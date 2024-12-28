日経225先物テクニカルポイント（28日夜間取引終了時点）
28日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比90円安の4万140円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40742.86円 ボリンジャーバンド3σ
40281.16円 27日日経平均株価現物終値
40215.11円 ボリンジャーバンド2σ
40140.00円 28日夜間取引終値
39687.35円 ボリンジャーバンド1σ
39636.00円 5日移動平均
39335.00円 一目均衡表・転換線
39159.60円 25日移動平均
39055.00円 一目均衡表・基準線
38740.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38694.67円 75日移動平均
38667.20円 200日移動平均
38631.85円 ボリンジャーバンド-1σ
38104.09円 ボリンジャーバンド2σ
37710.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37576.34円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40742.86円 ボリンジャーバンド3σ
40281.16円 27日日経平均株価現物終値
40215.11円 ボリンジャーバンド2σ
40140.00円 28日夜間取引終値
39687.35円 ボリンジャーバンド1σ
39636.00円 5日移動平均
39335.00円 一目均衡表・転換線
39159.60円 25日移動平均
39055.00円 一目均衡表・基準線
38740.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38694.67円 75日移動平均
38667.20円 200日移動平均
38631.85円 ボリンジャーバンド-1σ
38104.09円 ボリンジャーバンド2σ
37710.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37576.34円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース