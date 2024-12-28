１９０８年：日本が朝鮮収奪を目的に東洋拓殖株式会社を設立



１９２１年：独立運動家の李承晩（イ・スンマン）、徐載弼（ソ・ジェピル）らがワシントン軍縮会議に朝鮮独立請願書を提出



１９２７年：朝鮮総督府が朝鮮土地改良令を公布



１９８９年：ユーゴスラビアと国交樹立



１９９０年：中央気象台が気象庁に昇格



２０００年：韓国と米国が１０年ぶりに在韓米軍地位協定（ＳＯＦＡ）を改定



２００７年：南北が黄海平和協力特別地帯推進委員会の初会議を北朝鮮・開城で開催



２０１１年：北朝鮮が金正日（キム・ジョンイル）総書記（１２月１７日死去）の告別式挙行



２０１５年：日本政府と旧日本軍慰安婦問題の「最終的かつ不可逆的な解決」で合意

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