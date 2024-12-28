¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ê¤«¤è¤¯¡×50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ï¥í¡¼¥­¥Æ¥£¤¬ÅÁ¤¨Â³¤±¤ë¡¢¸½²ñÄ¹¤Î¡ÖÀïÁèÈ¿ÂÐ¡×¤Ø¤Î¶¯¤¤»×¤¤

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¡ÊEqually, it has been a pleasure to learn of the British stories behind certain Japanese cultural icons. Perhaps you would allow me to note one particular individual who turns fifty this year, raised in a London suburb with her twin sister, a self-made entrepreneur worth billions of dollars, and a U.N.I.C.E.F. Children¡Çs Ambassador on top of all that. So I can only wish a very happy birthday to¡Ä Hello Kitty! ¡Ë
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