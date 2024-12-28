½ñÉ¾°Ñ°÷¤Î¡Öº£Ç¯¤Î£³ÅÀ¡×£Ë¾·îµþ¤µ¤ó¡¢°ÂÅÄ¹À°ì¤µ¤ó¡¢»³Æâ¥Þ¥ê¥³¤µ¤ó¡¢²£ÈøÃéÂ§¤µ¤ó¡¢µÈÅÄ¿»Ò¤µ¤ó
¡Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÇ¾¤Ï¤¢¤ë¡¡¡Ö»ä¤È¤¤¤¦¸½¾Ý¡×¡¢¹â¹»À¸¤ÈÇ¾¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡ÊÃÓÃ«ÍµÆóÃø¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¡¦2420±ß¡Ë
¢spring¡Ê²¸ÅÄÎ¦Ãø¡¢ÃÞËà½ñË¼¡¦1980±ß¡Ë
£Ï¢¹ç¤Î·ÏÉè¡Ê¸ßÀ¹±ûÃø¡¢ºîÉÊ¼Ò¡¦1Ëü6500±ß¡Ë
¡¡Ãø¼Ô¤Î¾ðÇ®¤¬¼ê·«¤ê´ó¤»¤ëÀ¤³¦¤Î¶ÛÌ©¤Ê¹¤¬¤ê¤Ë¿Í´Ö¤ÎÄìÎÏ¤ò¼Â´¶¤·¤¿3ºý¡£
¡¡¡¤ÏÇ¾¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø¼Ô¤Î¸¦µæ¤¬¡¢¹â¹»À¸¤Ø¤Î3Æü´Ö¤Î¹ÖµÁ¤ÎÂÎºÛ¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¡£¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂè3ºî¤«¤Ä´°·ëÊÔ¡£ËÁÆ¬¤è¤ê²¿µ¤¡Ê¤Ê¤Ë¤²¡Ë¤Ê¤¯¿¶¤é¤ì¤ëÁµÌäÅúÅª¤ÊÌä¤¤¤¬¡Ö»°ÆüÌÜ¡×¤Ç°Õ³°¤Ê¥ª¥Á¤ËÁÔÂç¤ËÉúÀþ²ó¼ý¤µ¤ì¤ë¶Ã¤¡ª¡¡Ê¸³Ø¡¢²»³Ú¤È¤ÎÏ¢·¸¤ä¡¢¡Ö¸½¼Â¤ÏÇ¾¤¬ºî¤ê½Ð¤¹¡×¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÇÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤Î·¼È¯ËÜÅª¸ÀÀâ¤¬²Ê³ØÅª»ö¼Â¤È¤·¤ÆÀâÌÀ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤â¶½Ê³¡£¢¤Ï6·î1ÆüÉÕ¤Î½ñÉ¾¤Ç¡Ö·Ý½ÑÁÏºî²òÂê¤Î½ñ¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯»ä¤¬ºÇ¤â¸ÝÉñ¤µ¤ì¤¿¾®Àâ¡££¤Ï1400¥Ú¡¼¥¸¤òÄ¶¤¨¤ë¸ü¤µ¡¢½Å¤µ¤ÇÁ´ËÆ¡Ê¤¼¤ó¤Ü¤¦¡ËÇÄ°®¤ÏÆñµ·¤À¤¬¡¢ËÄÂç¤Ê¿ô¤Î¿Í¡¹¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¸½¤ò¼Åµ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ä¤Þ¤ßÆÉ¤ß¤·¤Æ¡¢²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤»×ÁÛ¤ÎÎ®¤ì¤ò³À´Ö¸«¤ë¤Î¤â¤è¤·¡£
¡ÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤Ê¤¤¡Ê¥Ï¥ó¡¦¥¬¥óÃø¡¢ºØÆ£¿¿Íý»ÒÌõ¡¢Çò¿å¼Ò¡¦2750±ß¡Ë
¢¥Ñ¥ó¥¯¤Î·ÏÉè³Ø¡ÊÀî¾å¹¬Ç·²ðÃø¡¢½ñæè´¦´¦Ë¼¡¦2860±ß¡Ë
£Ä«Á¯¿¢Ì±ÃÏÀïÁè¡¡¹Ã¸áÇÀÌ±ÀïÁè¤«¤é´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤Þ¤Ç¡ÊØÆÁó±§Ãø¡¢Í»Ö¼Ë¡¦3960±ß¡Ë
¡¡¡½»Ì±µÔ»¦¤Îµ²±¤òÊú¤¨¤¿´Ú¹ñ¡¦ºÑ½£Åç¡£·ã¤·¤¤¿áÀã¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿Æü¡¢Åç¤òË¬¤Í¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÏÎò»Ë¤Î°Ç¤ò¸¸»ë¤·¤¿¡£¥Ô¥ó¤ÈÄ¥¤ê¤Ä¤á¤¿¶ÛÄ¥´¶¤¢¤ëÊ¸ÂÎ¤¬¶»¤Ë»É¤µ¤ë¡£Ãø¼Ô¤ÏËÜ½ñ´©¹Ô¸å¡¢º£Ç¯¤Î¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¸³Ø¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡¢¥Ñ¥ó¥¯¤È¤ÏÀ¸¤Êý¤À¡£ÅÜ¤ê¤ò¥É¥é¥¤¥Ö¤È¤·¤¿È¿µÕ¤Î¥ê¥º¥à¤À¡£¥¢¥Ê¡¼¥¥º¥à¤È²»³Ú¤¬Í»¹ç¤·¡¢¼è¤êÀ¡¤Þ¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ËË°¤Â¤é¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤Î¿´¾ð¤È¸òº¹¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¥Ñ¥ó¥¯¤ÎÎò»Ë¤ò¡¢ËÜ½ñ¤ÏÃ°Ç°¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¡£
¡¡£´ØÅìÂç¿ÌºÒ»þ¤ÎÄ«Á¯¿ÍµÔ»¦¤Ï¡Öº®Íð¤Î¤Ê¤«¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿¶öÈ¯Åª¤Ê½ÐÍè»ö¡×¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÆüËÜ¤Î¿¢Ì±ÃÏ¼çµÁ¤È¡¢Äñ¹³¤¹¤ëÄ«Á¯Ì±½°¤ÎÎò»Ë¤òÉ³²ò¡Ê¤Ò¤â¤È¡Ë¤¡¢¿ÌºÒ¤Î¡Öº®Íð¡×¤À¤±¤Ç¤ÏÂª¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤µÔ»¦¤ÎÆâ¼Â¤Ø¤ÈÇ÷¤ë¡£Îò»ËÈÝÄê¤ÎÉ÷Ä¬¤Ë¹³¡Ê¤¢¤é¤¬¡Ë¤¦µ®½Å¤Ê°ìºý¡£
¡ä°ÂÅÄ¹À°ì¤µ¤ó¤Î½ñÉ¾¤Ï¤³¤Á¤é»³Æâ¥Þ¥ê¥³¤µ¤ó¡Ê¾®Àâ²È¡Ë
¡¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÈÀÊÌÊÑ¹¹¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤³¤ì¤«¤é¡Ê¹â°æ¤æ¤ÈÎ¤ÊÔ¡¢´äÇÈ¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡¦748±ß¡Ë
¢¤æ¤ë¤ê¤ÈÉ÷¤Ë¡£¤³¤³¤ÏËÌ²¤¡ÊÆéÅç°½Ãø¡¢·Ë½ñË¼¡¦1980±ß¡Ë
£·îÍË¤«²ÐÍË¡Ê¥ô¥¡¡¼¥¸¥Ë¥¢¡¦¥¦¥ë¥ÕÃø¡¢ÊÒ»³°¡µªÌõ¡¢¥¨¥È¥»¥È¥é¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¦2200±ß¡Ë
¡¡¡ÖÀ²Ã³²¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡×¡ÖLGBTQ+º¹ÊÌ¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¾®Àâ²È¤ÎÀ¼ÌÀ¡×Æó¤Ä¤Î¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿º£Ç¯¡£¡¤Ï¸å¼Ô¤ÎÊÙ¶¯¤ò·ó¤Í¤Æ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¡£¤Ê¤Ë¤´¤È¤âÃÎ¤ë¤³¤È¤¬Âè°ìÊâ¡£É´¥Ú¡¼¥¸Á°¸å¤ÇÍ×ÅÀ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë´äÇÈ¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥ÈÍÍ¡¹¤Ç¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨»þÂå¤ÎÄ¬Î®¤Ï¡¢ÌµÃÎ¤ò½â¤Ë¤·¤¿¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤Ë·³ÇÛ¤¬¾å¤¬¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬À¯¼£¤Þ¤ÇÆ°¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤ÀäË¾Åª¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÊÄºÉ¡Ê¤Ø¤¤¤½¤¯¡Ë´¶¤Îµß¤¤¤È¤Ê¤ëÎÉ½ñ¤¬¢¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤ò¤Ï¤¸¤áËÌ²¤¤Î¿Í¡¹¤È¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¤Õ¤ì¤¢¤¤¤«¤éËÂ¤¬¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ï¿´¤ËÉ÷¤òÄÌ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤â¤Ã¤È¤¤¤¤¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¯¤Á¤ã¡ª¡¡¤ÈÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¡££¤Ï¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¥¦¥ë¥Õ¤Î°ì¡»»°Ç¯Á°¤ÎËÜ¤òàÉü¹ïá¡£ÁÏºî¤Î¼Â¸³¾ì¤µ¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¹ÊÔ¤Ø¤ÎÈôÌö¤È¤Ê¤ë³è¡Ê¤¤¡Ë¤¤¬ÎÉ¤¤Ã»ÊÔ¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡ä»³Æâ¥Þ¥ê¥³¤µ¤ó¤Î½ñÉ¾¤Ï¤³¤Á¤é²£ÈøÃéÂ§¤µ¤ó¡Ê¸½ÂåÈþ½Ñ²È¡Ë
¡±¿¡¡¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥ÆÁÏ¶È¼Ô¡ÖºÇ¶¯¤Î°ä¸À¡×¡Ê°ÂÅÄÎ´É×Ãø¡¢Ê¸½Õ¿·½ñ¡¦792±ß¡Ë
¢À¤³¦¤°¤ë¤°¤ë²ø°Ûµª¹Ô¡Ê±üÌî¹îÌ¦´Æ½¤¡¦Ãø¡¢Àî¸ý¹¬Âç¤Û¤«Ãø¡¢²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡¦1562±ß¡Ë
£ºÇ¸å¤Ë¡¢³¨¤ò¸ì¤ë¡£¡ÊÄÔ°ÔÍºÃø¡¢½¸±Ñ¼Ò¡¦2530±ß¡Ë
¡¡º£Ç¯¤ÏÅ¸Í÷²ñ¤ÎÀ©ºî¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ï¤¿¤À¤·¤¤Ç¯¤Ç¡¢½ñÉ¾¤ò¤·¤¿14ºý°Ê³°¤Ë¤ÏËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½ñÉ¾¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿Ãæ¤«¤é3ºý¤òÁª¤Ö¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡À®¸ù¤ÎÍ×°ø¤Ï±¿°Ê³°¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¤¬¡¢±¿¤ÏÉÔ³Î¤«¤Ç¹ÂçÌµÊÕ¤Ê±§Ãè¤Î¤è¤¦¤ÈÎã¤¨¤ë¡£ËÜ½ñ¤ÏÁÏÂ¤¤ÈÀ¸¤Êý¤ÎÅ¯³Ø¤Î½ñ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¢Ê¸²½¿ÍÎà³Ø¼Ô¤¿¤Á¤¬À¤³¦³ÆÃÏ¤òË¬¤ì¤ÆÄ¾ÀÜ´Ñ»¡¡¢Ê¹¤¼è¤êÄ´ºº¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î²ø°Û¤Ë¿¨¤ì¤ÆÂÎ¸³¤¹¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¡£²Ê³ØËüÇ½¤Î»þÂå¤Ë¡©¤È»×¤¦¤¬¡¢Á´¤Æ»ö¼Â¤Ï²ø°Û¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡£°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡Ê¤Õ¤¦¤Ó¡Ë¤·¤¿¡Ø´ñÁÛ¤Î·ÏÉè¡Ù¤ÎÃø¼Ô¤¬¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤ÏÀµÅýÇÉ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë°Õ³°À¤Ë¶Ã¤¯¼Ô¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÀµÅýÇÉ¤¬¤Þ¤¿´ñÁÛ¤Îºî²È¤Ë¸«¤¨¤ëÉÔ»×µÄ¤µ¡£
¡ä²£ÈøÃéÂ§¤µ¤ó¤Î½ñÉ¾¤Ï¤³¤Á¤éµÈÅÄ¿»Ò¤µ¤ó¡Ê½ñÉ¾²È¡Ë
¡¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥í¥¹¡×¤Ï¾è¤ê¤³¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡ÊßÀÌîº´Âå»ÒÃø¡¢KADOKAWA¡¦1760±ß¡Ë
¢¥×¥Ç¤´¤Ï¤ó¡¡¸µ¡¦Ä´ÍýÊ¼¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëËÜ³Ê´Ú¹ñÎÁÍý¡Ê¥«¥ó¡¦¥°¥ÌÃø¡¢¸¸Åß¼Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡¦1870±ß¡Ë
£½÷¤Î±à¤ÎÀ±¡¡Âè4´¬¡ÊÏÂ»³¤ä¤ÞÃø¡¢¾ÍÅÁ¼Ò¡¦836±ß¡Ë
¡¡½é²Æ¤Ë¡¢¤â¤¦¤¹¤°19ºÐ¤È¤¤¤¦Ï·Ç¤òÁÓ¡Ê¤¦¤·¤Ê¡Ë¤¤¡¢¤á¤½»³¤á¤½»Ò¤À¤Ã¤¿»ä¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿3ºý¡£¡¤Ë¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÈá¤·¤ß¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¢¤ÏÏ·Ç¥í¥¹¤Î»ä¤ò³°¤ËÏ¢¤ì½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Í§¿Í¤ÈË¬¤ì¤¿¤ªÅ¹¡¢À¾²®·¦Onggi¡£¤½¤ÎÅ¹¼ç¤Î¥«¥ó¤µ¤ó¤¬½Ð¤·¤¿¥ì¥·¥ÔËÜ¡£Í¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥«¥ó¤µ¤ó¤Î¤ªÎÁÍý¤Î¥ì¥·¥Ô¤¬¡¢ÀË¤·¤²¤Ê¤¯¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÀ¤ÃÊ¢¡ª¡¡£¤Ï°ìÆÉÇú¾Ð¡£Ï·Ç¤òÁÓ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ¿´¤ÎÄì¤«¤é¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤â¡¢ÆÉ½ñÌÌ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿ËÜ¤Ï¤É¤ì¤â¤ª´«¤á¤À¤·¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ê¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈËÜ¤ËËÌß·Ê¿Í´¤µ¤ó¡Ø¥æ¥Ë¥³¡¼¥ó¥ì¥¿¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¡Ê¥Û¡¼¥à¼Ò¡Ë¡¢¸ÄÀÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥Ã¥«¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡ØÅ·¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤³¤«¤è¤½¤Ç¡Ù¡Ê¼ÆÅÄ¸µ¹¬Ìõ¡¢twililight¡Ë¤â¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£
¡äµÈÅÄ¿»Ò¤µ¤ó¤Î½ñÉ¾¤Ï¤³¤Á¤é
¡äÄ«Æü¿·Ê¹½ñÉ¾°Ñ°÷¤Î¡Öº£Ç¯¤Î£³ÅÀ¡×¡¤Ï¤³¤Á¤é
¡äÄ«Æü¿·Ê¹½ñÉ¾°Ñ°÷¤Î¡Öº£Ç¯¤Î£³ÅÀ¡×¢¤Ï¤³¤Á¤é
¡äÄ«Æü¿·Ê¹½ñÉ¾°Ñ°÷¤Î¡Öº£Ç¯¤Î£³ÅÀ¡×¤¤Ï¤³¤Á¤é