RAN（MAZZEL）×山川ひろみW主演映画『アオショー！』公開決定！小山慶一郎（NEWS）も出演

■「僕が初めてお芝居に挑戦させていただいた舞台が映像作品として映画化されると聞いてすごく嬉しかったです」(RAN)

映画『アオショー!』が、2025年秋に全国公開される。

アオハル(青春)!×ガッショー(合唱)!=アオショー! この作品は、2012年から数々の劇場で上演され、累計10万人を熱狂させた人気舞台『絶対青春合唱コメディ「SING!」』シリーズの映画化。

新国立劇場で上演されチケットがわずか2分で完売するなど、特に人気の高い最新作『絶対青春合唱コメディ「SING!!!」~空の青と海の青と僕らの学校~』を原作に、あらたに書き下ろした完全版となる。

キャストには、RAN(MAZZEL)、山川ひろみ、ふたりの主演と、そしてあらたに小山慶一郎(NEWS)の出演が決定。3人はともに、映画初出演となる。

RANと山川ひろみは舞台シリーズから続投。RANは折後島に移住してきた高校2年生で本作の主人公・飯田悉平、山川は本作のヒロインで、主人公が島で出会う謎につつまれたピアニスト・波島沫乃役を演じる。

また、小山は本作から登場するキャラクター・貴宝院理津に扮する。貴宝院は、悉平に対し、合唱の厳しさを突き付けるカリスマという役どころだ。

今後、発表される豪華キャスト陣にも注目だ。

■ストーリー

主人公、飯田悉平は、母とともに、離島「折後(おりご)島(しま)」へ移住。

島唯一の高校「折後島高等学校(通称:折高)」へ転入する。

しかし、転校したのもつかの間、本土にある一般校との統廃合が決定。もともと引っ込み思案で友人の少なかった悉平は、島の住民と高校生たちの温かさに触れ学校最後の思い出にと、全校生徒で「合唱」することを提案する。

しかし、その合唱が引き金となり、友人たちの心はバラバラになってしまうのだった…。甘酸っぱい青春と、爽やかな歌声が島を包む、青春すぎる学園ラブストーリー。

映画情報

『アオショー』

2025年、秋、全国公開

出演:RAN(MAZZEL)、山川ひろみ、小山慶一郎(NEWS)

配給:ギグリーボックス

2025年度作品/上映時間:110分

(C)映画「アオショー!」製作委員会

リリース情報

2024.12.18 ON SALE

MAZZEL

Blu-ray&DVD『MAZZEL 1st One Man Tour 2024 “Join us in the PARADE”』

