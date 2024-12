現代バラエティで活躍する芸能人が過去のクイズ番組にタイムリープし、当時の問題に挑戦する日本テレビのバラエティ特番『クイズタイムリープ』。8月に関東ローカルで放送された第1弾がギャラクシー賞の月間賞を受賞するなど高い評価を受け、第2弾が全国ネットの年末特番として29日(22:00〜)に放送される。約5時間にもおよぶ収録では、往年のクイズ番組の光景に、出演者たちから「懐かしい」という感想とともに、「いい問題」「面白い」と令和の今でも色あせない良問に夢中になる声が相次いだ。

(前列左から)せいや、羽鳥慎一、劇団ひとり (後列左から)ふくらP、ヒコロヒー (C)日テレ○間寛平、『マジカル』のスタジオは「ピリピリしてた」前回は、現代のタレントvs当時のタレントという構図だったが、今回は現代タレント同士でもチーム戦で対決。劇団ひとりチーム(霜降り明星・せいや、羽鳥慎一、ヒコロヒー、ふくらP)と、ヒロミチーム(内田有紀、Snow Man・阿部亮平、渋谷凪咲、ずん・飯尾和樹)という面々が集結した。今回初参戦となる面々からは、かつてのクイズ番組のスタジオに入った自分の姿を見て「本当に出てるみたい!」と驚きの声が続出する。まず挑むのは、知識ではなく頭の柔らかさを競い、最高世帯視聴率31.6%(ビデオリサーチ調べ・関東地区)を記録した『マジカル頭脳パワー!!』。今回は「マジカルシャウト」「超瞬間お手上げクイズ」「さかさま指令」に挑戦する。90年代からテレビで活躍を続ける内田だが、意外にも『マジカル頭脳パワー!!』への出演経験はないそうで、「うわー! 板東(英二)さーん!」と大興奮だ。また、当時の出演者が現代タレントに話しかけてくるAI音声技術に、ヒロミは「すごいなこの番組!」と驚がく。当時の板東に「僕の結婚式の司会やってくださって、ありがとうございました(笑)」と、思わず時を経て感謝していた。今回からの新システムとして、当時レギュラーとして出演していたタレントを“レジェンドカード”として投入できることに。『マジカル頭脳パワー!!』パートでは、珍解答でおなじみだった間寛平が参戦する。当時のスタジオの雰囲気を「ピリピリしてたねぇ…」と寛平が振り返ると、こちらも当時出演していたヒロミが同調する。そして、現代の寛平と昔の寛平が会話する場面も。昔の自分を見て、「カッコいいですね(笑)」と照れながら、その雰囲気を懐かしんでいた。(前列左から)劇団ひとり、間寛平、ヒロミ (C)日テレ○羽鳥慎一、逸見さんとの“共演”に感慨「やっと一緒に働けました」続いては、「商売」をテーマに様々な問題が出題される『クイズ世界は SHOW by ショーバイ!!』。ベテラン出演者たちは、今は亡き名司会者・逸見政孝さんの姿に「逸見さんだー!」とうれしそうだ。今回は、第1弾で実施されなかった番組名物「ミリオンスロット」を導入。また、前回経験者のせいやが「山城新伍さん、早押し速いからね」と何度も忠告するため、山城さんが解答ボタンを押すたびに、スタジオで「ヤバい!」と声が響く。『SHOW by ショーバイ!!』パートで行われるのは、工場見学VTRの先駆け「何を作ってるんでしょうか?」の早押しクイズ。このクイズでは出題VTR中に「カルメン・第1幕への前奏曲」が流れているが、同じ曲をメインテーマに使用している『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』のMCであるヒロミが挑む姿は、実に不思議な光景だ。ここでの“レジェンドカード”は、当時MCだった渡辺正行が登場。解答席に座ったことがないという渡辺は新鮮な気持ちを感じながら、MC卓の当時の自分と会話するという不思議な気分も味わった。さらに、「何を作ってるんでしょうか?」「ミリオーン、スロット!」の掛け声に合わせて、思わず解答席で手振りをする姿もあった。収録中には、逸見さんとの思い出話も。渡辺は「逸見さんが(フジテレビから)フリーになって最初の番組だったから、逸見さんも気合いが入ってたし、日本テレビも気合いが入ってた」と当時の空気感を語るほか、「あの頃、男性2人MCの番組はなかったんです。でも逸見さんが報道からフリーになって硬いかもしれないから、若手のお笑いということで選ばれたんだと思います」と秘話を明かした。逸見さんは、司会者として人気絶頂だった93年12月25日に死去。その翌年に日テレに入社した羽鳥は「逸見さんと同じ番組に出られるなんて、すごく光栄です。日本テレビに入社する前、逸見さんが“君たちが入ってくるのを待ってるから、一緒に働こう!”と言ってくれたんです。やっと一緒に働けました」と感慨深い様子だ。渡辺正行 (C)日テレ○『高校生クイズ』伊沢拓司率いる最強・開成高校に挑戦ほかにも、『アメリカ横断ウルトラクイズ』では、後楽園球場で行われた大スケールの「◯×クイズ」が登場。おなじみの福留功男のコール「ニューヨークへ行きたいかー!」に、現代タレントたちが「おー!!」と応える。そしてラストは、『高校生クイズ』。企画・演出の生山太智氏が以前、マイナビニュースのインタビューで「『高校生クイズ』で最強の開成高校にいた伊沢拓司さんと、現代のインテリ芸能人が対決するといったパターンもできるのかなと思います」と語っていた構想が実現した。果たして対決するのは誰なのか。そして、伊沢率いる最強・開成高校を打ち破ることはできるのか。『SHOW by ショーバイ!!』パートでは、レギュラーだった山瀬まみと準レギュラーだった峰竜太も“レジェンドカード”として登場。当時の正解を記憶から掘り起こして答えることはできるのか、それとも全く歯が立たずに終わってしまうのか。そして、第1弾に続き参戦する劇団ひとり、せいや、ヒコロヒーは、経験者のアドバンテージを見せることができるのか。当時からテレビで活躍するヒロミや内田は、どんな活躍を見せるのか。一方、当時の番組をリアルタイムで見ていなかった93年生まれの阿部とふくらPだが、持ち前のクイズ力と知識で過去の名クイズに太刀打ちできるのか。(C)日テレ