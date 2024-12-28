¥¸¥å¥êー¥¯¤ÇÂç¿Íµ¤Ž¢¥íー¥º¥Ü¥Ç¥£¥ª¥¤¥ëŽ£¤¬¡¢1·î¤Ë¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÇºÆÅÐ¾ì¢ö
¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥ÉŽ¢¥¸¥å¥êー¥¯Ž£¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¥íー¥º¥Ü¥Ç¥£¥ª¥¤¥ë¤ò¡¢2025Ç¯1·î1Æü(¿å)¤è¤ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥íー¥º¤¬´Å¤¯Í¥Èþ¤Ë¹á¤ë¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ë»È¤¨¤ëÂç¹¥É¾¤Î¥Ü¥Ç¥£¥ª¥¤¥ë¤¬1·î¤ËºÆÅÐ¾ì¡£40¼þÇ¯¤Î¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Âç¿Íµ¤¤Î¥Ü¥Ç¥£¥ª¥¤¥ë¤¬ºÆÅÐ¾ì
¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥ÉŽ¢¥¸¥å¥êー¥¯Ž£¤Ç¡¢Âç¿Íµ¤¤Î¥íー¥º¥Ü¥Ç¥£¥ª¥¤¥ë¤¬1·î¤«¤éºÆ¤ÓÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥Ç¥£¥ª¥¤¥ë¤Ê¤Î¤ËÆ¬Èé¥±¥¢¤Ë¤âÇ¨¤ì¤¿È©¤Ë¤â»È¤¨¤ë¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£40¼þÇ¯¤Î´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤¿¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏÉ¬¸«¡£
Â£¤êÊª¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥¹¥á¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚCos De BAHA¡Û¥È¥é¥Í¥¥µ¥à»À¥»¥é¥à¤¬15¡ó¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·¤ÆÅÐ¾ì!
Âç¿Íµ¤¤Î¥Ü¥Ç¥£¥ª¥¤¥ë¤Î¾ÜºÙ
¥íー¥º ¥Ü¥Ç¥£¥ª¥¤¥ë¡ãLimited Edition¡ä
²Á³Ê:200mlŽ¥11,000±ß(ÀÇ¹þ)
´¥¤¤¤¿È©¤Ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ç¨¤ì¤¿È©¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¹¥±¥¢¤ä¡¢¥·¥ã¥ó¥×ーÁ°¤ÎÆ¬Èé¥±¥¢¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ëËüÇ½¥ª¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
¥ªー¥¬¥Ë¥Ã¥¯Ç§¾Ú¼«¼ÒÇÀ±à¤ÇÃúÇ«¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¥íー¥º¤ò¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¼êºî¶È¤ÇÅ¦¤ß¼è¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÆÈ¼«¤ÎÀ½Ë¡¤Ë¤è¤êÍ¾¤µ¤º¥Ü¥Ç¥£¥ª¥¤¥ë¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
´Å¤¯Í¥Èþ¤Ê¥íー¥º¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤È¡¢¤È¤í¤±¤ë¤è¤¦¤ËÈ©¤Ë¤Ê¤¸¤à¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ãー¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£ÆÃÊÌ¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥ª¥¤¥ë¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¸·Áª¤·¤¿¿¢ÊªÍ³Íè¥ª¥¤¥ë¤È¥¨¥¥¹¤òÇÛ¹ç¤·¡¢È©¤Ë¤µ¤Ã¤È¤Ê¤¸¤ó¤ÇÇ»Ì©¤Ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥´¥ï¥´¥ï¤·¤¬¤Á¤ÊÅß¤ÎÈ©¤ò¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¥½¥Õ¥È¤ËÀ°¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÆÅÐ¾ì¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¥Ü¥Ç¥£¥ª¥¤¥ë¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ
40¼þÇ¯¤Î¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¥íー¥º¥Ü¥Ç¥£¥ª¥¤¥ë¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥Ë¥Ð¥Ê¤È¥Þ¥«¥Ç¥ß¥¢¥Ê¥Ã¥Ä¡¢¥Û¥Û¥Ð¼ï»ÒÌý¤Î3¼ï¤Î¿¢Êª¥ª¥¤¥ë¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥ª¥¤¥ë¤¬¡¢È©¤ËÇ»Ì©¤Ê¤¦¤ë¤ª¤¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£