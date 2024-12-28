ºù°æÆüÆà»Ò¡¢¥·¥½¥ó¥Ì·à¾ì¤Î¥«¥ª¥¹¤Ç¸«¤»¤¿¡ÈË×ÆþÎÏ¡É ¡Ø¥¢¥¤¥¿¥¤¥·¥½¥ó¥Ì¡ÙÍ£°ì¤Î¾ï¼±¿Í¤Ë¤âÃíÌÜ
27Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¢¥¤¥¿¥¤¥·¥½¥ó¥Ì¡Á¥·¥½¥ó¥Ì¤ÈÁêÂÐ¤¹¤ë½÷Í¥¡Á¡Ù(TVer¤ÇÇÛ¿®Ãæ)¡£¥²¥¹¥È¤Îºù°æÆüÆà»Ò¤¬µó¤²¤¿¡È²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¡É¤òÈÖÁÈ¤¬¸«¤Ä¤±¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ´¶Æ°¤ÎºÆ²ñ¤ò²Ì¤¿¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÁê¼ê¤ÏÁ´¤Æ¥·¥½¥ó¥Ì¤Î¤¸¤í¤¦¤¬Ê±¤¹¤ë¡Ä¡Ä»öÁ°¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¾ðÊó¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ï¥«¥ª¥¹¤Ê¡È¥·¥½¥ó¥Ì·à¾ì¡É¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤¤¤¶ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤Ç¸«¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ºù°æ¤Î¶²¤ë¤Ù¤¡ÈË×ÆþÎÏ¡É¤À¤Ã¤¿¡½¡½¡£
ºù°æÆüÆà»Ò¡¡(C)Æü¥Æ¥ì
¡û¡ÖÇ¯Îð¤Ã¤Æ¤¤¤¦³µÇ°¤ò¼Î¤Æ¤¿¡×
¤Þ¤ºÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥¹¤òÃ¥¤Ã¤¿½éÎø¤Î¿Í¡¦¤ì¤ó¤¯¤ó¡£ºù°æ¤«¤éÅö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ö¥Ð¥¹¥±¤ÎÎý½¬¤Î½ª¤ï¤ê¤Î»þ´Ö¤Ë¡¢¥Ñ¥Ã¤È¼ê¤ò°ú¤«¤ì¤Æ¡Ä¡×¡ÖÃóÎØ¾ì¤ÈÊÉ¤Î¡¢¿Í¤¬1¿ÍÆþ¤ì¤ë¤«¤°¤é¤¤¤Î¤È¤³¤í¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡Ä¡×¤È¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¶ñÂÎÅª¤Ç¡¢¿®¤Ô¤ç¤¦À¤¬Áý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤´ÂÐÌÌ¥¿¥¤¥à¤Ç»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºù°æ¤è¤ê19ºÐ¤âÇ¯¾å¤Î¤¸¤í¤¦¡£¤½¤ÎÉ÷ËÆ¤Ëºù°æ¤Ï»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ïµ×¡¹¤ÎÂÐÌÌ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¾Ð¤¤À¼¤È¤·¤Æ¤âÉÔ¼«Á³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥·¥½¥ó¥Ì¡¦Ä¹Ã«ÀîÇ¦¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê10Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤?¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¥·¥å¥Ã¤È¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤ÊÇ¯Îðº¹¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤ºù°æ¡£¤¹¤«¤µ¤º¡¢¸«ÆÏ¤±¿Í¤ÎFUMA(¡õTEAM)¤¬¡Ö¤À¤¤¤ÖÂç¿Í¤ÊÊý¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¤¤¤¯¤Ä¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤à¤¬¡¢¤ì¤ó¤¯¤ó¤Ï¡ÖÇ¯Îð¤Ã¤Æ¤¤¤¦³µÇ°¤ò¼Î¤Æ¤¿¡×¤È¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤Ê²óÅú¤Ç¤«¤ï¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤âºù°æ¤Ï¡¢½éÎø¤Î¸½ºß¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤²µ½÷¤ÎÉ½¾ð¤Ç¤ì¤ó¤¯¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¡Ö¹â¹»¤ò½Ð¤¿¸å¤Ë¥â¥Ç¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Öº£¤Ï¾²²°¤µ¤ó¤Î¸å¤í¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤¢¤ë¥«¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê¥ï¡¼¥É¤Ë¤â¿á¤½Ð¤µ¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤ì¤ó¤¯¤ó¤Î¡Ö¤¢¤ì(ºù°æ¤È¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥¹)°ÊÍè¡¢¥¥¹¤ò¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ë¡¢¾×·â¤Î¡Ö¤¨¤Ã!?¡×¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤«¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Êºù°æ¡£¤À¤¬¡¢¡Ö²èÌÌ¤ò»ß¤á¤Æ²èÌÌ¤ÎÆüÆà»Ò¤Ë¥¥¹¤ò¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á°¤¤È¯¸À¤¬½Ð¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤ì¤ó¤¯¤ó¤Ïºù°æ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂÔ¤¿¤º¤·¤ÆÂà¾ì¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
¥¹¥Ñ¥ë¥¿½Î¹Ö»Õ¤È¤ÎºÆ²ñ¡¡(C)Æü¥Æ¥ì
¡û¤Þ¤µ¤«¤Î´¶Æ°¡Ö¤¢¤¢¡¢µã¤¤½¤¦¡Ä¡×
¤³¤ó¤ÊÄ´»Ò¤Ç¡¢¡Ö¾®³Ø¹»¤Î²¼¹»»þ¤ËÁø¤Ã¤¿Ïª½ÐËâ¤«¤é¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤Ð¤µ¤ó¡×¡Ö¾®³Ø¹»¤ÎÄÌ³ØÏ©¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤¿¸ñ¤òÂçÎÌ¤Ë»ô¤¦¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¡Ö²ÝÂê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¡È»¦¤¹¤¾!¡É¤È¸À¤¦¥¹¥Ñ¥ë¥¿½Î¹Ö»Õ¡×¡Ö¿ÆÍ§¤Î¤æ¤ê¤Ê¤Á¤ã¤ó¡×¤È¡¢¤¸¤í¤¦¤¬Ê±¤¹¤ëºù°æ¤Î²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤¬¼¡¡¹¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢¤É¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¼«Á³¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤ê¥É¥¥É¥¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡È´¶Æ°¤ÎºÆ²ñ¡É¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò´°¿ë¤¹¤ëºù°æ¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¡ÈË×ÆþÎÏ¡É¤¬ºÇ¹â¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö°é¤Æ¤Î¿Æ¤Îµ´¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦¾¾ËÜ¤µ¤ó¡×¤È¤ÎºÆ²ñ¤À¡£
¡ÖÊ¹¤¼Î¤Æ¤Ê¤é¤Ì¤¾!¡×¤¬¸ýÊÊ¤Î¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢ºù°æ¤ÈÈ¿¾Ê²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»×¤¤½Ð¤Î¥Ç¥Ë¡¼¥º¤«¤é¥ê¥â¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£ºÇ¶áºù°æ¤¬½Ð±é¤·¤¿ÉñÂæ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¿¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿!¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¥«¥á¥é¸«¤Ä¤á¤Æ¤ëÌÜ¤¬Âç¤¤¤¤È¤³¤í¤È¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Âç¹¥¤¡×¡Ö»ä¤«¤é¤ÎºÇ¸å¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤À¤è¡£ºÇ¶á¤ÎÆüÆà»Ò¤Ï¡¢µ±¤¤¹¤®¡×¤Èµ´¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬»þÀÞ¤«¤±¤ëÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ºù°æ¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¥°¥Ã¤ÈÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¡¢¤¢¤¢¡¢µã¤¤½¤¦¡Ä¡×¤È¡¢ËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ºù°æ¤Ï¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¾ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¸¤í¤¦¤µ¤ó¤´ËÜ¿Í¤¬¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡Ä¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤ÈÅö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä»×¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ïºù°æ¤¬¤³¤Î´ë²è¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÈÖÁÈ¤¬¼èºà¤·¤¿ËÜÅö¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¸¤í¤¦¤¬¼è¤êÆþ¤ì¡¢¾º²Ú¤·¤¿¤³¤È¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡û¹â¹»¤Ç¿ÈÄ¹60cm¿¤Ó¤ë¤Î¤Ï¡ÖÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡È¥·¥½¥ó¥Ì·à¾ì¡É¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºù°æ¤Î¸«»ö¤Ê¡ÈË×ÆþÎÏ¡É¤ÇÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤À¤¬¡¢¸«ÆÏ¤±¿Í¤Ç¤¢¤ëFUMA¤Î³èÌö¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£ºù°æ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥¹¤ÎÁê¼ê¡¦¤ì¤ó¤¯¤ó¤¬¡Ö¹â¹»¤Ç60cm¤¯¤é¤¤¿ÈÄ¹¤¬¿¤Ó¤¿¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢60cm¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡×¤È¾×·â¤òÉ½¤·¡¢Ïª½ÐËâ¤«¤é¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤Ð¤µ¤ó¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÌ¾Á°¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Åª³Î¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥·¥½¥ó¥ÌÄ¹Ã«Àî¤Þ¤Ç¤¬¤³¤ÎÀßÄê¤Ë½¾½ç¤ÊÃæ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤ëÍ£°ì¤Î¾ï¼±¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬FUMA¡£¡ØÁ´ÎÏ!Ã¦ÎÏ¥¿¥¤¥à¥º¡Ù(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß·Ý¿Í¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤ÎÂç»ö¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¸«»ö¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î´ã¼±¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡õTEAM¤ÎFUMA¡¡(C)Æü¥Æ¥ì
¡û¡ÖÇ¯Îð¤Ã¤Æ¤¤¤¦³µÇ°¤ò¼Î¤Æ¤¿¡×
¤Þ¤ºÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥¹¤òÃ¥¤Ã¤¿½éÎø¤Î¿Í¡¦¤ì¤ó¤¯¤ó¡£ºù°æ¤«¤éÅö»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¡Ö¥Ð¥¹¥±¤ÎÎý½¬¤Î½ª¤ï¤ê¤Î»þ´Ö¤Ë¡¢¥Ñ¥Ã¤È¼ê¤ò°ú¤«¤ì¤Æ¡Ä¡×¡ÖÃóÎØ¾ì¤ÈÊÉ¤Î¡¢¿Í¤¬1¿ÍÆþ¤ì¤ë¤«¤°¤é¤¤¤Î¤È¤³¤í¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡Ä¡×¤È¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¶ñÂÎÅª¤Ç¡¢¿®¤Ô¤ç¤¦À¤¬Áý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤´ÂÐÌÌ¥¿¥¤¥à¤Ç»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºù°æ¤è¤ê19ºÐ¤âÇ¯¾å¤Î¤¸¤í¤¦¡£¤½¤ÎÉ÷ËÆ¤Ëºù°æ¤Ï»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ïµ×¡¹¤ÎÂÐÌÌ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¾Ð¤¤À¼¤È¤·¤Æ¤âÉÔ¼«Á³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥·¥½¥ó¥Ì¡¦Ä¹Ã«ÀîÇ¦¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê10Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤?¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¥·¥å¥Ã¤È¤·¤Æ¤ë´¶¤¸¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤ÊÇ¯Îðº¹¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤ºù°æ¡£¤¹¤«¤µ¤º¡¢¸«ÆÏ¤±¿Í¤ÎFUMA(¡õTEAM)¤¬¡Ö¤À¤¤¤ÖÂç¿Í¤ÊÊý¤Ç¤¹¤Í¡£¤ª¤¤¤¯¤Ä¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈÀÚ¤ê¹þ¤à¤¬¡¢¤ì¤ó¤¯¤ó¤Ï¡ÖÇ¯Îð¤Ã¤Æ¤¤¤¦³µÇ°¤ò¼Î¤Æ¤¿¡×¤È¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤Ê²óÅú¤Ç¤«¤ï¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤âºù°æ¤Ï¡¢½éÎø¤Î¸½ºß¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤²µ½÷¤ÎÉ½¾ð¤Ç¤ì¤ó¤¯¤ó¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¡¢¡Ö¹â¹»¤ò½Ð¤¿¸å¤Ë¥â¥Ç¥ë¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Öº£¤Ï¾²²°¤µ¤ó¤Î¸å¤í¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤¢¤ë¥«¥Ã¥È¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¤Ê¥ï¡¼¥É¤Ë¤â¿á¤½Ð¤µ¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤ì¤ó¤¯¤ó¤Î¡Ö¤¢¤ì(ºù°æ¤È¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥¹)°ÊÍè¡¢¥¥¹¤ò¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ë¡¢¾×·â¤Î¡Ö¤¨¤Ã!?¡×¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤«¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Êºù°æ¡£¤À¤¬¡¢¡Ö²èÌÌ¤ò»ß¤á¤Æ²èÌÌ¤ÎÆüÆà»Ò¤Ë¥¥¹¤ò¤·¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á°¤¤È¯¸À¤¬½Ð¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤ì¤ó¤¯¤ó¤Ïºù°æ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂÔ¤¿¤º¤·¤ÆÂà¾ì¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
¥¹¥Ñ¥ë¥¿½Î¹Ö»Õ¤È¤ÎºÆ²ñ¡¡(C)Æü¥Æ¥ì
¡û¤Þ¤µ¤«¤Î´¶Æ°¡Ö¤¢¤¢¡¢µã¤¤½¤¦¡Ä¡×
¤³¤ó¤ÊÄ´»Ò¤Ç¡¢¡Ö¾®³Ø¹»¤Î²¼¹»»þ¤ËÁø¤Ã¤¿Ïª½ÐËâ¤«¤é¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤Ð¤µ¤ó¡×¡Ö¾®³Ø¹»¤ÎÄÌ³ØÏ©¤Ç¤è¤¯¸«¤«¤±¤¿¸ñ¤òÂçÎÌ¤Ë»ô¤¦¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¡Ö²ÝÂê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¡È»¦¤¹¤¾!¡É¤È¸À¤¦¥¹¥Ñ¥ë¥¿½Î¹Ö»Õ¡×¡Ö¿ÆÍ§¤Î¤æ¤ê¤Ê¤Á¤ã¤ó¡×¤È¡¢¤¸¤í¤¦¤¬Ê±¤¹¤ëºù°æ¤Î²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤¬¼¡¡¹¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢¤É¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¼«Á³¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤ê¥É¥¥É¥¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡È´¶Æ°¤ÎºÆ²ñ¡É¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò´°¿ë¤¹¤ëºù°æ¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤Î¡ÈË×ÆþÎÏ¡É¤¬ºÇ¹â¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ö°é¤Æ¤Î¿Æ¤Îµ´¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦¾¾ËÜ¤µ¤ó¡×¤È¤ÎºÆ²ñ¤À¡£
¡ÖÊ¹¤¼Î¤Æ¤Ê¤é¤Ì¤¾!¡×¤¬¸ýÊÊ¤Î¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢ºù°æ¤ÈÈ¿¾Ê²ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»×¤¤½Ð¤Î¥Ç¥Ë¡¼¥º¤«¤é¥ê¥â¡¼¥È¤ÇÅÐ¾ì¡£ºÇ¶áºù°æ¤¬½Ð±é¤·¤¿ÉñÂæ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¿¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿!¡×¤È´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤¿¤Û¤«¡¢¡Ö¥«¥á¥é¸«¤Ä¤á¤Æ¤ëÌÜ¤¬Âç¤¤¤¤È¤³¤í¤È¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Âç¹¥¤¡×¡Ö»ä¤«¤é¤ÎºÇ¸å¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤À¤è¡£ºÇ¶á¤ÎÆüÆà»Ò¤Ï¡¢µ±¤¤¹¤®¡×¤Èµ´¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬»þÀÞ¤«¤±¤ëÍ¥¤·¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ºù°æ¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¥°¥Ã¤ÈÍè¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¡¢¤¢¤¢¡¢µã¤¤½¤¦¡Ä¡×¤È¡¢ËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ºù°æ¤Ï¡ÖÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¾ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¸¤í¤¦¤µ¤ó¤´ËÜ¿Í¤¬¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¾¾ËÜ¤µ¤ó¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡Ä¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤ÈÅö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤¤Æ¡Ä¡Ä»×¤¤¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ïºù°æ¤¬¤³¤Î´ë²è¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÈÖÁÈ¤¬¼èºà¤·¤¿ËÜÅö¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤¸¤í¤¦¤¬¼è¤êÆþ¤ì¡¢¾º²Ú¤·¤¿¤³¤È¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡û¹â¹»¤Ç¿ÈÄ¹60cm¿¤Ó¤ë¤Î¤Ï¡ÖÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¡È¥·¥½¥ó¥Ì·à¾ì¡É¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ºù°æ¤Î¸«»ö¤Ê¡ÈË×ÆþÎÏ¡É¤ÇÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤À¤¬¡¢¸«ÆÏ¤±¿Í¤Ç¤¢¤ëFUMA¤Î³èÌö¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£ºù°æ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥¹¤ÎÁê¼ê¡¦¤ì¤ó¤¯¤ó¤¬¡Ö¹â¹»¤Ç60cm¤¯¤é¤¤¿ÈÄ¹¤¬¿¤Ó¤¿¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢60cm¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡×¤È¾×·â¤òÉ½¤·¡¢Ïª½ÐËâ¤«¤é¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤Ð¤µ¤ó¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÌ¾Á°¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ä¡×¤ÈÈ¿±þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Åª³Î¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥·¥½¥ó¥ÌÄ¹Ã«Àî¤Þ¤Ç¤¬¤³¤ÎÀßÄê¤Ë½¾½ç¤ÊÃæ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤ëÍ£°ì¤Î¾ï¼±¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬FUMA¡£¡ØÁ´ÎÏ!Ã¦ÎÏ¥¿¥¤¥à¥º¡Ù(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß·Ý¿Í¤¬Ì³¤á¤ë¤³¤ÎÂç»ö¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¸«»ö¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Î´ã¼±¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡õTEAM¤ÎFUMA¡¡(C)Æü¥Æ¥ì