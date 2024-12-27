¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù½Ð±éÃæ¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¹¤´¤¤¡ª¡©¥ä¥ó¥¡¼É÷SHOT¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¶âÈ±¥®¥ã¥ëÃË¡×¡Ö»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×
12·î26Æü¡¢M!LK¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤ë¶¶ËÜ´ÄÆà¤È¤Î¾Ð´é2SHOT¤Ê¤É¤â¸ø³«
º´Ìî¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¼«¿È¤¬½Ð±éÃæ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤ÎÊüÁ÷¤¬12·î27Æü¤ÇÇ¯ÆâºÇ¸å¤À¤È¹ðÃÎ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖºÃÀÞ¤ò·Ð¸³¤·¡¢·ë¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿æÆÌé¤Î±¿Ì¿¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¡£ ¤¼¤Ò¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¡¸ª¤ò²õ¤·¤¿Êó¹ð¤Î¥·¡¼¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤ë¤Õ¤¿¤ê ¢¤¤¤Æ¤³¤Þ¤·¥ä¥ó¥¡¼æÆÌé £¥Ñ¥é¥Ñ¥é³Ú¤·¤¤æÆÌé ¤¼Â¤ÏÎý½¬¤·¤Æ´°àú¤ËÍÙ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿æÆÌé ¥ºÇ¶¯ÒÄ¡×¤È¼Ì¿¿¤ÎÀâÌÀ¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤È¤Î¾Ð´é¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¶âÈ±»Ñ¤Ç¥«¥á¥é¤Ë±Ô¤¤»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¡¢¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤òÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¶âÈ±¥®¥ã¥ëÃË¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ÆÌÌÇò¤¹¤®¤¿¾Ð¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥ä¥ó¥¡¼æÆÌé¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¶âÈ±¤â¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¼Ì¿¿¡×¡Ö¥¤¥±¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦M!LK¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ëº´Ìî¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌöÃæ¡£NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ½é½Ð±éºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¶¶ËÜ±é¤¸¤ëÊÆÅÄ·ë¤ÎÎø¿Í¡¦»Í¥ÄÌÚæÆÌéÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§º´ÌîÍ¦ÅÍ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê