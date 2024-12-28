ÆüËÜÂåÉ½¤â¶¥µ»ÃÇÇ°¢ª18ºÐ¤ÇÃæÆü¥Á¥¢¡Ö¤â¤¦Âçº®Íð¡×¡¡Êì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÅÁÀâ¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤Îº£
¥Á¥¢¥É¥é¤Î¸µ¥ê¡¼¥À¡¼ËÜÂ¿Î¤¹á¤µ¤ó¡¢»É·ãÅª¤Êµ²±¤¬ÁÉ¤Ã¤¿°ìÌë
¡¡µÏ¿Åª¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤Î²Æ¡¢°ìÌë¤À¤±Íá¤Ó¤¿¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤¬¿´ÃÏ¤è¤«¤Ã¤¿¡£7·î25Æü¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÃæÆü½é¤ÎOBÀï¡£±ýÇ¯¤ÎÌ¾Áª¼ê¤¿¤Á¤¬»Í¶ìÈ¬¶ì¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢11Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡È¾¡Íø¤Î½÷¿À¡É¤ËÌá¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Á¡¼¥à¡Ö¥Á¥¢¥É¥é¥´¥ó¥º¡×¡Ê¥Á¥¢¥É¥é¡Ë¤Î¸µ¥ê¡¼¥À¡¼¡¢ËÜÂ¿Î¤¹á¤µ¤ó¡£È´·²¤Î¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡ÈÅÁÀâ¤Î¥Á¥¢¡É¤Ï¡¢¤Ò¤È¤È¤¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÉñÂæ¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£
¡¡18ºÐ¤Ç¥Á¥¢¥É¥é¤Ë²ÃÆþ¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÍî¹çÇîËþ´ÆÆÄ»þÂå¤Î²«¶â´ü½ªÈ×¤Ç¡¢2010Ç¯¤«¤é¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Í¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤È¼Ö¾å¤«¤é±èÆ»¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£10Âå¤Î¾¯½÷¤Ë¤Ï»É·ãÅª¤¹¤®¤ëÂÎ¸³¡£¡Ö²¿¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ø¤¢¡¼¡¢¤¹¤´¡¼¤¤¡ª¡¡¤¹¤´¡¼¤¤¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¡£¥°¥Ã¤È¸ý³Ñ¤¬¾å¤¬¤ë°¦¤é¤·¤¤¾Ð´é¤Ï¡¢Åö»þ¤È²¿¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡2013Ç¯¤Þ¤Ç¥Á¥¢¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£ºÇ½ªÇ¯¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£ºÙ¤«¤¯µ²±¤ò¸Æ¤Óµ¯¤³¤·¤Æ¤â¡Ö¤¤¤¤¤³¤È¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£¿ÍÀ¸¤ÎÊý¸þÅ¾´¹¤òÇ÷¤é¤ì¤¿Ä¾¸å¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î4Ç¯´Ö¤Ï¤è¤êÁ¯¤ä¤«¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¶á½ê¤Î¶µ¼¼¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤º¤Ã¤È¿·ÂÎÁàÄÒ¤±¤ÎÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¡£À¤Âå¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¡£Ãå¼Â¤Ë¼ÂÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â¹»»þÂå¤ËÉ¨¤òÉé½ý¤·¡¢°ì½Ö¤Ë¤·¤Æ¶¥µ»¿ÍÀ¸¤¬°ÅÅ¾¤·¤¿¡£¡ÖÌµÍý¤À¡¢¤³¤ÎÂ¤¸¤ã¡×¡£Áª¼ê¤È¤·¤ÆÂ³¤±¤ë¤³¤È¤òÃÇÇ°¡£ÆÍÁ³¡¢¼¡¤Î¿ÊÏ©¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Ï¶õ¤Ã¤Ý¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¿·ÂÎÁà¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤ò¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤ó¤Ê¤¯¤Æ¡£ÁªÂò»è¤¹¤é¤Ê¤¤¡£À¤´ÖÃÎ¤é¤º¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿·ÂÎÁà°Ê³°¤Î¤³¤È¤ò²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¼þ°Ï¤«¤é¤ÏÍÍ¡¹¤Ê½õ¸À¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡£¿·ÂÎÁà¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀ¸¤«¤¹Âç³Ø¤Ê¤É¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¯¿´¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¤¤Þ»×¤¦¤È¡¢Â¾¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¡£¤Ç¤â·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡×¡£Åú¤¨¤ò½Ð¤»¤º¡¢Î©¤Á¤¹¤¯¤à°¦Ì¼¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Éã¤Î¤Ò¤È¸À¤À¤Ã¤¿¡£
¸½ºß¤Ï»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¡Ö»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÂçÊÑ¡ª¡¡¤Ç¤â¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë²Ä°¦¤¤¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤«¤³¤ì¡¢¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡±þÊç¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¤¡©¡×
¡¡¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Á¥¢¥É¥é¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£Âç¤Î¥É¥é¥´¥ó¥º¥Õ¥¡¥ó¤ÎÉã¤¬¡¢¥À¥ó¥¹¤¬¹¥¤¤ÊÌ¼¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ò¤Í¤ê½Ð¤·¤¿¿Æ¿´¡£¡Ö»ä¤¬Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ò»¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¤Ã¤«¤±¤ò¤¯¤ì¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£»×¤¤¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢¹ç³Ê¡£2010Ç¯½Õ¤«¤éÃ»ÂçÀ¸¤È¥Á¥¢¥É¥é¤ÎÆóÂ¤Î¤ï¤é¤¸¤òÍú¤¤¤¿¡£
¡¡²Ú¤ä¤«¤Ê¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¤³¦¡¢¥É¡¼¥à¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÂçÌò¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¡Ä¡Ä¡£À¤³¦¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¡£¡Öº®Íð¡£¤â¤¦Âçº®Íð¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥·¥ç¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¡£½Å°µ¤¬¤Î¤·¤«¤«¤ë¿·ÂÎÁà¤Î»î¹ç¤Ç¾¡¤Ä´î¤Ó¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿Ì¥ÎÏ¤¬¡¢¥Á¥¢¤Ë¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö¶õ´Ö¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¡×¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Î¼èºàÂÐ±þ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤ÈË»¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·ÂÎÁà¤Ë´Ø¤ï¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢18ºÐ¤Ç·Þ¤¨¤¿Å¾´¹ÅÀ¤¬¼Ò²ñ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤òÁý¤ä¤·¡¢»ëÌî¤ò¹¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¡£¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤Î¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ë¡¢Î¢¤Ç¤³¤ì¤À¤±¿Í¤¬Æ°¤¤¤Æ½àÈ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤âµ¤ÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥Á¥¢°úÂà¸å¤Ï¡¢µåÃÄ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÅ¾¿È¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ä¥°¥Ã¥ºÀ©ºî¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡2018Ç¯¤Ë·ëº§¡£¤¤¤Þ¤Ï»Ò°é¤Æ¤ËÊ³Æ®¤¹¤ëËèÆü¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÀ¤ÏÃ¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÂçÊÑ¡ª¡¡¤Ç¤â¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë²Ä°¦¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡£¤Õ¤È¡¢½À¤é¤«¤Ê¥Þ¥Þ¤Î´é¤¬¤Î¤¾¤¯¡£
¡¡Åö»þ¤Î¥Á¥¢¥É¥é¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤È¤Ï¡¢º£¤Ç¤â¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¡£º£²ó¡¢OBÀï¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆµåÃÄ¿¦°÷¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤ê¡ÖÍÙ¤ì¤ë¤«ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±Áë²ñ¤¹¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£Âç»ö¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Î°áÁõ¤òÆñ¤Ê¤¯Ãå¤³¤Ê¤·¡¢¥¹¥¿¥ó¥É¤Î´ÑµÒ¤Ë¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡»É·ãÅª¤À¤Ã¤¿Æü¡¹¤Î»×¤¤½Ð¤¬¡¢Á¯ÌÀ¤ËÁÉ¤Ã¤¿°ìÌë¡£¡Ö¤â¤¦ËÜÅö¤Ëµ®½Å¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿4Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£ºÇ¸å¤Ë¼Ì¿¿»£±Æ¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÂ¿¤µ¤ó¤Ï¾¯¤·¤Ï¤Ë¤«¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÈ´·²¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ò·è¤á¡¢ÇØ¶ÚÀµ¤·¤¯¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¡£¥Á¥¢¤ÎÉÊ³Ê¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¾®À¾Î¼ / Ryo Konishi¡Ë