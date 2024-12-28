　28日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比90円安の4万140円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40742.86円　　ボリンジャーバンド3σ
40281.16円　　27日日経平均株価現物終値
40215.11円　　ボリンジャーバンド2σ
40140.00円　　28日夜間取引終値
39687.35円　　ボリンジャーバンド1σ
39636.00円　　5日移動平均
39335.00円　　一目均衡表・転換線
39159.60円　　25日移動平均
39055.00円　　一目均衡表・基準線
38740.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38694.67円　　75日移動平均
38667.20円　　200日移動平均
38631.85円　　ボリンジャーバンド-1σ
38104.09円　　ボリンジャーバンド2σ
37710.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
37576.34円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース