【「第2回 NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権」全国決勝大会「リーグ・オブ・レジェンド」部門】12月28日 開催

NASEF JAPANは、「第2回 NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権」において、「リーグ・オブ・レジェンド」部門のオフライン全国決勝大会を12月28日に品川プリンスホテル Club eXで開催する。

「NASEF JAPAN 全日本高校eスポーツ選手権」は、日本国内に在住する高校生・定時制高校生・高等専門学校生(3年生まで)・通信制高等学校生が参加できる全国規模のeスポーツ大会。

オフラインでの全国決勝大会は、「リーグ・オブ・レジェンド」部門と「VALORANT」部門のみとなる。「VALORANT」部門は12月29日に開催。

「リーグ・オブ・レジェンド」部門 全国決勝大会

開催日:12月28日(土)

開場:10時30分 予定

試合開始:11時 予定

オフライン全国決勝会場

品川プリンスホテル Club eX

クラブエックス 品川プリンスホテル アネックスタワー 3F

〒108-8611 東京都港区高輪 4-10-30

※イベントに関する会場へのお問い合わせはご遠慮ください。

オンライン配信について

全国決勝は大会公式YouTube、大会公式Twitch、大会公式Xにて、無料ライブ配信が行なわれる。

12月28日(土)

11時 試合/配信開始

18時20分 試合/配信終了(表彰含む)

大会公式チャンネル URL

□YouTubeのページ

□Twitchのページ

□公式Xのページ

トーナメント表

出演者(敬称略)

・総合 MC:OooDa

・実況:eyes

・解説:Revol

・アナリスト:Recruit

応援リーダー

「リーグ・オブ・レジェンド」部門の応援リーダーはしゃるる氏。

(C)2024 Riot Games, Inc. League of Legends and any associated logos, are trademarks, service marks, and/or registered trademarks of Riot Games, Inc. Used With Permission.