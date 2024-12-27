¡ÚÀî¸ý¥ª¡¼¥È¡¦£Ó£Ó¥¬¡¼¥ë¥º²¦ºÂ·èÄêÀï¡Û¹â¶¶³¨è½»Ò¡¡°ÕÃÏ¤Î£¶ÂåÌÜ½÷²¦¡Ö¤³¤³¤òÆ¨¤·¤¿¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡Àî¸ý¥ª¡¼¥È¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¥Õ¥§¥¹¥¿£²£°£²£´¡¡£Ó£ÇÂè£³£¹²ó¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼²¦ºÂ·èÄêÀï¡¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÀï¡¡Ê¿Èø¾»¹¸ÇÕ¡×¤¬£²£·Æü¤Ë³«Ëë¡££±£°£Ò¤Ç¡Ö£Ó£Ó¥¬¡¼¥ë¥º²¦ºÂ·èÄêÀï¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¹â¶¶³¨è½»Ò¡Ê£²£¸¡á°ËÀªºê¡Ë¤¬£¶ÂåÌÜ½÷²¦¤Î¾Î¹æ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¬¡¼¥ë¥º²¦ºÂ·èÄêÀï¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç£µ²ó¤¹¤Ù¤Æ½Ð¾ì¤·£²¡¢£¶¡¢£µ¡¢£²¡¢£´Ãå¡£²ù¤·¤¤»×¤¤¤¬Â³¤¤¤¿¡£¡Öº£²ó¤Ï¥Ï¥ó¥Ç¡¢ÏÈ¤È¤âÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£¤³¤³¤òÆ¨¤·¤¿¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£¤³¤Î°ìÀï¤Ë¤«¤±¤ë»×¤¤¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÈ¤Ê¤ê£³ÈÖ¼êÈ¯¿Ê¤«¤éÁ°¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£´¼þ²ó¤ËÀ¾æÆ»Ò¡¢¾¾ÈøºÌ¤Ë¤Þ¤¯¤é¤ì¡¢°ì»þ¤Ï£µÈÖ¼ê¤Ë¸åÂà¡£¡Ö¤Þ¤¿¤«¡¢¤È»×¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢ÀèÇÚ¤¿¤Á¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¡ÊÌÌÅÝ¤ò¡Ë¸«¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢ÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÁö¤Ã¤¿¡×¡£·ë²Ì¤Ç±þ¤¨¤è¤¦¤ÈÊ³µ¯¡¢£µ¼þ²ó¤Ç£²ÈÖ¼ê¤Ë¾å¤¬¤êºÇ½ª¼þ£³¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡Ö¹Ô¤±¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÆ¨¤²¤ë°ËÅìÎè°á¤ÎÆâ¤òÆÍ¤ÀèÆ¬¤òÃ¥¤¤¥´¡¼¥ë¡¢·ãÀï¤òÀ©¤·¤¿¡£
¡¡£¶²óÌÜ¤ÇÈá´ê¤Î½÷²¦¤ò¼ê¤Ë¤·¡Ö¤ä¤Ã¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÊÅÄºê¡ËË¨¤Á¤ã¤ó¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤â¼è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£Â³¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È£²ÂåÌÜ½÷²¦¤ÎÆ±´ü¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÍ¥½Ð¤¬¤Ê¤¯¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ÊÀ®ÀÓ¤¬»Ä¤»¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡£¡Ö¤¢¤È¾¯¤·¤ÇÍ¥½Ð¤Ç¤¤½¤¦¤Ê»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢µ¤»ý¤Á¤Ç¼å¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¡£º£²ó¤Ïµ¤»ý¤Á¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤ÆºÇ¸å¡¢Í¥¾¡Àï¤Ë¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£½éÆü¸«¤»¤¿¾¡Ééº¬À¤ò£²ÆüÌÜ°Ê¹ß¤âÈ¯´ø¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡£