【一番くじ 勝利の女神:NIKKE CHAPTER4】12月28日 順次発売価格:1回850円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ 勝利の女神:NIKKE CHAPTER4」を12月28日より順次発売する。価格は1回850円。

本商品は、スマホゲーム「勝利の女神:NIKKE」に登場するキャラクターをモチーフにした一番くじ。A賞とB賞は、「レッドフード」、「紅蓮」のフィギュアが一番くじに初登場する。C賞は、「シンデレラ」の描きおろしイラストを使用したA2サイズの「キャンバス地タペストリー」となっている。

その他に、アクリルスタンドやクリアポスター、表裏どちらからでもイラストが楽しめる両面アクリルスタンドなどがラインナップしている。

ラストワン賞は、「A賞 レッドフード フィギュア」のラストワン仕様で髪の毛はバーストスキルをイメージしたオリジナル塗装となっている。

「一番くじ 勝利の女神:NIKKE CHAPTER4」ラインナップ

【各等賞一覧】

A賞:レッドフード フィギュア

B賞:紅蓮 フィギュア

C賞:キャンバス地タペストリー

D賞:バストアップアクリルボード

E賞:アクリルスタンド

F賞:クリアポスター

G賞:ラバーコースター

H賞:両面バトルアクリルスタンド ONE

I賞:両面バトルアクリルスタンド TWO

J賞:両面バトルアクリルスタンド THREE

ラストワン賞:レッドフード フィギュア ラストワンver.

ダブルチャンスキャンペーン:レッドフード フィギュア ラストワンver.

ダブルチャンスキャンペーン

期間:発売日~2025年3月末日

ラストワン賞と同一の賞品が当たるダブルチャンスキャンペーンが開催される。全1種類で、当選数は30個。

(C)SHIFT UP CORP.

※発売日は流通により前後する場合があります。