牛肉とハンバーグが一度に味わえる！ファイヤーバーグ「煮込みハンバーグフェア」

ファイヤーバーグ「煮込みハンバーグフェア」

「ファイヤーバーグ」は、2024年12月25日(水)より、ファイヤーバーグ フェアメニューとして「煮込みハンバーグフェア」を開催中です。

2024年も人気商品の「煮込みハンバーグ」3種類が冬季限定で復活!!

◆煮込みハンバーグ(デミシチュー)

一口食べた瞬間、濃厚なデミソースの深いコクと旨みが広がる、デミシチューハンバーグです。

独自の配合で丁寧に煮込んだ特製デミソースとハンバーグの愛称は抜群!心も体も温まる一品です。

◆煮込みハンバーグ(チーズフォンデュ)

肉汁溢れるハンバーグに濃厚なチーズソースをたっぷり絡めた、贅沢な味わいのチーズフォンデュ風ハンバーグ!チーズ好きにはたまらない一品です。

◆煮込みハンバーグ(ビーフシチュー)

じっくり煮込んだ特製ビーフシチューと、肉汁たっぷりのハンバーグが一つになった特別な一品。

とろけるほど柔らかく煮込まれた牛肉とハンバーグが一度に味わえる、満足感たっぷりのメニューです。

◆フェアメニュー概要

販売価格: デミシチュー 1,091円(税込1,200円)

チーズフォンデュ 1,264円(税込1,390円)

ビーフシチュー 1,455円(税込1,600円)

※ファイヤーバーグ花川店、七重浜店は「羽釜ご飯」と「ご飯のお供」が食べ放題実施店舗の為、上記価格から+100円となります。

開催期間: 2024年12月25日(水)〜2025年2月28日(金)

※なくなり次第終了とさせていただきます。

開催店舗: ファイヤーバーグ全店

店舗情報: https://www.fire-burg.com

※営業時間は店舗により異なります。

