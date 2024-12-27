12月29日（日）に大井競馬場で行われる、東京大賞典（G1・3歳上・ダ2000m）の枠順は下記の通り。国内では無敗のフォーエバーヤングに注目。当然ここでも負けは考え辛いところで1番人気は濃厚。来年更なる飛躍へ。

【JDC】坂井瑠「次のアメリカも勝ちに行きたい」フォーエバーヤングが完勝

JRA中心のメンバー構成

1-1

キングオブザナイル

牡4・57.0・室陽一朗

安部幸夫・愛知

2-2

ウィルソンテソーロ

牡5・57.0・川田将雅

高木登・美浦

3-3

ラムジェット

牡3・56.0・三浦皇成

佐々木晶三・栗東

4-4

フォーエバーヤング

牡3・56.0・坂井瑠星

矢作芳人・栗東

5-5

デルマソトガケ

牡4・57.0・C.ルメール

音無秀孝・栗東

6-6

サヨノネイチヤ

牡5・57.0・西啓太

坂井英光・大井

7-7

グランブリッジ

牝5・55.0・松山弘平

新谷功一・栗東

7-8

グランデマーレ

牡7・57.0・本村直樹

高岩孝敏・大井

8-9

クラウンプライド

牡5・57.0・横山武史

新谷功一・栗東

8-10

ウシュバテソーロ

牡7・57.0・菅原明良

高木登・美浦