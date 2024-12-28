¹¥¥¨¥ó¥¸¥ó¥²¥Ã¥È¤Ç¡Öµ´¤Ë¶âËÀ¡×¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê±óÆ£¥¨¥ß

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³÷·´¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à£Ç­µ¡ÖÂè£±£³²ó¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ï£²£·Æü¡¢Äº¾å·èÀï¤ËÄ©¤à£±£²Áª¼ê¤¬¥¨¥ó¥¸¥óÃêÁª¤Ê¤ÉÁ°¸¡¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£

¡¡½÷»Ò¾Þ¶â¥È¥Ã¥×¤Ç¥È¥é¥¤¥¢¥ë£±£²£Ò£±¹æÄú¤Ë¿Ø¼è¤ë±óÆ£¥¨¥ß¤¬¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢É¾È½¤Î£¶£´¹æµ¡¡£Á°Áà¼Ô¡¦Ê¿ÀÐÏÂÃË¤âÍ¥½Ð¡Ê£²Ãå¡Ë¤·¡¢½ÐÂ­Ãæ¿´¤ËÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆÃ·±¸å¤Î±óÆ£¤â¡Ö¥Ú¥é¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡£ÆÃ·±¤Î´¶¤¸¤Ï°­¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢°®¤ê¹þ¤ß¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤¹¤´¤¯´¶¤¸¤ë¡£¤¤¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤À¤È»×¤¦¡£½ÐÂ­¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤ÊÂÎ´¶¤Ç¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤â°­¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£

¡¡¥È¥Ã¥×£±£²¿Í¤ÎÃæ¤Ç¤âÃÏÎÏ¡¢¼ÂÀÓ¤Ï¾å°Ì¤Î£ÖÂçËÜÌ¿¤¬Ä¶È´µ¡¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ°ìµ¤¤Ë¾Þ¶â½÷²¦¤Ø¸þ¤±¤ÆÆÍ¤ÃÁö¤ë²ÄÇ½À­¤Ï½½Ê¬¤À¡£