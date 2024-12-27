北海道、岩手県で最大震度2の地震 北海道・標茶町、標津町、別海町、根室市、岩手県・盛岡市
27日午後9時48分ごろ、北海道、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は千島列島で、震源の深さはおよそ160km、地震の規模を示すマグニチュードは6.7と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、北海道の標茶町、標津町、別海町、それに根室市、岩手県の盛岡市です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□北海道
標茶町 標津町 別海町
根室市
盛岡市
■震度1
□北海道
釧路市 釧路町 厚岸町
浜中町 鶴居村 白糠町
羅臼町 函館市 美幌町
白老町 むかわ町 新ひだか町
浦河町 様似町 浦幌町
十勝大樹町 広尾町 弟子屈町
□岩手県
八幡平市
□青森県
平内町 外ヶ浜町 八戸市
三沢市 七戸町 六戸町
横浜町 東北町 六ヶ所村
おいらせ町 三戸町 五戸町
青森南部町 階上町 むつ市
東通村
□宮城県
登米市 栗原市 宮城美里町
石巻市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。