BUCK-TICKが、2025年2月21日(金)から3月9日(日)まで、新宿シアターマーキュリー（新宿マルイ本館8階）で＜BUCK-TICK展2025＞を開催する。

「BUCK-TICK展2025」のメインヴィジュアルを世界的巨匠である横尾忠則が制作。これまで発売してきた作品のジャケットの数々、ツアーで実際に着用した衣装、使用した楽器などの展示。本展示会用に編集された没入映像の上映。メンバーの楽屋の再現。新進気鋭のダンボール影アーティストである黒主厳太によるメンバーの影絵等など。デビュー35周年を中心に、2024年12月29日に行われる日本武道館公演＜ナイショの薔薇の下＞まで、バンドの軌跡が体感できる展示会となる。また、開催を記念してオリジナルグッズの販売もある。

新たに4人体制となったBUCK-TICKは、アルバム『スブロサ SUBROSA』を12月4日に発売。年内は、12月29日に、現体制で初となる、年末恒例の日本武道館公演を行う。そして、2025年4月よりアルバムを携えた全国ライヴハウスツアー＜BUCK-TICK TOUR 2025 スブロサ SUBROSA＞の開催が決定している。本アルバムの購入者対象としたチケット先行抽選予約の受付も行っている。

ライブ・イベント情報

＜BUCK-TICK展2025＞

開催日程：2025年2月21日(金)〜3月9日(日)
場所：新宿シアターマーキュリー（新宿マルイ本館8階）
開館時間： 11:30〜21:05（最終入館20:15）
チケット料金：前売4,000円（税込）
[W会員チケット先行予約]
2024年12月27日（金）20:00〜2025年1月7日（火）23:59
[FISH TANK/LOVE & MEDIA PORTABLE会員チケット先行予約]
2025年1月17日（金）12:00〜2025年1月26日（日）23:59
・一般発売日：2025年２月12日（水）
お問い合わせ：（株）Style Agent MAIL: info@style-agent.jp
主催：BANKER L.T.D
企画制作・運営：BUCK-TICK展2025プロジェクト
[BANKER L.T.D/ Style Agent,Ltd./ Shimizu Octo/ CHANGE ViSiON, Ltd.]
詳細はこちら
URL: https://buck-tick.com/feature/ss_exhibition_2025

リリース情報

New Album『スブロサ SUBROSA』

2024年12月4日（水）発売
●完全生産限定盤A (SHM-CD+Blu-ray) / VIZL-2394 / ￥6,050（税込）
●完全生産限定盤B (SHM-CD+DVD) / VIZL-2395 / ￥5,500（税込）
●通常盤 (SHM-CD) / VICL-70283 / ￥3,300（税込）

[完全生産限定盤A/B共通仕様]
◎ボーナスディスクが付属したスペシャルパッケージ仕様
◎ボーナスディスクには映像コンテンツを収録したディスク (Blu-ray/DVD) を付属
＜映像収録内容＞
・『スブロサ SUBROSA』 INTERVIEW

[完全生産限定盤・通常盤 共通仕様]
◎すべてのCDプレーヤーで再生できる高品質CD「SHM-CD」を採用◎アルバム&シングル「雷神 風神 - レゾナンス」2作購入者対象応募シリアルナンバー封入
[応募期限：2025年2月7日(金)23:59応募登録分まで有効]
◎SHM-CD / Blu-ray・DVD (完全生産限定盤付属)の収録内容をスマホで簡単再生できるプレイパス®対応
[有効期限 : 2025年12月31日(水)まで]

●完全生産限定カセットテープ (2本組) / VITL-65860〜65861 / ￥4,400（税込）
◎アルバム&シングル「雷神 風神 - レゾナンス」2作購入者対象応募シリアルナンバー封入
[応募期限：2025年2月7日(金)23:59応募登録分まで有効]
◎カセットテープの収録内容をスマホで簡単再生できるプレイパス対応
[有効期限 : 2025年12月31日(水)まで]

●完全生産限定アナログ盤 (3枚組) / VIJL-60348〜60350 / ￥12,100（税込）
アナログ発売日：2025年1月29日(水)
◎オリジナルアルバム全3枚組LP、180g重量盤
◎オリジナルポスター封入
◎アルバム&シングル「雷神 風神 - レゾナンス」2作購入者対象応募シリアルナンバー封入
[応募期限：2025年2月7日(金)23:59応募登録分まで有効]
◎アナログレコードの収録内容をスマホで簡単再生できるプレイパス対応
[有効期限 : 2026年1月31日(土)まで]

01. 百万那由多ノ塵SCUM
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
02. スブロサ SUBROSA
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
03. 夢遊猫 SLEEP WALK
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
04. From Now On
[作詞: 星野英彦 /作曲: 星野英彦]
05. Rezisto
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
06. 神経質な階段
[作曲: 今井寿]
07. 雷神 風神 - レゾナンス #rising
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
08. 冥王星で死ね
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
09. 遊星通信
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
10. paradeno mori
[作詞: 星野英彦 / 作曲: 星野英彦]
11. ストレリチア
[作曲: 今井寿]
12. 絶望という名の君へ
[作詞: 今井寿 / 作曲: 星野英彦]
13. TIKI TIKI BOOM
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
14. プシュケー - PSYCHE -
[作詞: 今井寿 / 作曲: 星野英彦]
15. ガブリエルのラッパ
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
16. 海月
[作曲: 今井寿]
17. 黄昏のハウリング
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]

ご予約・ご購入はこちら
完全生産限定盤A (SHM-CD+Blu-ray)
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2394.html
完全生産限定盤B (SHM-CD+DVD)
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2395.html
通常盤 (SHM-CD)
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-70283.html
完全生産限定カセットテープ
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VITL-65860.html
完全生産限定アナログ盤
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIJL-60348.html
VICTOR ONLINE STORE 数量限定セット
完全生産限定盤A+オリジナルTシャツ / VOSF-13246 / ￥9,900（税込）
完全生産限定盤B+オリジナルTシャツ / VOSF-13247 / ￥9,350（税込）
通常盤+オリジナルTシャツ / VOSF-13248 / ￥7,150（税込）
※VICTOR ONLINE STORE数量限定の受注生産販売となります。
※CD (完全生産限定盤A/B・通常盤)にオリジナルTシャツを同梱したVICTOR ONLINE STORE限定セット。
※ファンクラブ(FISH TANK)数量限定セットとはグッズ商品が異なりますが、収録内容は同じです。
ご予約・ご購入はこちら
完全生産限定盤A+オリジナルTシャツ
URL：https://victor-store.jp/item/99066
完全生産限定盤B+オリジナルTシャツ
URL：https://victor-store.jp/item/99067
通常盤+オリジナルTシャツ
URL：https://victor-store.jp/item/99068

アルバム『スブロサ SUBROSA』特設サイト：https://www.jvcmusic.co.jp/linguasounda/subrosa/

ライブ・イベント情報

＜ナイショの薔薇の下＞
2024年12月29日(日)
日本武道館
OPEN 17:00 / START 18:00
全席指定：\11,000(税込)
(問) SOGO TOKYO 03-3405-9999
公演特設サイト
https://buck-tick.com/feature/specialsite_b-t_2024

ライブ・イベント情報

＜超限定招待ライヴ＞
日付：2025年3月23日(日)
開場/開演時間：未定
会場：東京都内某所
※詳細は当選者にのみ追ってお知らせいたします。
※完全招待イベントです。当選されたお客様ご本人以外は入場いただけません。

ライブ・イベント情報

＜BUCK-TICK TOUR 2025 スブロサ SUBROSA＞
2025.4.12(土)宮城：仙台GIGS
OPEN17:00　START18:00　
1F立見・2F後方立見 ￥9,900(税込)／2F指定 ￥11,000(税込) ※ドリンク代別

2025.4.13(日)新潟：新潟LOTS　
OPEN17:00　START18:00　
全立見 ￥9,900(税込)※ドリンク代別

2025.4.19(土)大阪：Zepp Osaka Bayside　
OPEN17:00　START18:00　
1F立見・2F後方立見 ￥9,900(税込)／2F指定 ￥11,000(税込) ※ドリンク代別

2025.4.20(日)愛知：Zepp Nagoya　
OPEN17:00　START18:00　
1F立見・2F後方立見 ￥9,900(税込)／2F指定 ￥11,000(税込) ※ドリンク代別

2025.4.26(土)広島：広島CLUB QUATTRO　
OPEN17:00　START18:00　
全立見 ￥9,900(税込)※ドリンク代別

2025.4.27(日)福岡：Zepp Fukuoka　
OPEN17:00　START18:00
1F立見・2F後方立見 ￥9,900(税込)／2F指定 ￥11,000(税込) ※ドリンク代別

2025.4.29(火・祝)香川：高松festhalle
OPEN17:00　START18:00
全立見 ￥9,900(税込)※ドリンク代別

2025.5.11(日)北海道：Zepp Sapporo
OPEN17:00　START18:00
1F立見・2F後方立見 ￥9,900(税込)／2F指定 ￥11,000(税込) ※ドリンク代別

2025.5.16(金)東京：Zepp Haneda
OPEN18:00　START19:00
1F立見・2F後方立見 ￥9,900(税込)／2F指定 ￥11,000(税込) ※ドリンク代別

2025.5.17(土)東京：Zepp Haneda
OPEN17:00　START18:00
1F立見・2F後方立見 ￥9,900(税込)／2F指定 ￥11,000(税込) ※ドリンク代別

2025.5.24(土)東京：豊洲PIT
OPEN17:00　START18:00
全立見 ￥9,900(税込)※ドリンク代別

2025.5.25(日)東京：豊洲PIT
OPEN17:00　START18:00
全立見 ￥9,900(税込)※ドリンク代別

[チケット一般発売]
2025年3月15日(土)
[ツアー特設サイト]
https://buck-tick.com/feature/specialsite_subrosa

関連リンク

◆アルバム『スブロサ SUBROSA』特設サイト
◆BUCK-TICK オフィシャルサイト