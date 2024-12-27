ヒトリエ、ニューアルバム『Friend Chord』ジャケット写真＋新アーティスト写真解禁
ヒトリエが、2025年1月22日にリリースする10周年記念アルバム、『Friend Chord』のジャケット写真を公開した。
◆ヒトリエ 画像
意味深な英文で埋め尽くされた鮮やかなブルーのジャケット写真は、『オン・ザ・フロントライン / センスレス・ワンダー〔ReREC〕』に続き一ノ瀬雄太氏がアートワークを務め、ヒトリエの作品群の中でもひと際目を引くデザインとなっている。
▲『Friend Chord』通常盤ジャケット画像
また、西槇太一氏によるフィルム写真を組み合わせたユニークな新アーティスト写真も公開となった。
ライブ情報
2025年
3月16日（日） 宮城・仙台MACANA 15:30 / 16:00
3月21日（金） 栃木・HEAVEN'S ROCK Utsunomiya VJ-2 18:30 / 19:00
3月23日（日） 埼玉・HEAVEN'S ROCK さいたま新都心VJ-3 15:30 / 16:00
3月30日（日） 福岡・DRUM Be-1 15:30 / 16:00
4月13日（日） 石川・金沢AZ 15:30 / 16:00
4月27日（日） 北海道・ベッシーホール 15:30 / 16:00
5月5日（月・祝） 奈良・NEVER LAND 15:30 / 16:00
5月6日（火・祝） 大阪・BIGCAT 15:15 / 16:00
5月10日（土） 滋賀・B-FLAT 16:30 / 17:00
5月11日（日） 愛知・名古屋CLUB QUATTRO 15:30 / 16:00
5月16日（金） 広島・SIX ONE Live STAR 18:30 / 19:00
5月18日（日） 香川・高松DiME 15:30 / 16:00
6月22日（日） 東京・EX THEATER ROPPONGI 16:00 / 17:00
チケット料金：スタンディング \5,000（税込／ドリンク代別）
※6月22日東京公演：アリーナ立見 \5,000（税込／ドリンク代別）、スタンド指定席 \5,500（税込／ドリンク代別）
［オフィシャル2次先行予約］
申込受付：2025年1月13日（月･祝）23:59まで
https://eplus.jp/hitorie/
◆シノダ（ヒトリエ）＜47都道府県弾き語りツアー シノ鉄48本目『終電』＞
日程：2025年1月22日（水）OPEN 18:15 / START 19:00
会場：東京・下北沢Shangri-La
チケット料金：自由席 \4,500（税込／ドリンク代別）
※会場及び時間の都合上、サイン会の実施はございません。
◆＜HITORIE 10-NEN-SAI FINALE TOUR＞※チケットSOLDOUT
2025年1月11日（土）愛知・名古屋 CLUB QUATTRO OPEN 16:30 / START 17:00
2025年1月12日（日）大阪・梅田 CLUB QUATTRO OPEN 15:30 / START 16:00
2025年1月19日（日）東京・Zepp Shinjuku OPEN 16:00 / START 17:00
◆シノダ（ヒトリエ）＜47都道府県弾き語りツアー「シノ鉄」＞※終了公演は除く
日程：2024年12月28日（土）OPEN 16:30 / START 17:00
会場：富山Soul Power
※チケットSOLDOUT
リリース情報
・完全生産限定盤（CD+ピンバッジ2個+アクリルキーホルダー）AICL-4634〜4635 \5,500（税込）
・通常盤[CD] AICL-4636 \1,320（税込）
「NOTOK」CD購入：https://smar.lnk.to/1HaF3r
［収録曲］
M1. NOTOK【wowakaボーカル】
M2. ワールズエンド・ダンスホール
M3. テノヒラ
M4. daybreak seeker
◆ニューアルバム『Friend Chord』
2025年1月22日（水）リリース
・初回生産限定盤（BD+CD）AICL-4680〜4681 \8,800（税込）
・通常盤（CD）AICL-4682 \3,300（税込）
［収録曲］
M1. 耽美歌
M2. ジャガーノート
M3. Quadrilateral Vase
M4. ネバーアンダースタンド
M5. 月をみるたび想い人
M6. Shadowpray
M7. NOTOK（Album version）
M8. オン・ザ・フロントライン
M9. おやすみなさい
M10. ブルースプリングパンク
［特典映像］※初回生産限定盤のみ
＜HITORI-ESCAPE 2024 10-NEN-SAI〜日比谷超絶野音〜＞
2024年9月15日（日）＠日比谷公園大音楽堂
M1. SisterJudy
M2. モンタージュガール
M3. トーキーダンス
M4. curved edge
M5. 3分29秒
M6. 風、花
M7. オン・ザ・フロントライン
M8. SLEEPWALK
M9. Selfy charm
M10. モノカラー
M11. テノヒラ
M12. ワンミーツハー
M13. 踊るマネキン、唄う阿呆
M14. ジャガーノート
M15. アンノウン・マザーグース
M16. カラノワレモノ
M17. イメージ
M18. ステレオジュブナイル
EN1. センスレス・ワンダー
EN2. NOTOK
EN3. ハイゲイン
『Friend Chord』CD予約：https://smar.lnk.to/jA40jM
▲初回生産限定盤ジャケット画像
▲通常盤ジャケット画像
関連リンク
◆ヒトリエ オフィシャルX
◆ヒトリエ オフィシャルInstagram