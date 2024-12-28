¡ÚÂç°æ¶¥ÇÏ¡¦ÅìµþÂç¾ÞÅµ¡Ê£Çµ¡Ë¡Û¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¹ñÆâÅ¨¤Ê¤·¡ª¤¢¤¹Âç°æ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç£±£µ»þ£´£°Ê¬È¯Áö
¡¡°ìÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¥À¡¼¥È¤ÎÂç°ìÈÖ¡¢Âè£·£°²óÅìµþÂç¾ÞÅµ¡¦£Çµ¤Ï£²£¹Æü¡¢Âç°æ¶¥ÇÏ¾ì¤Î£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÊÆ¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡¢¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º£Ã¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç£³Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤Ï¡¢¹ñÆâÀï¤Ï£´Àï£´¾¡¡£ÍèÇ¯¤ÏºÆ¤Ó³¤³°Å¾Àï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£³Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥¦¥·¥å¥Ð¥Æ¥½¡¼¥í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¼ÂÀÓ¤¢¤ë¹ë²Ú¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤¿°ìÀï¤Ç¡¢¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¹¥Áö
¡¡ÀäÂÐ¤Ë¾ù¤ì¤Ê¤¤¡£¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢£²Àï¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¹ñÆâ¤Ç¤Î°ìÀï¡£¸ÅÇÏ¤Î°ìÀþµé¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌðºîÄ´¶µ»Õ¤ÏÎÏ¶¯¤¯¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£¡Ö¼å¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜ¤ÇÉé¤±¤Æ¤Ï¤¤¤«¤ó¡¢¤È¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£¤Þ¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤¬ÍÉ¤ë¤¬¤Ì¿®Íê¤òÀ¸¤à¡£ºòÇ¯¤Ï£³Àï£³¾¡¡£º£Ç¯¤Ï³¤³°¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤òµá¤á¤¿¡£¥µ¥¦¥¸¥À¡¼¥Ó¡¼¡¢£Õ£Á£Å¥À¡¼¥Ó¡¼¤òÏ¢¾¡¡£ÃæÅì¤«¤é¤ÎÄ¹µ÷Î¥Í¢Á÷¤ÇËÜÄ´»Ò¤ò·ç¤¤¤¿¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ç¤âÉ¡¡¢É¡º¹¤Î£³Ãå¤È¡¢½Å¤¤Îò»Ë¤ÎÈâ¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¡º£½©¤Ï¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥À¡¼¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê£Ê£Ä£Ã¡Ë¤ò²÷¾¡¤â¡¢ºÆ¤Ó³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º£Ã¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ï£³Ãå¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜ¾ì¤Î¶¯Å¨Áê¼ê¤Ë¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÅÏ¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£¡Ö½©¤Ï½Õ¤è¤ê¸½ÃÏ¤Ç¤Î¾å¾º¶ÊÀþ¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¡£¥á¥ó¥¿¥ë¤Ç¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¹ÓÌÚ½õ¼ê¤Ï´¶¿´¤¹¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÏÄ´À°¤¬µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¿Ê¤ß¡¢£²£µÆü¤Î·ªÅì¡¦£Ã£×¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï£¶¥Ï¥í¥ó£·£¸ÉÃ£µ¡½£±£±ÉÃ£µ¤ÎÌÔ»þ·×¤ò½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯È¬Ê¬¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡£±óÀ¬¤ÎÈè¤ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤ÀÂÎ¤¬´Ë¤¯¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¡×¤È¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ÏÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¡£¤¿¤À¡¢µá¤á¤ë¤â¤Î¤¬¹â¤¤¤«¤é¤³¤½¤À¡£
¡¡Ìðºî»Õ¤ÏÂç°æ¤ÎÄ´¶µ»Õ¤À¤Ã¤¿Éã¡¦ÏÂ¿Í¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ç¥Û¡¼¥¹¥Þ¥ó¿ÍÀ¸¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¼ê¹Ë¤ò¼¹¤ëºä°æ¤ÎÉã¡¦±Ñ¸÷¤µ¤ó¤ÏÂç°æ¤Ç¤«¤Ä¤Æ¤Ïµ³¼ê¤Ç¡¢º£¤ÏÄ´¶µ»Õ¤È¤·¤Æ³«¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£Ê£Ä£Ã¤ÈÆ±¤¸¤¯£²¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÉÎ¤µ¢¤ê¡É¤È¤Ê¤ë°ìÀï¡£¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£½Ð¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦ÇÏ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£Íè½Õ¤Ï¥µ¥¦¥¸£Ã¡¢¥É¥Ð¥¤¡¦¥ï¡¼¥ë¥É£Ã¤Ø¤ÎÅ¾Àï¤òÍ½Äê¡£¸Î¶¿¤Ë¶Ó¤ò¾þ¤ë°ìÀï¤¬¡¢À¤³¦¤Ø¤Î¡É³êÁöÏ©¡É¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¢¡¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡¡Éã¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¢Êì¥Õ¥©¥¨¥ô¥¡¡¼¥À¡¼¥ê¥ó¥°¡ÊÉã¥³¥ó¥°¥é¥Ä¡Ë¡£·ªÅì¡¦ÌðºîË§¿Í±¹¼Ë½êÂ°¤Î²´£³ºÐ¡£ËÌ³¤Æ»°ÂÊ¿Ä®¡¦¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÀ¸»º¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï£¸Àï£¶¾¡¡Ê³¤³°£´Àï£²¾¡¡¢ÃÏÊý£³Àï£³¾¡´Þ¤à¡Ë¡£¼ç¤Ê¾¡¤Á°È¤Ï¡¢£²£´Ç¯£Ê£Ä£Ã¡¦£Ê£ð£îµ¡¢£Õ£Á£Å¥À¡¼¥Ó¡¼¡¦£Ç¶¡¢¥µ¥¦¥¸¥À¡¼¥Ó¡¼¡¦£Ç·¡¢£²£³Ç¯Á´ÆüËÜ£²ºÐÍ¥½Ù¡¦£Ê£ð£îµ¡¢£Ê£Â£Ã£²ºÐÍ¥½Ù¡¦£Ê£ð£î·¡£Áí³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï£µ²¯£²£³£²£¶Ëü£²£°£°£°±ß¡Ê³¤³°£³²¯£¶£¹£°£¶Ëü£²£°£°£°±ß¡¢ÃÏÊý£±²¯£´£·£°£°Ëü±ß´Þ¤à¡Ë¡£ÇÏ¼ç¤ÏÆ£ÅÄ¿¸¡£
¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¤¥É¡¡¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×
¡¡£²£µÆü¤ÏºäÏ©¤Ç¥°¥é¥ó¥¨¥·¥§¥¾¡¼¡Ê£³ºÐ£±¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë¤ÈÊ»¤»ÇÏ¡££²ÇÏ¿ÈÈ¾Àè¹Ô¤·¡¢¶¯¤á¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ£µ£´ÉÃ£°¡½£±£²ÉÃ£µ¤ÇÊ»Æþ¤·¤¿¡£¾¾ÅÄ½õ¼ê¤Ï¡Ö¸å¤í¤«¤é¤Ä¤Ä¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ®»Ö¤òÇ³¤ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡×¤È°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¡£Á´ÂÎ»þ·×¤ÏÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÖÇÏ¾ì¤â½Å¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤³¤ì¤¯¤é¤¤Æ°¤±¤ì¤Ð½½Ê¬¡£¹¥Ä´¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»Å¾å¤¬¤ê¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£¡Ê·ªÅì¡Ë
¥é¥à¥¸¥§¥Ã¥È¡¡»×ÏÇÄÌ¤êÍè¤¿
¡¡£²£µÆü¤ÎºÇ½ªÄÉ¤¤¤Ï¡¢£Ã£×¥³¡¼¥¹¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È¥Ê¥¦¡Ê£³ºÐ£³¾¡¥¯¥é¥¹¡Ë¤ò£µÇÏ¿ÈÈ¾¡¢¥µ¥¤¥â¥ó¥Ù¥í¡¼¥Á¥§¡Ê£²ºÐÌ¤¾¡Íø¡Ë¤ò£±£°ÇÏ¿ÈÄÉÁö¤·¡¢£¶¥Ï¥í¥ó£¸£°ÉÃ£´¡½£±£²ÉÃ£°¤Ç£²Æ¬¤ËÊ»Æþ¤·¤¿¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º£Ã¤ò±¦Á°µÓ¤ÎºÃÀÐ¤Ç²óÈò¤·¤¿±Æ¶Á¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤µ¡ÉÒ¤ÊÆ°¤¤À¤Ã¤¿¡£º´¡¹ÌÚÄ´¶µ»Õ¤Ï¡ÖºÃÀÐ¤Î¤¢¤È¤â¤¹¤°¤Ë¾è¤ê½Ð¤»¤¿¤·ÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¡£¡Ê·ªÅì¡Ë
¥¦¥·¥å¥Ð¥Æ¥½¡¼¥í¡¡£·ºÐÇÏ£Ö£³¤À
¡¡£³Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦£·ºÐÇÏ¤Ï¡¢£³£·ÀïÌÜ¤Ë¤·¤Æ¿û¸¶ÌÀ¤È½é¥³¥ó¥Ó¡£ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ëµ³¾è¤·¤¿°È¾å¤Ï¡Ö¥Ö¥ê¥ó¥«¡¼¤òÃå¤±¤Æ¤Ô¤ê¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾è¤ê¤ä¤¹¤¤ÇÏ¤Ç¤¹¡£Á°¤Î¶¯¤¤ÇÏ¤ò¤È¤é¤¨¤é¤ì¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç±¿¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¡¢ºö¤òÎý¤ë¡£¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Î¿ê¤¨¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢ÇÏ¶ñ¤ò¹©É×¤·¤ÆÎ×¤àÇ¯Ëö¤ÎÂç°ìÈÖ¡£¶¯¹ë£³ºÐÇÏ¤ËÂç¿Í¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¡£¡ÊÈþ±º¡Ë