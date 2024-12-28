28日午前4時10分ごろ、宮城県、福島県で最大震度4を観測するやや強い地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは5.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度4を観測したのは、宮城県の石巻市、福島県の大熊町です。

【各地の震度詳細】

■震度4

□宮城県

石巻市



□福島県

大熊町

■震度3

□宮城県

名取市 角田市 岩沼市

亘理町



□福島県

いわき市 南相馬市 福島広野町

楢葉町 富岡町 川内村

双葉町 浪江町 飯舘村

田村市 天栄村

■震度2

□宮城県

仙台青葉区 仙台宮城野区 仙台若林区

仙台太白区 仙台泉区 塩竈市

東松島市 富谷市 松島町

七ヶ浜町 利府町 大和町

大郷町 大衡村 白石市

蔵王町 大河原町 村田町

柴田町 宮城川崎町 丸森町

山元町 気仙沼市 登米市

栗原市 大崎市 色麻町

宮城加美町 涌谷町 宮城美里町



□福島県

相馬市 葛尾村 新地町

福島市 郡山市 白河市

須賀川市 二本松市 福島伊達市

本宮市 桑折町 国見町

川俣町 大玉村 鏡石町

西郷村 泉崎村 中島村

棚倉町 石川町 玉川村

平田村 浅川町 古殿町

小野町



□岩手県

矢巾町 花巻市 一関市

奥州市 平泉町



□茨城県

水戸市 日立市 常陸太田市

笠間市 常陸大宮市 大子町

土浦市 桜川市



□栃木県

大田原市 那須町 宇都宮市

市貝町

■震度1

□宮城県

多賀城市 女川町 七ヶ宿町

南三陸町



□福島県

矢吹町 矢祭町 塙町

三春町 会津若松市 下郷町

西会津町 磐梯町 猪苗代町

会津美里町



□岩手県

盛岡市 八幡平市 紫波町

北上市 遠野市 金ケ崎町

宮古市 久慈市 山田町

普代村 野田村 大船渡市

陸前高田市 釜石市 住田町

大槌町



□茨城県

高萩市 北茨城市 ひたちなか市

那珂市 小美玉市 茨城町

大洗町 城里町 東海村

茨城古河市 石岡市 結城市

龍ケ崎市 下妻市 常総市

取手市 つくば市 茨城鹿嶋市

潮来市 守谷市 筑西市

坂東市 稲敷市 かすみがうら市

行方市 鉾田市 つくばみらい市

美浦村 五霞町 境町



□栃木県

日光市 那須塩原市 足利市

栃木市 鹿沼市 小山市

真岡市 栃木さくら市 那須烏山市

下野市 益子町 茂木町

芳賀町 壬生町 高根沢町

栃木那珂川町



□青森県

八戸市 七戸町 東北町

おいらせ町 五戸町 青森南部町

階上町



□秋田県

由利本荘市 大仙市 仙北市



□山形県

新庄市 最上町 大蔵村

戸沢村 山形市 上山市

村山市 天童市 東根市

山辺町 中山町 河北町

西川町 大石田町 米沢市

南陽市 高畠町 山形川西町

白鷹町



□群馬県

沼田市 前橋市 桐生市

伊勢崎市 太田市 渋川市

板倉町 千代田町 大泉町

邑楽町



□埼玉県

熊谷市 行田市 加須市

本庄市 東松山市 羽生市

鴻巣市 久喜市 滑川町

吉見町 さいたま大宮区 さいたま見沼区

春日部市 幸手市 川島町

宮代町



□千葉県

東金市 香取市 千葉花見川区

千葉美浜区 市川市 野田市

成田市 柏市 八千代市

鎌ケ谷市 浦安市 印西市

白井市 栄町



□東京都

東京千代田区 東京渋谷区 東京杉並区

東京北区 調布市



□新潟県

見附市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。