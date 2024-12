魚の養殖と野菜の水耕栽培を同時に行う！しながわ水族館「アクアポニックス水槽」

しながわ水族館では、2024年12月18日(水)に新たに「アクアポニックス水槽」を公開しました。

しながわ水族館「アクアポニックス水槽」

場所 :B1 トピックス水槽

展示生物:ブラックゴースト、ペンギンテトラ、ラミーノーズテトラ

栽培種 :リーフレタス、サンチュなど

アクアポニックスとは、水産養殖(aquaculture)と水耕栽培(hydroponics)からなる造語で、魚の養殖(飼育)と野菜の水耕栽培を同時に行う循環型の農法です。

魚と野菜、バクテリアを水の循環により繋げています。

新たに設置した水槽は、上部にサニーレタスなどの野菜を育てるエリアがあり、下部にラミーノーズテトラなどの淡水魚を飼育する水槽があります。

上部から順に水槽に流れた水は、ろ過槽を通じて浄化され、再び野菜を育てるエリアに戻ります。

生き物同士が調和する、自然本来の仕組みを応用した水槽を見ることができます。

ペンギンテトラ

水槽上部

リーフレタス

◆「しながわ水族館」概要◆

所在地 :〒140-0012 東京都品川区勝島3-2-1 しながわ区民公園内

営業時間:10:00〜17:00 ※最終入館は16:30

休館日 :火曜日(春・夏・冬休み、GW、祝日は営業)、1月1日

※12月31日(火)は営業

入館料金:大人(高校生以上)1,350円、小・中学生600円、幼児(4歳以上)300円、

シルバー(65歳以上)1,200円

※金額は全て税込

