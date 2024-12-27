＜BUCK-TICK展2025＞の開催が決定
BUCK-TICKが、2025年2月21日(金)から3月9日(日)まで、新宿シアターマーキュリー（新宿マルイ本館8階）で＜BUCK-TICK展2025＞を開催する。
「BUCK-TICK展2025」のメインヴィジュアルを世界的巨匠である横尾忠則が制作。これまで発売してきた作品のジャケットの数々、ツアーで実際に着用した衣装、使用した楽器などの展示。本展示会用に編集された没入映像の上映。メンバーの楽屋の再現。新進気鋭のダンボール影アーティストである黒主厳太によるメンバーの影絵等など。デビュー35周年を中心に、2024年12月29日に行われる日本武道館公演＜ナイショの薔薇の下＞まで、バンドの軌跡が体感できる展示会となる。また、開催を記念してオリジナルグッズの販売もある。
ライブ・イベント情報
開催日程：2025年2月21日(金)〜3月9日(日)
場所：新宿シアターマーキュリー（新宿マルイ本館8階）
開館時間： 11:30〜21:05（最終入館20:15）
チケット料金：前売4,000円（税込）
[W会員チケット先行予約]
2024年12月27日（金）20:00〜2025年1月7日（火）23:59
[FISH TANK/LOVE & MEDIA PORTABLE会員チケット先行予約]
2025年1月17日（金）12:00〜2025年1月26日（日）23:59
・一般発売日：2025年２月12日（水）
お問い合わせ：（株）Style Agent MAIL: info@style-agent.jp
主催：BANKER L.T.D
企画制作・運営：BUCK-TICK展2025プロジェクト
[BANKER L.T.D/ Style Agent,Ltd./ Shimizu Octo/ CHANGE ViSiON, Ltd.]
詳細はこちら
URL: https://buck-tick.com/feature/ss_exhibition_2025
リリース情報
2024年12月4日（水）発売
●完全生産限定盤A (SHM-CD+Blu-ray) / VIZL-2394 / ￥6,050（税込）
●完全生産限定盤B (SHM-CD+DVD) / VIZL-2395 / ￥5,500（税込）
●通常盤 (SHM-CD) / VICL-70283 / ￥3,300（税込）
[完全生産限定盤A/B共通仕様]
◎ボーナスディスクが付属したスペシャルパッケージ仕様
◎ボーナスディスクには映像コンテンツを収録したディスク (Blu-ray/DVD) を付属
＜映像収録内容＞
・『スブロサ SUBROSA』 INTERVIEW
[完全生産限定盤・通常盤 共通仕様]
◎すべてのCDプレーヤーで再生できる高品質CD「SHM-CD」を採用◎アルバム&シングル「雷神 風神 - レゾナンス」2作購入者対象応募シリアルナンバー封入
[応募期限：2025年2月7日(金)23:59応募登録分まで有効]
◎SHM-CD / Blu-ray・DVD (完全生産限定盤付属)の収録内容をスマホで簡単再生できるプレイパス®対応
[有効期限 : 2025年12月31日(水)まで]
●完全生産限定カセットテープ (2本組) / VITL-65860〜65861 / ￥4,400（税込）
◎アルバム&シングル「雷神 風神 - レゾナンス」2作購入者対象応募シリアルナンバー封入
[応募期限：2025年2月7日(金)23:59応募登録分まで有効]
◎カセットテープの収録内容をスマホで簡単再生できるプレイパス対応
[有効期限 : 2025年12月31日(水)まで]
●完全生産限定アナログ盤 (3枚組) / VIJL-60348〜60350 / ￥12,100（税込）
アナログ発売日：2025年1月29日(水)
◎オリジナルアルバム全3枚組LP、180g重量盤
◎オリジナルポスター封入
◎アルバム&シングル「雷神 風神 - レゾナンス」2作購入者対象応募シリアルナンバー封入
[応募期限：2025年2月7日(金)23:59応募登録分まで有効]
◎アナログレコードの収録内容をスマホで簡単再生できるプレイパス対応
[有効期限 : 2026年1月31日(土)まで]
01. 百万那由多ノ塵SCUM
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
02. スブロサ SUBROSA
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
03. 夢遊猫 SLEEP WALK
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
04. From Now On
[作詞: 星野英彦 /作曲: 星野英彦]
05. Rezisto
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
06. 神経質な階段
[作曲: 今井寿]
07. 雷神 風神 - レゾナンス #rising
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
08. 冥王星で死ね
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
09. 遊星通信
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
10. paradeno mori
[作詞: 星野英彦 / 作曲: 星野英彦]
11. ストレリチア
[作曲: 今井寿]
12. 絶望という名の君へ
[作詞: 今井寿 / 作曲: 星野英彦]
13. TIKI TIKI BOOM
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
14. プシュケー - PSYCHE -
[作詞: 今井寿 / 作曲: 星野英彦]
15. ガブリエルのラッパ
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
16. 海月
[作曲: 今井寿]
17. 黄昏のハウリング
[作詞: 今井寿 / 作曲: 今井寿]
ご予約・ご購入はこちら
完全生産限定盤A (SHM-CD+Blu-ray)
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2394.html
完全生産限定盤B (SHM-CD+DVD)
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2395.html
通常盤 (SHM-CD)
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-70283.html
完全生産限定カセットテープ
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VITL-65860.html
完全生産限定アナログ盤
URL：https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIJL-60348.html
VICTOR ONLINE STORE 数量限定セット
完全生産限定盤A+オリジナルTシャツ / VOSF-13246 / ￥9,900（税込）
完全生産限定盤B+オリジナルTシャツ / VOSF-13247 / ￥9,350（税込）
通常盤+オリジナルTシャツ / VOSF-13248 / ￥7,150（税込）
※VICTOR ONLINE STORE数量限定の受注生産販売となります。
※CD (完全生産限定盤A/B・通常盤)にオリジナルTシャツを同梱したVICTOR ONLINE STORE限定セット。
※ファンクラブ(FISH TANK)数量限定セットとはグッズ商品が異なりますが、収録内容は同じです。
ご予約・ご購入はこちら
完全生産限定盤A+オリジナルTシャツ
URL：https://victor-store.jp/item/99066
完全生産限定盤B+オリジナルTシャツ
URL：https://victor-store.jp/item/99067
通常盤+オリジナルTシャツ
URL：https://victor-store.jp/item/99068
アルバム『スブロサ SUBROSA』特設サイト：https://www.jvcmusic.co.jp/linguasounda/subrosa/
ライブ・イベント情報
2024年12月29日(日)
日本武道館
OPEN 17:00 / START 18:00
全席指定：\11,000(税込)
(問) SOGO TOKYO 03-3405-9999
公演特設サイト
https://buck-tick.com/feature/specialsite_b-t_2024
ライブ・イベント情報
日付：2025年3月23日(日)
開場/開演時間：未定
会場：東京都内某所
※詳細は当選者にのみ追ってお知らせいたします。
※完全招待イベントです。当選されたお客様ご本人以外は入場いただけません。
ライブ・イベント情報
2025.4.12(土)宮城：仙台GIGS
OPEN17:00 START18:00
1F立見・2F後方立見 ￥9,900(税込)／2F指定 ￥11,000(税込) ※ドリンク代別
2025.4.13(日)新潟：新潟LOTS
OPEN17:00 START18:00
全立見 ￥9,900(税込)※ドリンク代別
2025.4.19(土)大阪：Zepp Osaka Bayside
OPEN17:00 START18:00
1F立見・2F後方立見 ￥9,900(税込)／2F指定 ￥11,000(税込) ※ドリンク代別
2025.4.20(日)愛知：Zepp Nagoya
OPEN17:00 START18:00
1F立見・2F後方立見 ￥9,900(税込)／2F指定 ￥11,000(税込) ※ドリンク代別
2025.4.26(土)広島：広島CLUB QUATTRO
OPEN17:00 START18:00
全立見 ￥9,900(税込)※ドリンク代別
2025.4.27(日)福岡：Zepp Fukuoka
OPEN17:00 START18:00
1F立見・2F後方立見 ￥9,900(税込)／2F指定 ￥11,000(税込) ※ドリンク代別
2025.4.29(火・祝)香川：高松festhalle
OPEN17:00 START18:00
全立見 ￥9,900(税込)※ドリンク代別
2025.5.11(日)北海道：Zepp Sapporo
OPEN17:00 START18:00
1F立見・2F後方立見 ￥9,900(税込)／2F指定 ￥11,000(税込) ※ドリンク代別
2025.5.16(金)東京：Zepp Haneda
OPEN18:00 START19:00
1F立見・2F後方立見 ￥9,900(税込)／2F指定 ￥11,000(税込) ※ドリンク代別
2025.5.17(土)東京：Zepp Haneda
OPEN17:00 START18:00
1F立見・2F後方立見 ￥9,900(税込)／2F指定 ￥11,000(税込) ※ドリンク代別
2025.5.24(土)東京：豊洲PIT
OPEN17:00 START18:00
全立見 ￥9,900(税込)※ドリンク代別
2025.5.25(日)東京：豊洲PIT
OPEN17:00 START18:00
全立見 ￥9,900(税込)※ドリンク代別
[チケット一般発売]
2025年3月15日(土)
[ツアー特設サイト]
https://buck-tick.com/feature/specialsite_subrosa
関連リンク
◆BUCK-TICK オフィシャルサイト