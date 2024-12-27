Î©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¼ÖÍî²¼¡¡ÅÀ¸¡Ãæ¤Îºî¶È°÷1¿Í»àË´¡¡¿À¸Í»Ô
¡¡¿À¸Í»Ô¤ÎÎ©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¼Ö¤¬Íî²¼¤·¡¢ÅÀ¸¡ºî¶ÈÃæ¤À¤Ã¤¿ºî¶È°÷¤ÎÃËÀ2¿Í¤¬²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡27Æü¸á¸å3»þÈ¾¤´¤í¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤ÎÎ©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡Öºî¶È°÷¤¬ÅÀ¸¡ºî¶ÈÃæ¤ËÉé½ý¤·¤¿¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Î©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤Î¹â¤µÌó8¥á¡¼¥È¥ë¤Î¾ì½ê¤«¤é¾èÍÑ¼Ö¤¬Íî²¼¤·¡¢50Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀºî¶È°÷¤¬²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢µß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢29ºÐ¤ÎÃËÀºî¶È°÷¤âÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡2¿Í¤ÏÎ©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤ÎÄê´üÅÀ¸¡Ãæ¤Ç¡¢¥ê¥â¥³¥ó¤òÁàºî¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¼Ö¤¬Íî²¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡27Æü¸á¸å3»þÈ¾¤´¤í¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤ÎÎ©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¡Öºî¶È°÷¤¬ÅÀ¸¡ºî¶ÈÃæ¤ËÉé½ý¤·¤¿¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Î©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤Î¹â¤µÌó8¥á¡¼¥È¥ë¤Î¾ì½ê¤«¤é¾èÍÑ¼Ö¤¬Íî²¼¤·¡¢50Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀºî¶È°÷¤¬²¼Éß¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢µß½õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢29ºÐ¤ÎÃËÀºî¶È°÷¤âÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡2¿Í¤ÏÎ©ÂÎÃó¼Ö¾ì¤ÎÄê´üÅÀ¸¡Ãæ¤Ç¡¢¥ê¥â¥³¥ó¤òÁàºî¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¼Ö¤¬Íî²¼¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£