ÄÌÅ·³Õ¡Ø´³»Ù¤Î°ú·Ñ¤®¼°¡ÙÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡¢ÃíÌÜ¡È¥Ø¥Ó¡¼¡Éµé¡ª¡ÈÄ¹¼Ø¡É¤ÎÎó¤ÇÀéµÒËüÍè¡ÄÌ¦Ç¯¤Ø
¡¡Âçºå¡¦¿·À¤³¦¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡ÖÄÌÅ·³Õ¡×¡ÊÂçºå»ÔÏ²Â®¶è¡Ë¤Ç¡¢Ç¯Ëö¹±Îã¡Ö´³»Ù¡Ê¤¨¤È¡Ë¤Î°ú¤·Ñ¤®¼°¡×¤¬27Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿¡£
¡¡1956¡Ê¾¼ÏÂ31¡ËÇ¯¤«¤éÂ³¤¯¡Ö´³»Ù¤Î°ú·Ñ¤®¼°¡×¤Ï¡¢¤½¤ÎÇ¯¤ÈÍâÇ¯¤Î´³»Ù¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÆ°Êª¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÂÐÌÌ¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢À¤Áê¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¥À¥¸¥ã¥ì¤Î¡Ø¸ý¾å¡Ù¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¡¢´ÑµÒ¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦Ç¯¤ÎÀ¥¤ÎÉ÷Êª»í¡£º£Ç¯¤Ç69²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡µî¤ê¤æ¤¯Ç¯¤ÈÍè¤¿¤ëÇ¯¡¢ÁÐÊý¤Î´³»Ù¤ÎÆ°Êª¡Ê¥¿¥Ä¥Î¥ª¥È¥·¥´¡¢¥Ø¥Ó¡Ë¤¬ÂÐÌÌ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ø¸ý¾å¡Ù¤Ï¡¢¤Þ¤ºÄÌÅ·³Õ´Ñ¸÷¡¦À¾¾å²í¾Ï²ñÄ¹¤¬º£Ç¯¡Ê2024Ç¯¡¦Ã¤Ç¯¡Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢
¡¡¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î°ìÎ®¡ÊÎµ¡ËÁª¼ê¤Î»Ñ¤Ë¸µµ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿°ìÊý¡¢Íð¹â²¼¤·¤¿³ô²Á¤Ë¡¢¥ê¥å¥¦¡ÊÍýÍ³¡Ë¤â¤ï¤«¤é¤º¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¡¢»ÄÇ°¤ÇÊ¢Î©¤Ä¡ÊÎ¶¡Ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ÈÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¤È¡¢
µÈÂ¼ÍÎÊ¸¡¦ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤¬¡¢ÍèÇ¯¡Ê2025Ç¯¡¦Ì¦Ç¯¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¡×µé¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢1970Ç¯ÂçºåËüÇî¤Î¤è¤¦¤ËÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤ëÀéµÒËüÍè¤Ë¡¢¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡Ú´³»Ù¤Î°ú·Ñ¤®¼°¡Á¡Ø¸ý¾å¡ÙÁ´Ê¸¡Û
¢£2024 Ç¯:Ã¤(¥¿¥Ä)¤Î¸ý¾å
À¾¾å ²í¾Ï¡¦ÄÌÅ·³Õ´Ñ¸÷³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹
2024 Ç¯¤Ï²¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÇ®Àï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¥Ñ¥ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡ª
¶Ú¹üÎ¶Î¶(¶Ú¹üÎ´¡¹) ¤È¤·¤¿ÆùÂÎ¤ò¶î»È¤·¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤«¤éÆ¨¤²¤º¤Ë¡¢ ¤É¤Ã¤·¤êÎ©¤Á¸þ¤«¤¦°ìÎµ(°ìÎ®)Áª¼ê¤Î»Ñ¤ËÆüËÜÃæ¤¬¸µµ¤¤Å¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢³ô²Á¤Ï¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¤ÎÍð¹â²¼¡£
Á´¤¯Íî¤ÁÃå¤«¤º¡¢¥ê¥æ¥¦(ÍýÍ³)¤â¤ï¤«¤é¤º¡¢
¿¶¤ê¤Þ¤ï¤µ¤ì¡¢ »ÄÇ°¤ÇÊ¢¥¿¥Ä(Ê¢Î©¤Ä)¤³¤È¤âÂ¿¤¤Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤â·ÐºÑ¤Ç¤â¡¢Î¨Àè¤·¤ÆÀèÆ¬¤ËÎ¶(Î©¤Ä)¡¢¥ê¥å¥¦´º(Í¦´º)¤Ê¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤ÆÍß¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡ª
¢£2025 Ç¯:Ì¦(¥Ø¥Ó)¤Î¸ý¾å
µÈÂ¼ÍÎÊ¸¡¦ÂçºåÉÜÃÎ»ö
ÍèÇ¯¤³¤½¤ÏÂç¼Ø¤ó¤×(Âç¥¸¥ã¥ó¥×)¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¤Ê¤ó¤»ÍèÇ¯¤ÏÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡ª
À¤³¦Ãæ¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¥Ø¥Ó¡¼µé¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª
¥Þ¡¼¥à¥·(¤Þ~Ìµ»ë)¤Ç¤¤Ê¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿´¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¥È¥³¥È¥³¤Ö¤é¤ê¤ÈÊâ¤¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤! ¼ó¤òÄ¹¤¯¤·¤Æ ¤ª¤í¤Á(¤ªÂÔ¤Á)¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡ª
1970 Ç¯¤ÎÂçºåËüÇî¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ Ä¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤¯¤é¤¤¤ÎÀéµÒËüÍè¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª