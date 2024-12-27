韓国年末恒例、MBC・SBSの各授賞式 MC＆アーティスト発表 KNTVで12・29から生中継含め5夜連続【一覧】
韓流チャンネル「KNTV／KNTV801」（運営：ストリームメディアコーポレーション）で放送される、年末恒例授賞式『MBC芸能大賞』『MBC演技大賞』『MBC歌謡大祭典』『SBS演技大賞』『SBS芸能大賞』のMCや出演アーティストが、27日までに発表された。
【写真】『2023 MBC歌謡大祭典』や『2023 SBS演技大賞』の様子
■『2024 MBC芸能大賞〜韓国から生中継』
放送日時 12月29日（日）午後8時30分〜（予定）
MC チョン・ヒョンム、ヘリ（Girl‘s Day）、イ・ジャンウ
話数 全1回
■『2024 MBC演技大賞〜韓国から生中継』
放送日時 12月30日（月）午後8：30〜（予定）
MC キム・ソンジュ、チェ・スビン
話数 全1回
■■『2024 MBC歌謡大祭典〜韓国から生中継』
放送日時 12月31日（火）午後時30分〜（予定）
MC ユナ（少女時代）、ミンホ（SHINee）、ドフン（TWS）
＜出演者＞TAEMIN、NCT127、NCT DREAM、aespa、RIIZE、NCT WISH、IVE、TXT、Stray Kids、NewJeans、TWS、ATEEZ、BOYNEXDOOR、DAY6、ENHYPEN、PLAVE、CLASS:y、CRAVITY、izna、NEXZ、STAYC、John Park、ITZY、(G)I-DLE、ZEROBASEONE、YOUNGTAK、Lee Chan Won、FANTASY BOYS、KISS OF LIFE、NMIXX、Lee Young Ji、fromis_9 ほか
話数 全1回
■『2024 SBS演技大賞』
放送日時 1月1日（水）午後8時30分〜（予定）日本初放送
MC シン・ドンヨプ、キム・ヘユン、キム・ジヨン（ボナ）
話数 全1回
■『2024 SBS芸能大賞』
放送日時 1月2日（木）午後8時30分〜（予定）日本初放送
MC チョン・ヒョンム、イ・ヒョニ、チャン・ドヨン
話数 全1回
【写真】『2023 MBC歌謡大祭典』や『2023 SBS演技大賞』の様子
■『2024 MBC芸能大賞〜韓国から生中継』
放送日時 12月29日（日）午後8時30分〜（予定）
MC チョン・ヒョンム、ヘリ（Girl‘s Day）、イ・ジャンウ
話数 全1回
放送日時 12月30日（月）午後8：30〜（予定）
MC キム・ソンジュ、チェ・スビン
話数 全1回
■■『2024 MBC歌謡大祭典〜韓国から生中継』
放送日時 12月31日（火）午後時30分〜（予定）
MC ユナ（少女時代）、ミンホ（SHINee）、ドフン（TWS）
＜出演者＞TAEMIN、NCT127、NCT DREAM、aespa、RIIZE、NCT WISH、IVE、TXT、Stray Kids、NewJeans、TWS、ATEEZ、BOYNEXDOOR、DAY6、ENHYPEN、PLAVE、CLASS:y、CRAVITY、izna、NEXZ、STAYC、John Park、ITZY、(G)I-DLE、ZEROBASEONE、YOUNGTAK、Lee Chan Won、FANTASY BOYS、KISS OF LIFE、NMIXX、Lee Young Ji、fromis_9 ほか
話数 全1回
■『2024 SBS演技大賞』
放送日時 1月1日（水）午後8時30分〜（予定）日本初放送
MC シン・ドンヨプ、キム・ヘユン、キム・ジヨン（ボナ）
話数 全1回
■『2024 SBS芸能大賞』
放送日時 1月2日（木）午後8時30分〜（予定）日本初放送
MC チョン・ヒョンム、イ・ヒョニ、チャン・ドヨン
話数 全1回