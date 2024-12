扇子や太刀のレクチャーで日本の伝統文化を体験！ソルドジャパン『Geisha Theater』

ソルドジャパンは大阪の大衆文化のPRスポット『Geisha Theater』(ゲイシャシアター)を、2024年12月28日(土)に大阪港近くにオープンします。

ソルドジャパン『Geisha Theater』

所在地 : 大阪市港区築港4-4-23

アクセス: 地下鉄線 中央線 大阪港駅 1番出口 徒歩3分

オープン: 2024年12月28日(土)

営業時間: 10:00〜17:00

URL : 【ホームページ】

https://triple-ring.wixstudio.io/geishatheater

■『Geisha Theater』オープンの背景

海外にも知られる大阪・道頓堀は、戦前、たくさんの芝居小屋で賑わっていました。

あちらこちらで、いわゆる「芝居小屋」が点在し、その文化は令和になっても「大衆演劇場」として引き継がれており、日本一多い地域が、大阪です。

しかし、コロナ禍、および、コロナ禍があけた今もなお観客が減少し、厳しい状況の劇団・劇場が数多く存在しています。

大衆演劇は入場料1,500円〜2,300円とリーズナブルでありながら、3時間ほど芝居や舞踊を満喫し、最後は役者たちによるお見送りサービスがついており、日常的に気軽な気持ちで楽しめる芸術文化として根付いてきました。

また、美しい和装を纏った役者たちによる演技や舞踊、艶やかな着物の着方や仕草は海外からの観光客にも大いに喜んでもらえる内容であることは言うまでもありません。

2025年、EXPOもあり多くの外国の客船が大阪港に入港予定です。

海外からの観光客に日本の伝統文化を知ってもらう絶好の機会です。

また、着物の着付け、侍や芸者、花魁などの変身体験、扇子や太刀のレクチャー、大衆演劇メイクレッスンも開催します。

過去2回行った花魁道中も予定しています。

■『Geisha Theater』のサービス

・大衆演劇に関する情報提供やパンフなどの配布

・観劇ツアー

・着物の着付け

・侍や芸者、花魁などの変身体験

・扇子や太刀のレクチャー

・大衆演劇メイクレッスン

