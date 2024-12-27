◆＜ヒトリエ Freaky Friendship Tour 2025＞2025年3月16日（日） 宮城・仙台MACANA 15:30 / 16:003月21日（金） 栃木・HEAVEN'S ROCK Utsunomiya VJ-2 18:30 / 19:003月23日（日） 埼玉・HEAVEN'S ROCK さいたま新都心VJ-3 15:30 / 16:003月30日（日） 福岡・DRUM Be-1 15:30 / 16:004月13日（日） 石川・金沢AZ 15:30 / 16:004月27日（日） 北海道・ベッシーホール 15:30 / 16:005月5日（月・祝） 奈良・NEVER LAND 15:30 / 16:005月6日（火・祝） 大阪・BIGCAT 15:15 / 16:005月10日（土） 滋賀・B-FLAT 16:30 / 17:005月11日（日） 愛知・名古屋CLUB QUATTRO 15:30 / 16:005月16日（金） 広島・SIX ONE Live STAR 18:30 / 19:005月18日（日） 香川・高松DiME 15:30 / 16:006月22日（日） 東京・EX THEATER ROPPONGI 16:00 / 17:00チケット料金：スタンディング \5,000（税込／ドリンク代別）※6月22日東京公演：アリーナ立見 \5,000（税込／ドリンク代別）、スタンド指定席 \5,500（税込／ドリンク代別）［オフィシャル2次先行予約］申込受付：2025年1月13日（月･祝）23:59までhttps://eplus.jp/hitorie/◆シノダ（ヒトリエ）＜47都道府県弾き語りツアー シノ鉄48本目『終電』＞日程：2025年1月22日（水）OPEN 18:15 / START 19:00会場：東京・下北沢Shangri-Laチケット料金：自由席 \4,500（税込／ドリンク代別）※会場及び時間の都合上、サイン会の実施はございません。◆＜HITORIE 10-NEN-SAI FINALE TOUR＞※チケットSOLDOUT2025年1月11日（土）愛知・名古屋 CLUB QUATTRO OPEN 16:30 / START 17:002025年1月12日（日）大阪・梅田 CLUB QUATTRO OPEN 15:30 / START 16:002025年1月19日（日）東京・Zepp Shinjuku OPEN 16:00 / START 17:00◆シノダ（ヒトリエ）＜47都道府県弾き語りツアー「シノ鉄」＞※終了公演は除く日程：2024年12月28日（土）OPEN 16:30 / START 17:00会場：富山Soul Power※チケットSOLDOUT

リリース情報



▲初回生産限定盤ジャケット画像 ▲初回生産限定盤ジャケット画像

▲通常盤ジャケット画像 ▲通常盤ジャケット画像

◆ニューシングル「NOTOK」発売中・完全生産限定盤（CD+ピンバッジ2個+アクリルキーホルダー）AICL-4634〜4635 \5,500（税込）・通常盤[CD] AICL-4636 \1,320（税込）「NOTOK」CD購入：https://smar.lnk.to/1HaF3r［収録曲］M1. NOTOK【wowakaボーカル】M2. ワールズエンド・ダンスホールM3. テノヒラM4. daybreak seeker◆ニューアルバム『Friend Chord』2025年1月22日（水）リリース・初回生産限定盤（BD+CD）AICL-4680〜4681 \8,800（税込）・通常盤（CD）AICL-4682 \3,300（税込）［収録曲］M1. 耽美歌M2. ジャガーノートM3. Quadrilateral VaseM4. ネバーアンダースタンドM5. 月をみるたび想い人M6. ShadowprayM7. NOTOK（Album version）M8. オン・ザ・フロントラインM9. おやすみなさいM10. ブルースプリングパンク［特典映像］※初回生産限定盤のみ＜HITORI-ESCAPE 2024 10-NEN-SAI〜日比谷超絶野音〜＞2024年9月15日（日）＠日比谷公園大音楽堂M1. SisterJudyM2. モンタージュガールM3. トーキーダンスM4. curved edgeM5. 3分29秒M6. 風、花M7. オン・ザ・フロントラインM8. SLEEPWALKM9. Selfy charmM10. モノカラーM11. テノヒラM12. ワンミーツハーM13. 踊るマネキン、唄う阿呆M14. ジャガーノートM15. アンノウン・マザーグースM16. カラノワレモノM17. イメージM18. ステレオジュブナイルEN1. センスレス・ワンダーEN2. NOTOKEN3. ハイゲイン『Friend Chord』CD予約：https://smar.lnk.to/jA40jM