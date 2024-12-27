松田聖子の名曲「瑠璃色の地球」を、wotaku (ボカロP) × 梓川、SHIKI（シンガー）がリバイバル
■「瑠璃色の地球」は、「夜明けの来ない夜はない」と勇気づけ背中を押すメッセージソング！
日本が誇る名曲を再構築する“リバイバル”音楽プロジェクト『Newtro』（ニュートロ）が、第26弾楽曲「瑠璃色の地球」 × wotaku feat.梓川,SHIKIのMVを公開。
松田聖子が1986年にリリースしたアルバム『SUPREME』に収録されている「瑠璃色の地球」は、「夜明けの来ない夜はない」と勇気づけ背中を押すメッセージソング。アルバム収録曲にもかかわらず、ファンの間で人気が高く、2020年7月にはセルフカバー「瑠璃色の地球2020」も配信リリースされている。
この楽曲を、ボカロPのwotaku によるアレンジで、ボーカルに梓川とSHIKIのふたりを招いて招いて再構築。MVのイラストはminaが手掛けた。
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