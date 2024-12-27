¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ ¥·¥å¥¿¥¤¥ó¥Þ¥¤¥äーÆÈÂçÅýÎÎ¡¢ËÜÆü²¼±¡¤ò²ò»¶¡¢ÍèÇ¯£²·î£²£³Æü¤ËÁíÁªµó ¥·¥å¥¿¥¤¥ó¥Þ¥¤¥äーÆÈÂçÅýÎÎ¡¢ËÜÆü²¼±¡¤ò²ò»¶¡¢ÍèÇ¯£²·î£²£³Æü¤ËÁíÁªµó 2024Ç¯12·î27Æü 20»þ28Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¥·¥å¥¿¥¤¥ó¥Þ¥¤¥äーÆÈÂçÅýÎÎ¡¢ËÜÆü²¼±¡¤ò²ò»¶¡¢ÍèÇ¯£²·î£²£³Æü¤ËÁíÁªµó ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ´Ú¹ñ¹ñ²ñ¡¢ÂçÅýÎÎÂå¹Ô¤Î´Ú¼óÁê¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÆ³¯ÁÊÄÉ°Æ¤ò²Ä·è¡á¥Ö¥ëー¥à¥Ðー¥° Æü¶ä¼ç¤Ê°Õ¸«£³¡¡Íø¾å¤²¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¶ÉÌÌ¤Ï¶á¤¤¤¬¡¢¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬°ì½ä¤¹¤ë¤Î¤òº£¤·¤Ð¤é¤¯Ãí»ë¤¹¤ë¿ÉÊú¶¯¤µ¤âÉ¬Í× £Î£Ù»þ´Ö¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿È¯¸À¡¦¥Ë¥åー¥¹