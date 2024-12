アトレは、たまごっちとコラボレーションをした「atre WINTER CARNIVAL」を2025年1月2日(木)から1月31日(金)に開催。

アトレ×たまごっち「atre WINTER CARNIVAL」

アトレではたまごっちとコラボレーションをした「atre WINTER CARNIVAL」を2025年1月2日(木)から1月31日(金)の間開催します。

アトレ館内で遊べる#たまごっちかくれんぼ企画や、オリジナルステッカーのプレゼントキャンペーンなどを実施します。

【対象館】

アトレ恵比寿・アトレ目黒・アトレ竹芝・アトレ大井町・アトレ大森・アトレ川崎・アトレ大船・アトレ四谷・アトレ吉祥寺・アトレ上野・アトレ浦和・アトレ松戸・アトレ亀戸・アトレ新浦安・アトレ取手・アトレヴィ大塚・アトレヴィ巣鴨・アトレヴィ田端・アトレヴィ東中野・アトレヴィ三鷹

※アトレ四谷、アトレヴィ東中野は1月3日(金)より開催。

●たまごっちオリジナルデコレーションを実施

たまごっちとコラボをしたオリジナル館内装飾を実施します。

メインビジュアルは、たまごっちのドット絵の世界観を表現し、新年の初売りをたまごっち達が列をなして、アトレのオープンを待っているような様子を明るくポップに描きました。

その世界観を館内でも表現できるように、さまざまな箇所を装飾します。

※画像はイメージです。

●アトレ×たまごっち プレゼントキャンペーン

(1) 「おでかけステッカー」プレゼント

1月10日(金)より、atre WINTER CARNIVAL実施館にて、購入金額1,500円(税込)以上で、アトレ×たまごっちオリジナル「おでかけステッカー」がプレゼントされます。

たまごっち達がアトレにおでかけをしている様子をステッカーにしています。

※1会計につき1枚のお渡しとなります。

※全3種。

ランダム配布となります。

※なくなり次第終了となります。

(2) アトレ公式LINE友だち限定 オリジナル壁紙プレゼント

期間中、アトレ公式LINE友だち全員に、オリジナル壁紙がプレゼントされます。

アトレ公式LINEトーク画面にキーワード『たまごっち』を入力すると、たまごっち達の可愛い壁紙がもらえます。

壁紙は全5種類。

期間ごとにもらえる壁紙が異なります。

(3) 新春お祝いたまごっちまんじゅうプレゼント

対象館にて、購入金額2,025円(税込)以上で、アトレ×たまごっちオリジナルまんじゅうを先着プレゼントされます。

※1会計につき1個のお渡しとなります。

※全5種。

ランダム配布となります。

※なくなり次第終了となります。

対象館 : アトレ恵比寿、アトレ大井町、アトレ竹芝、アトレ大森、

アトレ川崎、アトレ大塚、アトレ四谷、アトレヴィ東中野

詳細はこちら: https://www.atre.co.jp/campaign/wintercarnival2025/#manju

●#たまごっちかくれんぼ キャンペーン開催!

対象館にて、atre WINTER CARNIVAL期間中、館内でたまごっちを探そう!

隠れたたまごっちのパネルやポスターを探して、二次元バーコードを読み込むと、たまごっちと一緒に写真が撮れます。

さらに、その撮影した写真を「#たまごっちかくれんぼ」をつけてX(旧:Twitter)に投稿すると、抽選で25名様に、オリジナルタオルが当たるプレゼントキャンペーンを実施します。

対象館 : アトレ恵比寿・アトレ大井町・アトレ大森・アトレ川崎・

アトレ四谷・アトレ吉祥寺、アトレ上野・アトレ新浦安・

アトレヴィ大塚・アトレヴィ巣鴨・アトレヴィ田端・

アトレヴィ三鷹

●たまごっちが遊びにくるよ!

たまごっちたちが、一部のアトレに遊びにきます。

写真撮影会やグリーティングを行います。

対象館:アトレ恵比寿・アトレ目黒・アトレ川崎・アトレ新浦安・アトレ大森・アトレ吉祥寺

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post アトレ館内で遊べるたまごっちかくれんぼ企画も!アトレ×たまごっち「atre WINTER CARNIVAL」 appeared first on Dtimes.