¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ê¤«¤è¤¯¡×50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¤¬ÅÁ¤¨Â³¤±¤ë¡¢¸½²ñÄ¹¤Î¡ÖÀïÁèÈ¿ÂÐ¡×¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤

1974年11月1日に生まれ、2024年に50歳となった国民的キャラクター・ハローキティ。彼女が50年ものあいだ、いまでは国境も越えて、愛されつづけるのはなぜなのか。“サンリオとともに生きてきた”長年のハローキティファンでライターの中沢明子さんがキティちゃんの特別さと現在地に迫ります。

英チャールズ国王からハローキティへ

2024年6月25日、チャールズ3世国王陛下(以下、チャールズ国王陛下)はハローキティの誕生日を祝福してくださった。

「日本文化のアイコン的存在のバックグラウンドに、英国の物語があると知り、とても嬉しく思っています。ですから今ここで、今年50歳になる、その方について取り上げることをお許しいただけるでしょう。彼女はロンドン郊外で双子の妹と一緒にすくすくと育ち、自らの力で起業家となって何十億ドルも稼いだだけでなく、UNICEFの子供大使としても活躍しました。そうです、この方です。ハローキティのお誕生日を心からお祝いしたいと思います!」

(Equally, it has been a pleasure to learn of the British stories behind certain Japanese cultural icons. Perhaps you would allow me to note one particular individual who turns fifty this year, raised in a London suburb with her twin sister, a self-made entrepreneur worth billions of dollars, and a U.N.I.C.E.F. Children’s Ambassador on top of all that. So I can only wish a very happy birthday to… Hello Kitty! )

出典:https://www.royal.uk/news-and-activity/2024-06-25/the-kings-speech-at-the-japan-state-banquet

「みんななかよく」が世界に向けて可視化

国賓として天皇皇后両陛下を迎え、バッキンガム宮殿で行われた晩餐会のスピーチの一節である。ハローキティは1974年11月1日が誕生日という設定だ。最初、きょとんとされていた天皇陛下はチャールズ国王陛下がハローキティという名前を発すると、ひときわ楽しそうに笑っていらっしゃった。

チャールズ国王陛下らしいユーモアにあふれたスピーチは「株式会社サンリオ」のシンプルすぎるほどシンプルで、だからこそ実現が難しい企業理念「みんななかよく」に込められたメッセージが世界に向けて可視化された瞬間でもあった。

チャールズ国王陛下と天皇陛下がサンリオの企業理念をご存じだったとは思わない。しかし、晩餐会に出席したゲストはもちろん、スピーチをメディアで聞いた世界中の人々がハローキティを思い浮かべ「みんななかよく」、たとえ一瞬であっても、この困難な社会情勢の中で、平和なひとときを過ごしたのだ。たったそれだけと侮ってはいけない、大きな価値があったと思う。

しつこいようだが、国賓をもてなす晩餐会のスピーチで重要なのはパートナーシップ、すなわち、お互いの友情を確かめ合うのが目的だ。推敲されたに違いないスピーチ文で、ポケモン、宮崎駿とともに、皆さんご存じという前提でハローキティというアイコンがその重役に選ばれ、宮殿内を温かな空気で満たした事実は、とても重要である。

「いちごの王さま」が伝え続けていること

「いちごの王さま」こと、サンリオ創始者で現会長の辻信太郎さんは、サンリオの機関紙『いちご新聞』でこの一件について触れ、「(UNICEF大使だったことを)チャールズ国王に知っていてもらえて、キティちゃんはとても嬉しかったことでしょう」と喜んでいた(『いちご新聞』2024年9月号)。辻会長はきっと感無量だっただろう。なぜなら、辻会長は自身の辛い戦争体験から「みんななかよく」という企業理念を掲げ、戦争は絶対に起こしてはならないと言い続けている人だからだ。

一部ではよく知られているが、終戦記念日に合わせた『いちご新聞』では、いちごの王さま=辻会長が巻頭メッセージで戦争がいかに悲惨でおぞましい所業であるかを書き綴っている。

たとえば、今から17年前の2007年に私は『AERA』(朝日新聞出版)の雑誌を紹介する連載コラムで『いちご新聞』をとりあげてこう書いていた。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

――サンタの存在を信じていた子供時代は遥か彼方、すっかりスレッカラシになった私が「素直な心」を取り戻したい時、手にとるのはサンリオの月刊紙「いちご新聞」、略称「いち新」である。三十路をとっくに過ぎた女が「いちご新聞ください」とサンリオショップで言う図は相当しょっぱいが、「娘さんに買ってあげるのね」と思っているであろう店員さんが「プレミアム」と呼ばれるオマケをペタンとショップ袋に貼ってくれるのをありがたく受け取って、大事にバッグに仕舞う。

最初に読むのは2pの「いちごの王さまからのメッセージ」だ。2007年9月号で、いちごの王さまはこう言っている。「戦争が繰り返されないため、終戦記念日は平和について真剣に考えてみましょう」。そして、自身が高校生だった戦争中、爆撃に遭った故郷、甲府の惨状について切々と書き記すのである。ハローキティを媒介に、世界中で「夢」と「かわいい」を売りまくるサンリオを生んだ、いちごの王さま=辻信太郎社長は現在、御歳79歳。今や貴重な戦争体験者なのであった。

砂糖菓子のようにフワフワ甘いサンリオ風味で埋め尽くされた「いち新」は、「かわいい」を形にしたアイテムがギッシリの物欲ワールドであると同時に、全体的に善意に満ちたメディアである。最近はエコにも熱心で、「(サンリオの)マイボトル所持」を推奨したりもする。さすが商売上手だが、それでも、柔らかい心に向け、真正面から「良心」とも言うべき正論を唱え続けるのは、悪いことじゃない。「憲法9条」を持つ国に生きる、いちごの王さまのメッセージは本気なのだ。――

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

サンリオという企業の良心

50歳になったハローキティ同様、ファンも一緒に年齢を重ね、推し活文化も花開いた今、大人の女性がサンリオショップで「いちご新聞ください」と言っても、全然しょっぱくなくなった。その意味では、良い時代となっている。

1975年創刊の『いちご新聞』。ハローキティに遅れること1年、来年創刊50周年を迎える。サンリオが毎月、世に送り出す、おびただしい数の新商品やさまざまな人気キャラクターの誕生日といった情報をファンに伝えるのが『いちご新聞』の役目である。言うなれば、新商品カタログだ。だからこそ、物価高が叫ばれる今も付録つきで220円と激安で発売している。

だが、いちごの王さまの本気の巻頭メッセージがあることで、17年前の私が書いたように、サンリオという企業の良心も伝わってくる、非常にユニークな機関紙である。2025年の50周年の夏にも、いちごの王さまの戦争反対のメッセージがぜひ掲載されてほしい、と心から思う。

自分から相手を信じ、尊敬し、愛すること

少額株主として、私がサンリオの第60回定時株主総会(2020年8月26日)に出席したさいも、辻会長は故郷で焼夷弾を落とされた経験を語り、戦争の悲惨さを語っていた。かつては当然、業績報告をしていたはずだが、そうしたデータや今後の施策についての報告は、孫の辻朋邦社長や役員に任せ、延々と、と言っていいほど「戦争はいけない」と語り続けた。2024年現在、96歳となった今もご健在だが、当時92歳の辻会長が自社の好調な業績を喜ぶ一方で、一向に戦争がなくならない世界の現実に焦燥感を持っているのをヒシヒシと感じ、企業理念「みんななかよく」の根底にある信念に胸を打たれ、襟を正した。

「みんななかよく」という、平仮名7文字の企業理念。サンリオのコーポレートメッセージのページも、平仮名多めで子どもが読んでもわかりやすい文章が掲載されている。特に注目したいのが、

「仲間とは、親子、兄弟、夫婦、友人、恋人といった身近な存在から、学校や会社の同僚、そして世界中のひとびとにまで広がっています。それらのひとたちと理解しあい、仲よくしていくために大切なのは、自分から相手を信じ、尊敬し、愛すること。そして、そうした気持ちを表現すること…これが、サンリオを支える考え方です。」

という部分だ。「自分から」というのがポイントだろう。「みんななかよく」は受け身では実現しないと言っているのである。

ハローキティが果たす役割と重責

ハローキティは世界に羽ばたいた、サンリオが、いや、日本が誇るキャラクターだが、キャラクターの人気投票イベント「サンリオキャラクター大賞」では、ここ数年、このレジェンドは3位にすら入っていない。キャラクター大賞に投票するコアなサンリオファンの今の推しは、シナモロールやポムポムプリンである。つまり、現在、ハローキティは「なんとなく好き」ぐらいのファンに支えられている。もちろん、チャールズ国王陛下が祝福してくれるぐらい、海外での知名度はダントツだから、海外での人気はまた別の話だ。

コアな日本のサンリオファンは、サンリオの企業理念をよく理解しているはずだ。一方で「なんとなく好き」レベルのファンや海外勢はどうだろうか? そうした間口を広げた先の「仲間」に向けて、ハローキティは「みんななかよく」精神を伝える媒介となっている。

私は海外に行くと、日本ではちょっと恥ずかしくて外で着られないハローキティがドーンとプリントされたTシャツを着用するが、何度も「わーお、ハローキティ!」と話しかけられた。ロンドン(ハローキティの故郷!)では同じくハローキティのTシャツを着ていた女性が、道端で突然、「ハローキティ!」と言いながら、ハイタッチしてくれた。みずほ銀行のハローキティ柄クレジットカードで支払えば、高確率で「あら、ハローキティのクレジットカード? クールね!」と笑顔で言われた。ハローキティがいなければ、そうした平和なやりとりは発生しない。残念ながら、みずほ銀行はハローキティカードの扱いを終了したが、ぜひとも復活してほしいものである。

こうしてハローキティが「みんななかよく」精神を伝える媒介としての重責を、そこかしこで果たしていると実感する瞬間を何度も経験すると「キティちゃん」というより「キティさん」と呼びたい気持ちになる。そんなキティさんの話をもう少しだけ、続けさせてほしいと思う。

#2【初日は転売ヤー殺到で「異様な雰囲気」に…「ハローキティ展」の展示内容に覚えた「物足りなさ」の正体】

#3【最近の「ハローキティ」に覚えた違和感…口が描かれていないのに「よく喋る」のはなぜなのか】

を読む。

初日は転売ヤー殺到で「異様な雰囲気」に…「ハローキティ展」の展示内容に覚えた「物足りなさ」の正体