BMSG、成長の軌跡と設立5周年へ向けた決意を示す特別TVCMをオンエア＆公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■BMSGオフィシャルYouTubeにてTVCMの尺に収まらない映像を含めた60秒バージョンを公開!

アーティスト/プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOを務め、BE:FIRSTやMAZZELなど23名のアーティストが所属するマネジメント/レーベル・BMSGは12月27日、BMSGの成長の軌跡と設立5周年に向けた決意を示す特別CM「BMSG Road to 5th ANNIVERSARY」を一夜限りで放送。

同日、BMSGオフィシャルYouTubeにてTVCMの尺に収まらない映像を含めた60秒バージョンを公開した。

■『BMSG Road to 5th ANNIVERSARY』 ※原文ママ

私たちBMSGは、2025年に設立5周年という一つの節目を迎えるにあたり、このメモリアルイヤーを共に迎えるすべての皆さまへ、改めてBMSGの成長の軌跡と未来への決意を伝えたいという思いから、特別CM『BMSG Road to 5th ANNIVERSARY』を制作しました。BMSGのはじまりとも言える、SKY-HIが2020年9月に自身の実家にて開催した”実家ワンマン”映像から始まり、2024年にBMSGが構えた自社ビルの壁画で終わる流れの中で、創設から現在に至る急成長の様子を表現しています。

BMSGは「才能を殺さないために。」というスローガンのもと、2020年9月18日にラッパー・SKY-HI(日高光啓)が発起人及び代表取締役CEOとして設立しました。自身の実家にて開催したオンラインライブ”#SKYHI実家ワンマン”にて、BMSGの設立と第一弾アーティストとしてのラッパー・Novel Coreとの契約、さらには2021年デビュー予定のボーイズグループのオーディション開催を発表しました。

このボーイズグループオーディション「THE FIRST」から誕生したのが、7人組ダンス&ボーカルグループ・BE:FIRST。

2022年には、Aile The Shota、edhiii boiという2名のソロアーティストがデビューしました。

2023年には、BMSG2つ目のボーイズグループ結成へ向けたオーディションプログラム「MISSIONx2」からMAZZELが誕生。

同年、シンガー・REIKOもデビューしました。

2024年には、より多くの才能を開花させるため、ラッパー/シンガーのちゃんみなをプロデューサーに迎え、BMSG初のガールズグループ結成へ向けたオーディション「No No Girls」を始動。

そして来る2025年には、BMSG3つ目のボーイズグループ結成へ向けたオーディション『THE LAST PIECE』を始動。「THE FIRST」に参加したBMSG TRAINEEのRUIとTAIKI、「MISSIONx2」に参加したBMSG TRAINEEのKANONが参加し、実家ワンマンに始まった“BMSG第1期”を完成させる最後のピースとなるプロジェクトが立ち上がります。

『BMSG Road to 5th ANNIVERSARY』は、BMSGのこれまでの道のりを大切にしながらこれからの挑戦に向かう決意を示す特別なメッセージです。このCMが、BMSGを支えてくださる皆さまにとって、共に歩んできた道を振り返り、BMSGのこれからにさらにご期待いただくきっかけとなることを願っています。

■「株式会社BMSG SKY-HIが語る採用の話」採用ページで公開中

5周年を迎える2025年のBMSGは、開催中のガールズグループオーディション『No No Girls』からのガールズグループデビューや、3つ目のボーイズグループ結成へ向けたオーディション『THE LAST PIECE』の開催、デビューに留まらない、数々の挑戦のために採用を強化中。

採用ページでは「SKY-HIの採用の話」が公開されているので、採用希望者はぜひチェックしよう。

■会社概要

「才能を殺さないために。」

株式会社BMSGは、日本の音楽業界を根本からアップデートし、持続可能な音楽ビジネスをグローバルで展開することを目指すスタートアップ企業。ラッパー、トラックメイカー、プロデューサーなど自らもアーティストとして活動するSKY-HIが2020年に独立して起業。

音楽事務所/レーベルとしてはもちろん、オーディション(『THE FIRST』『MISSIONx2』『No No Girls』)の企画・制作や幾多のダンス&ボーカルグループが垣根を越えて日本から世界に発信するプロジェクト『D.U.N.K.-DANCE UNIVERSE NEVER KILLED-』、オンラインサロン「B-Town」の運営など音楽を軸に多角的に事業を展開。

従来のCDビジネスに変わるあらたな仕組みの模索やCD製造におけるプラスチック使用量の削減など、SDGs観点の取り組みも行う。

THE LAST PIECE OFFICIAL SITE

https://thelastpiece.audition-bmsg.tokyo/

採用ページ

https://bmsg.tokyo/recruit/

BMSG OFFICIAL SITE

https://bmsg.tokyo/