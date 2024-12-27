2Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¤Î¡ÖÊ¡²¬Äº¾åÂÐ·è¡×¤Ë¸½¼ÂÌ£¡¡Ï¢ÇÆ¤ØÊ¡²¬Âè°ì¤Ï¶ìÆ®¾è¤ê±Û¤¨¥ê¥Ù¥ó¥¸¡¡Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤Ï£±Q¤«¤é¼çÆ³¸¢
¡¡2Ç¯Ï¢Â³3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ëÃË»Ò¤Î¡ÖÊ¡²¬Äº¾å·èÀï¡×¤Î²ÄÇ½À¤¬¤Þ¤¿°ì¤Ä¹â¤Þ¤Ã¤¿¡£Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Ê¡²¬Âè°ì¤Ï¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç2Âç²ñÁ°¤Î²¦¼Ô¡¦³«»Ö¹ñºÝ¤È¤ÎÀÜÀï¤Ë¾¡Íø¡£ºòÇ¯Âç²ñ·è¾¡¤Ç¶ìÇÕ¤ò¤Ê¤á¡¢3Âç²ñ¤Ö¤ê¤ÎÄºÅÀ¤òÁÀ¤¦Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤ÏÈ¬²¦»Ò³Ø±àÈ¬²¦»Ò¤ò²¼¤·¤Æ4¶¯Æþ¤ê¤À¡£
¡¡Ê¡²¬Âè°ì¤Ï°ì»þ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤ÎÅ¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¤¬¡¢Ç´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤Ç¤·¤Î¤¤¤À¡£¶ìÆ®¤ÎËö¤ÎÇòÀ±¤Ë°æ¼ê¸ý¹§´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤è¤¯²æËý¤Ç¤¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÃ¯¤â¸òÂå¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£È¬ÅÄÞæ¿Î¼ç¾¡Ê3Ç¯¡Ë¤ä±§ÅÄ¥¶¥¤¥ª¥ó¡ÊÆ±¡Ë¤é¥¹¥¿¥á¥ó5¿Í¤¬40Ê¬¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡1ÅÀº¹¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¤¤¿ºÇ½ª¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡ÊQ¡Ë¥é¥¹¥ÈÌó4Ê¬¤«¤é¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î·ø¼éÂ®¹¶¤ÇÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£11·î¤ÎÂÐÀï¤ÇÂçÇÔ¤·¤¿Áê¼ê¤Ø¤ÎÀã¿«¤Ë¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿20ÆÀÅÀ¤Ç¹×¸¥¤·¤¿±§ÅÄ¤Ï¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤Ï½Ð¤»¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤ÏÂè1Q¤«¤é¹¶Àª¤ò»Å³Ý¤±¤Æ¼çÆ³¸¢¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢´í¤Ê¤²¤Ê¤¯»î¹ç¤ò±¿¤ó¤À¡£Í¯ÀîÍµÅÍ¡Ê3Ç¯¡Ë¤Ï¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î23ÆÀÅÀ¤Ç¤±¤ó°ú¡£ÊÒÊ÷ÁïÂÀ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁ°È¾»þ¤Ë²ÃÅÀ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ´é¤À¡£ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢Î¾Íº¤ÏÄºÅÀ¤Þ¤Ç¤¢¤È2¾¡¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£