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27日午後9時48分ごろ、北海道、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は千島列島で、震源の深さはおよそ160km、地震の規模を示すマグニチュードは6.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、北海道の標茶町、標津町、別海町、それに根室市、岩手県の盛岡市です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□北海道
標茶町　標津町　別海町
根室市

□岩手県
盛岡市

■震度1
□北海道
釧路市　釧路町　厚岸町
浜中町　鶴居村　白糠町
羅臼町　函館市　美幌町
白老町　むかわ町　新ひだか町
浦河町　様似町　浦幌町
十勝大樹町　広尾町　弟子屈町

□岩手県
八幡平市

□青森県
平内町　外ヶ浜町　八戸市
三沢市　七戸町　六戸町
横浜町　東北町　六ヶ所村
おいらせ町　三戸町　五戸町
青森南部町　階上町　むつ市
東通村

□宮城県
登米市　栗原市　宮城美里町
石巻市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。