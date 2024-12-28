【モスバーガー×TVアニメ「ONE PIECE」：「2025 モス福袋」】12月28日 発売価格：5,000円

モスバーガーを展開するモスフードサービスは、TVアニメ「ONE PIECE」とコラボレーションした「2025 モス福袋」を12月28日から全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）にて数量限定で販売する。価格は5,000円。

本コラボ福袋は、「宝のような時間へ。」をテーマにした、アニメ「ONE PIECE」とコラボレーションしたグッズと、販売額相当の“お食事補助券”が入ったお得なセット。コラボグッズは、モスバーガーのロゴとアニメ「ONE PIECE」のキャラクターなどが描かれた特別な仕様となっている。「お食事補助券※5,000円相当（500円×10枚綴り）」も一緒に、オリジナルデザインの専用袋に入れて提供される。

「モスバーガー×TVアニメ『ONE PIECE』：『2025 モス福袋』」セット内容

「2025 モス福袋」のオリジナルグッズは、トレーディングカードゲームのモスバーガーオリジナルイラスト「ONE PIECE カードゲーム」を1種・1枚をはじめ、外出時にも適した約400mlサイズの「チョッパーの帽子付きボトル」、ポテトやナゲットを、手を汚さず楽しめる「ゴムゴムの手スナックトング」、手触りの良いジャガード仕様の「オリジナルハンドタオル」、麦わらの一味をデザインしたオリジナル「A4 クリアファイル」の5アイテム。「2025 モス福袋」でしか手に入らないアイテムと、販売価格相当の「お食事補助券」が入っている。

（1）モスバーガーオリジナルイラスト「ONE PIECEカードゲーム」（1枚・1種）

素材：紙

（2）チョッパーの帽子付きボトル

サイズ：約400ml

素材：ボトル ポリカーボネート、蓋 ABS、ポリプロピレン、シリコーン樹脂

（3）ゴムゴムの手 スナックトング

サイズ：ケース 約5×14cm（直径×縦）、トング 約長さ12cm

素材：ケース ABS、トング ポリプロピレン、シリコーン樹脂

（4）オリジナルハンドタオル

サイズ：約25×25cm（縦×横）

素材：綿100%

（5）A4クリアファイル

サイズ：約22×31cm（縦×横）

素材：ポリプロピレン

（6）お食事補助券

・5,000円分（500円×10枚綴り）

※有効期限は2025年3月末まで。

「モスバーガー×TVアニメ『ONE PIECE』：『2025 モス福袋』」

価格：5,000円

※数量限定。販売は1人5個まで

販売開始日：12月28日

※なくなり次第終了。販売期間は店舗により異なる。

販売店舗：全国のモスバーガー店舗（一部店舗除く）

【受取期間】

・第1弾 12月28日～12月29日

・第2弾 12月30日～2025年1月13日

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション