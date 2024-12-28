Í¾Ì¿Àë¹ð¤ËÏµÇâ¤¹¤ë»Ñ¤¬¡Ö»à¤Î¸½¼Â¡×¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤¿¡ÄÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¤Î¡ÖÃËÀÀ¡×¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ö¤â¤¦°ì¿Í¤ÎµðÆ¬¡×
2022Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÀÐ¸¶¿µÂÀÏº»á¤ÏÃËÀÀ¤Î¸¢²½¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸¤ÍÍ¤ò´Ó¤ÄÌ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Í¾Ì¿Àë¹ð¸å¡¢»à¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÎ¨Ä¾¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î£²Ç¯Á°¡¢¡ÖÏ·¤¤ËÜ¡×³¦¤ÎµðÆ¬¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿ÀÐ¸¶»á¤È¤â¤¦°ì¿Í¤ÎµðÆ¬¤ÎÂÐÃÌ¤Ë¤Ï¡¢»à¤Ë¸þ¤¹ç¤¦´¶³Ð¤ÎÃË½÷º¹¤¬ÌÀ³Î¤Ë¸½¤ì½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¡¦¼ò°æ½ç»Ò¤µ¤ó¤¬¡¢¾¼ÏÂ»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾ºî¤«¤é¶áÇ¯¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¡ÖÏ·¤¤ËÜ¡×¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¹âÎð²½¼Ò²ñ¤äÏ·¤¤¤ÎÀº¿À»Ë¤òÁ¯¤ä¤«¤Ë²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¯ÃíÌÜ¤Î¿·´©¡ØÏ·¤¤¤òÆÉ¤à Ï·¤¤¤ò½ñ¤¯¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¡£ËÜµ»ö¤ÏÆ±½ñ¤è¤êÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¡Û
¡Ö¤Û¤È¤ó¤É¥³¥ó¥È¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐÏÃ
»à¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶³Ð¤ÎÃË½÷º¹¤¬¤è¤¯¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Á¾Ìî°½»Ò¤ÈÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¤È¤¤¤¦Ï·¤¤ËÜ³¦¤ÎÆóµðÆ¬¤Ë¤è¤ëÂÐÃÌ½¸¡Ø»à¤È¤¤¤¦ºÇ¸å¤ÎÌ¤Íè¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£2020Ç¯¡ÊÎáÏÂ2¡Ë¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿Åö»þ¡¢Á¾Ìî¤Ï89ºÐ¡¢ÀÐ¸¶¤Ï88ºÐ¡£Çä¤ì¤Ã»Òºî²È¤È¤·¤ÆÆ±¤¸»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿Æó¿Í¤À¤¬¡¢»à¤ËÂÐ¤·¤ÆÊú¤¯´¶³Ð¤Ï¡¢Á´¤¯°Û¤Ê¤ë¡£
Á¾Ìî¤Ï¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡¢Î®¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢»à¤Ë¤â¹³¤¦¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡¢¤È¸ì¤ë¡£ÂÐ¤·¤ÆÀÐ¸¶¤Ï¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¤È¤³¤È¤óÄÉµá¤·¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤Æ¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¼«Ê¬¤Î±¿Ì¿¤òÀÚ¤êÂó¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÀÐ¸¶¤ÏÏ·¤¤¤ë¤³¤È¤â»à¤Ì¤³¤È¤âµñÈÝ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤Í¤¸Éú¤»¤ë¤¬¤´¤È¤¯¡¢Ï·¤¤¤òÌµ»ë¤¹¤ë¡£Ìµ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÀ¸¤¤¿¤¤¡×¤·¡¢¡ÖìÅÍß¤Ë»à¤Î¼ÂÁê¤òÃµ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡×¡£
Á¾Ìî¤Ï¡¢½êÍ¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢×÷Ã¸(¤Æ¤ó¤¿¤ó)¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¸¶¹Æ¤ÏÁ´¤ÆÇ³¤ä¤·¤¿¡¢¤ÈÁ¾Ìî¤¬¸À¤¦¤È¡¢¡ÖËÍ¤Ï»Ä¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀÐ¸¶¡£Äï¤ÎÍµ¼¡Ïº¤ÎµÇ°Èê¤ÎÎÙ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÀÐÈê¤âºî¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¼À¤¤Î¶ç¤ò¹ï¤á¤È»Ò¶¡Ã£¤ËÌ¿¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
Ç¾¹¼ºÉ¤ÎÈ¯¾É¸å¡¢¥è¥Ã¥È¤ò¼êÊü¤·¤¿»þ¤ÎÈá°¥¤ò¡¢ÀÐ¸¶¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤¬°ú¤Çí¤¬¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢²¿¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤Èá¤·¤ß¡¢¤»¤Ä¤Ê¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡×
¤È¤¤¤¦Èà¤Î½Ò²û¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«±¿Å¾¤ò¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¹âÎð¤ÎÉã¿Æ¤ò»ý¤Ä»Ò¶¡Ã£¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿Á¾Ìî¤Ï¡¢Ä¹À¸¤¤òË¾¤ó¤Ç¤Ê¤É¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢Ï»½½ºÐ¤°¤é¤¤¤«¤é¤Ï·ò¹¯¿ÇÃÇ¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¸ì¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÐ¸¶¤Ï¡¢Ä«µ¯¤¤¿¤é¤Þ¤º¥¿¥ï¥·¤ÇÁ´¿È¤ò¤³¤¹¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÆü¡¹¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂÀÍÛ¤Îµ¨Àá¤ÎÃË¤¬¡¢º£¤ä¼ÐÍÛ¤ÎÃË¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£¼«Ê¬¤ËÊÜ(¤à¤Á)¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢¤·¤´¤¤¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Î¾¼Ô¤Î´¶³Ð¤Ï¤³¤È¤´¤È¤¯¸ò¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
ÀÐ¸¶¡Ö·è¤·¤Æ¤¢¤¤é¤á¤º¿´¿È¤òÃÃ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
Á¾Ìî¡Ö¹³¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë´·¤ì¤ë¤Î¤â¡¢³Ú¤Ç¤¹¤è¡×
ÀÐ¸¶¡Ö¤À¤«¤é´·¤ì¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¡¢ËÍ¤Ï¡×
Á¾Ìî¡Ö¤ªµ¤¤ÎÆÇ¡×
¤È¤¤¤¦ÂÐÏÃ¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥³¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÀ¸¤Ø¤Î¼¹Ãå¡×¤ò±£¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿
Î¾¼Ô¤¬¸ò¤ï¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤òÀº¹¤Î¤ß¤Ë¸«¤ë¤Î¤ÏÍðË½¤À¤í¤¦¤¬¡¢Ãµµá¡¢³«Âó¡¢½êÍ¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÐ¸¶¤ÎË°¤¯¤Ê¤Íßµá¤Ï¡¢ÃËÀÀ¤Î°ì¤Ä¤Î¸½¤ì¤À¤í¤¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢Ï·¤¤¤È»à¤Ë¹³¤¤Â³¤±¤¿ÀÐ¸¶¤Ï2022Ç¯¡ÊÎáÏÂ4¡Ë¤ËË×¤¹¤ë¡£ÀÐ¸¶¤ÎË×¸å¡¢¡ÖÊ¸éº½Õ½©¡×2022Ç¯4·î¹æ¤Ë¤Ï¡¢ÀäÉ®¤È¤Ê¤Ã¤¿¸¶¹Æ¡Ö»à¤Ø¤ÎÆ»Äø¡×¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤¬¤ó¤¬ºÆÈ¯¤·¤Æ¤«¤é¤Î¡¢ÀÐ¸¶¤ÎÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°å»Õ¤«¤éÍ¾Ì¿3¥õ·î¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö°ÊÍè¡¢»ä¤Î¿À·Ð¤Ï°ú¤Îö¤«¤ì¤¿¤È¸À¤¦¤Û¤«¤Ê¤¤¡×¡£¡ÖÆ¬¤ÎÃæ¤¬¤¬¤ó¤¸¤¬¤é¤á¤È¤Ê¤ê»×¹Í¤ÎÈ¾¤ÐÄä»ß¤¬ÃãÈÓ¤È¤Ê¤ê¡×¤È¤¤¤¦¡¢¡Ö»à¤ËÎ×¤ó¤Ç¤ÎÏµÇâ¡×¤ÎÃæ¤ËÃø¼Ô¤ÏÎ©¤Ä¡£
À¸¤¤ë¤³¤È¤ËìÅÍß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÀÐ¸¶¤ÏÍ¾Ì¿Àë¹ð¤ËÏµÇâ(¤í¤¦¤Ð¤¤)¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢¶¯¤¤ÃË¤È¤·¤ÆÀÐ¸¶¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ëÆÉ¼Ô¤Ë¡¢À¸¤È»à¤Î¸½¼Â¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ë¡£¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÀ¸¤Â³¤±¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÈ¾¤Ð¶²ÉÝ¤òÊú¤¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÄ¹À¸¤¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¡¢»à¤ËÂÐ¤·¤Æ×÷Ã¸¤È¤·¤¿»ÑÀª¤ò¼¨¤¹¿Í¤¬Â¿¤¤»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢89ºÐ¤Ë¤·¤Æ¸«¤»¤ëÀÐ¸¶¤ÎÀ¸¤Ø¤Î¼¹Ãå¤Ï¡¢À¸Êª¤È¤·¤Æ¤Îº¬¸»¤ò¸«¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢°ì¼ï¤Î°ÚÉÝ¤òÆÉ¼Ô¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤À¡£
¸¶¹Æ¤Î½ª¤ï¤ê¤ËÀÐ¸¶¤Ï¡¢
¡Ö»ä¤È¤·¤ÆÁ´¤¯¤Î½ª¤ê¤ÎÀ£Á°¤Ë»ä¤Î»à¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â»ä¼«¿È¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤êÃ¯¤Ë¤â¤É¤¦Ã¥¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×
¤È½ñ¤¤¤¿¡£¿ÍÀ¸¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ËºÝ¤·¤Æ¡¢»à¤ò¤â½êÍ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÀÐ¸¶¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢¿¿¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î¡ÈÃË¤é¤·¤µ¡É¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¡ö
¼ò°æ½ç»Ò¡ØÏ·¤¤¤òÆÉ¤à Ï·¤¤¤ò½ñ¤¯¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÏ·¸å»ñ¶â¡×¡ÖÄêÇ¯¥¯¥é¥¤¥·¥¹¡×¡Ö¿ÍÀ¸É´Ç¯¡×¡Ö°ì¿ÍÊë¤é¤·¡×¡Ö°Ü½»¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¡¢Ï·¸å¤ÎÉÔ°Â¤äÍßË¾¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡ÖÏ·¤¤ËÜ¡×¤òÁ¯¤ä¤«¤ËÆÉ¤ß²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè¿Í¡¦Ã£¿Í¤ÏÏ·¶¤ò¤¤¤«¤Ë¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¤«¡©
±ÊÏ»Êå¤¬¡ØÂç±ýÀ¸¡Ù¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸«¸í¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡Ä»à¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Î¡Ö·èÄêÅª¤ÊÃË½÷º¹¡×