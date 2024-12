【DX超合金魂 メカゴジラ 1974】12月28日 発売価格:39,600円

BANDAI SPIRITSは、フィギュア「DX超合金魂 メカゴジラ 1974」を12月28日に発売する。価格は39,600円。

本商品は、映画「ゴジラ対メカゴジラ」より出現50周年を迎えたメカゴジラを「DX超合金魂」で立体化したもの。全高270mmの超合金製ボディにLEDと音声ICを内蔵し、メカゴジラの多彩な機能を音と光で再現。頭部と尻尾を差し替えることで「飛行形態」も再現することができる。

頭部は360度の回転が可能で、頭部をどの向きにしても両目は同様に発光する。映画の名シーンである「前後同時攻撃」を再現できる。全身の関節部が可動し、両脚の特徴的なジャバラ状関節も個々の節が別パーツで再現されている。

胸部ハッチの内部には「クロスアタックビーム」発射装置が再現され、背びれスイッチでハッチが開き、連動してLEDが発光し「クロスアタックビーム」サウンドが鳴る。

手首のスイッチ操作によるスプリングアクションで手のひらがカシャッと横向きになり、背びれのスイッチで「フィンガーミサイル」発射音を鳴らすことができる。

また、メカゴジラの「玉泉洞秘密基地」にあった設置台をイメージしたディスプレイベースも付属する。

【セット内容】

・本体

・飛行モード用頭部

・飛行モード用尻尾

・ディスプレイベース一式

TM & (C) TOHO CO., LTD.

※発売日は流通により前後する場合があります。