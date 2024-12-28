今後2週間の予定 日銀支店長会議と実質賃金、米雇用統計とFOMC議事録 ユーロ圏消費者物価に中国PMI 今後2週間の予定 日銀支店長会議と実質賃金、米雇用統計とFOMC議事録 ユーロ圏消費者物価に中国PMI

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今後2週間の予定 日銀支店長会議と実質賃金、米雇用統計とFOMC議事録 ユーロ圏消費者物価に中国PMI



・日本実質賃金、前月は確報値0.4%減と速報から下方修正され、3カ月連続マイナスに

・9日に日銀支店会議、植田日銀総裁「1月会合までに支店長会議などデータを総合的に判断」

・12月FOMC議事録 追加利下げに慎重姿勢示す、25年利下げ回数見通し2回に半減

・10日に米雇用統計、前回は失業率上昇で12月利下げ観測高まり一時ドル売りに

・ユーロ圏12月の消費者物価指数、インフレ鈍化続くなら1月追加利下げ実施か

・中国12月の消費者物価指数と製造業PMI・非製造業PMI、回復ペース鈍化示す可能性



※中国消費者物価指数・生産者物価指数（12月）は9日-12日までに発表



30日（月）

東京証券取引所大納会



31日（火）

銀行休業日のため東京市場は休場

英国、フランス、オセアニア、香港市場は短縮取引、ドイツ市場は休場

中国製造業PMI・非製造業PMI（12月）



1日（水）

元旦・新年のため世界的に休場

ポーランドが2025年上期のEU議長国に就任



2日（木）

新年振替のため東京市場は休場

中国財新製造業PMI（12月）

米製造業PMI確報値（12月）

米新規失業保険申請件数（28日終了週）



3日（金）

銀行休業日のため東京市場は休場

米自動車販売（12月）

米ISM製造業景気指数（12月）

バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）



4日（土）

5日（日）



6日（月）

東京証券取引所大発会

連合2024新年交歓会

日本証券業協会賀詞交歓会

中国財新非製造業PMI（12月）

ドイツ消費者物価指数（12月）

米非製造業PMI確報値（12月）



7日（火）

経済3団体主催新年祝賀会

日本自動車5団体賀詞交歓会

スイス消費者物価指数（12月）

ユーロ圏消費者物価指数（12月）

ECB調査ユーロ圏消費者インフレ期待（11月）

米求人件数（11月）

米ISM非製造業景気指数（12月）

バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）



8日（水）

日銀「需給ギャップと潜在成長率」

豪消費者物価指数（11月）

米ADP雇用者数（12月）

米FOMC議事録（12月17日-18日開催分）

ビルロワドガロー仏中銀総裁、新年挨拶



9日（木）

日銀支店長会議・地域経済報告

日本実質賃金（11月）

豪小売売上高（11月）

ECB月例経済報告

英DMPインフレ調査（12月）

新規失業保険申請件数（4日終了週）

ブリーデン英中銀副総裁、講演

ハーカー・フィラデルフィア連銀総裁、経済見通しについて講演（質疑応答あり）

バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）



10日（金）

カナダ雇用統計（12月）

米雇用統計（12月）

米ミシガン大学消費者信頼感指数（1月）



※予定は変更することがあります

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