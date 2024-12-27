【東京大賞典】国内無敗フォーエバーヤングは4枠4番へ
12月29日（日）に大井競馬場で行われる、東京大賞典（G1・3歳上・ダ2000m）の枠順は下記の通り。国内では無敗のフォーエバーヤングに注目。当然ここでも負けは考え辛いところで1番人気は濃厚。来年更なる飛躍へ。
【JDC】坂井瑠「次のアメリカも勝ちに行きたい」フォーエバーヤングが完勝JRA中心のメンバー構成
1-1
キングオブザナイル
牡4・57.0・室陽一朗
安部幸夫・愛知
2-2
ウィルソンテソーロ
牡5・57.0・川田将雅
高木登・美浦
3-3
ラムジェット
牡3・56.0・三浦皇成
佐々木晶三・栗東
4-4
フォーエバーヤング
牡3・56.0・坂井瑠星
矢作芳人・栗東
5-5
デルマソトガケ
牡4・57.0・C.ルメール
音無秀孝・栗東
6-6
サヨノネイチヤ
牡5・57.0・西啓太
坂井英光・大井
7-7
グランブリッジ
牝5・55.0・松山弘平
新谷功一・栗東
7-8
グランデマーレ
牡7・57.0・本村直樹
高岩孝敏・大井
8-9
クラウンプライド
牡5・57.0・横山武史
新谷功一・栗東
8-10
ウシュバテソーロ
牡7・57.0・菅原明良
高木登・美浦