垂れたポーズに癒される『たれぱんだ』が荷物や郵便の差出人を教えてくれる「San-X レジェンドキャラクター 住所印コレクション」 に登場。文字を入れずにフレームスタンプでも使える。『たれぱんだ』は、独特のたれたポーズとゆるやかな動きが特徴のキャラクター。平均時速2.75m/hで転がって移動し、気がつくとそばにいる。1998年にデビューし、人気を博した『サンエックス』のレジェンドキャラクターだ。

今回紹介するのは、「San-X レジェンドキャラクター 住所印コレクション(たれぱんだver.)」。たれぱんだ独特の垂れたポーズに癒されることまちがいなしの、オーダーメイドの住所印だ。選べるデザインは横書きレイアウト・縦書きレイアウト各3種類の6種類から選べる。フォントはかわいいたれぱんだのイラストと相性のいい丸ゴシック体になっている。文字を入れずに空欄で作れば、かわいいたれぱんだ入りのフレームスタンプとして使用できる。付箋やノートにポン! と押すだけでこのかわいさ! 空欄部分にメッセージが書き込める。スタンプインクを付けて使うゴム印タイプは、印面サイズ約68×21ミリ、台木サイズ約72×24ミリ。インク内蔵式で連続してポンポン押せるセルフインクタイプは、印面サイズ約68×21ミリとなります。本体カラーはお好みにあわせて7色から選べる(インク色は黒)。また「たれぱんだ」の垂れたポーズにほっこり癒されるオリジナルのケース入りなのもうれしい。かつて一世を風靡した懐かしのキャラクター「たれぱんだ」が、ポン! と押すたびによみがえる「San-X レジェンドキャラクター 住所印コレクション(たれぱんだver.)」。気がつくとそばにいる「たれぱんだ」がポンと押せるハンコは、用がないときでもつい連打したくなってしまいそうだ。(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.