Microsoftは12月24日(米国時間)、「Windows 11, version 24H2 known issues and notifications|Microsoft Learn」において、特定の条件を満たすWindows 11バージョン24H2のインストールメディアに不具合が存在すると発表した。このメディアを使用してインストールを行うと、後続のセキュリティ更新プログラムを適用できなくなる可能性がある。Windows 11, version 24H2 known issues and notifications|Microsoft Learn