØÅì³¤Æ»¿·´´Àþ60¼þÇ¯¡¡¿·´´Àþ¤Î¤Þ¤Á¤¬¤¤¤µ¤¬¤·¡Ù¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡Ë
¢¡1964Ç¯¤Ë½éÂå¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¤¬±¿¹Ô³«»Ï
Ìó10Æü¤Ë1²ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤ÄÁö¹Ô¤¹¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡Ö¹¬¤»¤Î²«¿§¤¤¿·´´Àþ¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¡£
½éÂå¡¦T1¤¬ÅÅÎÏ´Ø·¸¤Î¸¡Â¬¤Î¤¿¤á¤Ë±¿¹Ô³«»Ï¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·´´Àþ¤ÎÁÏ¶È¤ÈÆ±¤¸1964Ç¯¡£1974Ç¯¤«¤é2ÂåÌÜ¡¦T2¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢1979Ç¯¤Ë¤Ï3ÂåÌÜ¡¦T3¤¬JRÀ¾ÆüËÜ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢700·Ï¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿4ÂåÌÜ¡¦T4¤¬¡¢2001Ç¯¤«¤éJRÅì³¤¶è´Ö¤ò¡¢2005Ç¯¤«¤éJRÀ¾ÆüËÜ¶è´Ö¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡³Æ¼ÖÎ¾¤´¤È¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤¬¤¢¤ë
¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¤Ï7Î¾ÊÔÀ®¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ÖÎ¾¤ËÌò³ä¤¬¤¢¤ë¡£1¹æ¼Ö¤ÏÌµÀþµ¡´ï¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢2¹æ¼Ö¤ÏÅÅµ¤ÀßÈ÷¤ÎÂ¬Äêµ¡¡¢3¹æ¼Ö¤È5¹æ¼Ö¤Ç¤Ï²ÍÀþ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢4¹æ¼Ö¤Ç¤Ï·×Â¬¥Ç¡¼¥¿¤Î¼ý½¸¤È³ÎÇ§¡¢6¹æ¼Ö¤Ï»ñºàÃÖ¤¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£7¹æ¼Ö¤Ë¤ÏµÒÀÊ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¾ì¹ç¤À¤±¿Í¤ò¾è¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
º£²ó¡¢Ï·µà²½¤Ë¤è¤ê±¿Å¾½ªÎ»¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¡ÊT4ÊÔÀ®¡Ë¤À¤¬¡¢JRÅì³¤¤Î»ñÎÁ´Û¡Ö¥ê¥Ë¥¢¡¦Å´Æ»´Û¡×¤Ç¼ÖÎ¾¤Î°ìÉô¤òÊÝÂ¸¡¦Å¸¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢JRÀ¾ÆüËÜ½êÂ°¤Î¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¤â2027Ç¯°Ê¹ß¤òÌÜ½è¤Ë°úÂàÍ½Äê¡£¸½ºß¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¡ºº¤Ï¡¢2027Ç¯¤«¤éN700S¤Î¼ÖÎ¾¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë±Ä¶È¼Ö¸¡Â¬µ¡Ç½¤Ë¤è¤êÂåÂØ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¢¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ë¹¬¤»¤òÆÏ¤±¤¿
°úÂà¤Þ¤Ç¤ª¤è¤½1¤«·î¡£Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î¸¡Â¬¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Î12·î24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¡È¹¬¤»¤Î²«¿§¤¤¿·´´Àþ¡É¤¬¸«¤¿¿ÍÃ£¤Ë¹¬¤»¤È¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤¿¡£¼¡¤Î±¿¹Ô¤Ï2025Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£
¡ãÊ¸¡¿Æü´©SPA¡ªÊÔ½¸Éô¡ä
2001Ç¯¤«¤éÅì³¤Æ»¡¦»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Î¸¡Â¬Áö¹Ô¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿JRÅì³¤½êÂ°¤Î¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¡ÊT4ÊÔÀ®¡Ë¤Ï¡¢Ï·µà²½¤Î¤¿¤á¡¢2025Ç¯1·î¤ò¤â¤Ã¤Æ°úÂà¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡ØÅì³¤Æ»¿·´´Àþ60¼þÇ¯¡¡¿·´´Àþ¤Î¤Þ¤Á¤¬¤¤¤µ¤¬¤·¡Ù¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ë¡Ë
Ìó10Æü¤Ë1²ó¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤ÄÁö¹Ô¤¹¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡Ö¹¬¤»¤Î²«¿§¤¤¿·´´Àþ¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¡£
½éÂå¡¦T1¤¬ÅÅÎÏ´Ø·¸¤Î¸¡Â¬¤Î¤¿¤á¤Ë±¿¹Ô³«»Ï¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·´´Àþ¤ÎÁÏ¶È¤ÈÆ±¤¸1964Ç¯¡£1974Ç¯¤«¤é2ÂåÌÜ¡¦T2¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢1979Ç¯¤Ë¤Ï3ÂåÌÜ¡¦T3¤¬JRÀ¾ÆüËÜ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢700·Ï¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿4ÂåÌÜ¡¦T4¤¬¡¢2001Ç¯¤«¤éJRÅì³¤¶è´Ö¤ò¡¢2005Ç¯¤«¤éJRÀ¾ÆüËÜ¶è´Ö¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡³Æ¼ÖÎ¾¤´¤È¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤¬¤¢¤ë
¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¤Ï7Î¾ÊÔÀ®¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ÖÎ¾¤ËÌò³ä¤¬¤¢¤ë¡£1¹æ¼Ö¤ÏÌµÀþµ¡´ï¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢2¹æ¼Ö¤ÏÅÅµ¤ÀßÈ÷¤ÎÂ¬Äêµ¡¡¢3¹æ¼Ö¤È5¹æ¼Ö¤Ç¤Ï²ÍÀþ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢4¹æ¼Ö¤Ç¤Ï·×Â¬¥Ç¡¼¥¿¤Î¼ý½¸¤È³ÎÇ§¡¢6¹æ¼Ö¤Ï»ñºàÃÖ¤¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£7¹æ¼Ö¤Ë¤ÏµÒÀÊ¤¬¤¢¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¾ì¹ç¤À¤±¿Í¤ò¾è¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
º£²ó¡¢Ï·µà²½¤Ë¤è¤ê±¿Å¾½ªÎ»¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¡ÊT4ÊÔÀ®¡Ë¤À¤¬¡¢JRÅì³¤¤Î»ñÎÁ´Û¡Ö¥ê¥Ë¥¢¡¦Å´Æ»´Û¡×¤Ç¼ÖÎ¾¤Î°ìÉô¤òÊÝÂ¸¡¦Å¸¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢JRÀ¾ÆüËÜ½êÂ°¤Î¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¤â2027Ç¯°Ê¹ß¤òÌÜ½è¤Ë°úÂàÍ½Äê¡£¸½ºß¥É¥¯¥¿¡¼¥¤¥¨¥í¡¼¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸¡ºº¤Ï¡¢2027Ç¯¤«¤éN700S¤Î¼ÖÎ¾¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë±Ä¶È¼Ö¸¡Â¬µ¡Ç½¤Ë¤è¤êÂåÂØ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¢¡¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ë¹¬¤»¤òÆÏ¤±¤¿
°úÂà¤Þ¤Ç¤ª¤è¤½1¤«·î¡£Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î¸¡Â¬¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Î12·î24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¡È¹¬¤»¤Î²«¿§¤¤¿·´´Àþ¡É¤¬¸«¤¿¿ÍÃ£¤Ë¹¬¤»¤È¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤¿¡£¼¡¤Î±¿¹Ô¤Ï2025Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£
¡ãÊ¸¡¿Æü´©SPA¡ªÊÔ½¸Éô¡ä