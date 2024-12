2010年代、動画配信サービスの台頭とともに「ビンジ・ウォッチング(一気見)」という言葉が広まった。が採用したシーズン全話一挙配信という画期的なリリース方式がその象徴だ。しかし近年、従来のテレビ放送のように毎週1話ずつ配信されるシリーズも増えており、例としての「スター・ウォーズ」ドラマやマーベル・ドラマ、そしてMax(日本では)のDCドラマ「THE PENGUIN-ザ・ペンギン-」などがある。

視聴者側でもプラットフォーム側でも、一挙配信と毎週配信のどちらを支持するかで意見が分かれているが、ジェームズ・ガンは毎週配信派だという。彼が率いるDCスタジオの第1弾となるアニメ「クリーチャー・コマンドーズ」も毎週配信を採用しており、その背景には明確な意図があるようだ。でファンから「なぜシーズン1は一挙配信されなかったのか?」と質問されたガンが自身の考えを語った。

「それは、クオリティの高い番組が毎週話題になり、成長する機会を与えるからです。『クリーチャー・コマンドーズ』は前向きな議論を通じて、エピソードごとに人気を高め、熱心な視聴者層を育ててきました。もし全話を一度に配信していたら、どうなっていたか分かりません。僕は今後も、自分たちの番組では毎週配信の形式をとるでしょう。一気見を好む人たちには、シーズン終了まで待つという選択肢があります。」

