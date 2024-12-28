「LoL」高校生日本一が決まる！ 第2回 NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権「LoL」部門決勝は本日開催
12月28日 開催
NASEF JAPANは、「第2回 NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権」において、「リーグ・オブ・レジェンド」部門のオフライン全国決勝大会を12月28日に品川プリンスホテル Club eXで開催する。
「NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権」は、日本国内に在住する高校生・定時制高校生・高等専門学校生（3年生まで）・通信制高等学校生が参加できる全国規模のeスポーツ大会。
オフラインでの全国決勝大会は、「リーグ・オブ・レジェンド」部門と「VALORANT」部門のみとなる。「VALORANT」部門は12月29日に開催。
「リーグ・オブ・レジェンド」部門 全国決勝大会
開催日：12月28日（土）
開場：10時30分 予定
試合開始：11時 予定
オフライン全国決勝会場
品川プリンスホテル Club eX
クラブエックス 品川プリンスホテル アネックスタワー 3F
〒108-8611 東京都港区高輪 4-10-30
※イベントに関する会場へのお問い合わせはご遠慮ください。
オンライン配信について
全国決勝は大会公式YouTube、大会公式Twitch、大会公式Xにて、無料ライブ配信が行なわれる。
12月28日（土）
11時 試合／配信開始
18時20分 試合／配信終了（表彰含む）
大会公式チャンネル URL
□YouTubeのページ
□Twitchのページ
□公式Xのページ
トーナメント表
出演者（敬称略）
・総合 MC：OooDa
・実況：eyes
・解説：Revol
・アナリスト：Recruit
応援リーダー
「リーグ・オブ・レジェンド」部門の応援リーダーはしゃるる氏。
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